‫زيارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمصنع الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة

JEDDAH, Saudi Arabia, April 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) —

زار وفد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التابعة لكلية التقنية بجدة مصنع الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة (AVI) الواقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. تم الترتيب لهذه الزيارة بناء على طلب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبحضور عدد من منسوبيها. على عقب دورة أقيمت لطلاب ومدربي الكلية في قاعات وورش التدريب في مجموعة شركات الزاهد، حيث افتتحت الكلية تخصصاً جديداً لصيانة محركات الديزل وتم الاستعانة بمجموعة شركات الزاهد لخبرتهم في هذا المجال، وكان هذا امتداداً لتعاون سابق بين الجهتين .

وعلَّق رئيس قسم المحركات السابق المهندس حسن الشهري على زيارته قائلاً: “شكراً جزيلاً لكم على هذه الاستضافة وسماحكم لنا بالدخول والاطلاع على المصنع الذي يعتبر حقيقةً مفخرةً لنا كسعوديين، ونسعد بأن يكون في بلدنا مصنع بهذا الحجم، وأن يصل إلى تصدير الشاحنات لخارج المملكة بجودة عالية ومطابقة للمعايير العالمية، ونسأل الله لكم التوفيق، ونتطلع بإذن الله لحصولكم على التصنيف الماسي من مصانع شاحنات فولفو، وأن تحافظوا على مكانتكم المميزة في القطاع الصناعي.” كما أضاف رئيس قسم المحركات والمركبات الأستاذ محمد الشهري أنه قد سبق له زيارة العديد من المصانع، ولكن هذه هي زيارته الأولى لمصنع الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة (AVI) وقد فاقت الزيارة توقعاته، وعبَّر عن فخره بما شاهده في المصنع من تنظيم وجودة في العمل. كما أضاف الأستاذ بارق سراج نائب الرئيس للمجموعة: “التدريب في مجموعة شركات الزاهد كان ولا زال مقتصراً على موظفي مجموعة شركات الزاهد وعملائها، ونولي اهتماماً خاصاً بطلاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ فخريجي المؤسسة هم موظفي المجموعة المستقبليين بإذن الله”. تعتبر هذه العلاقة بمثابة استثمار لجني الثمار، ونقل الأفكار والخبرات من إدارة المعهد للكلية كما ذكر الأستاذ عمرو زواوي مدير الموارد البشرية للمجموعة: “إن العلاقة بين مجموعة شركات الزاهد والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعود لسنوات عديدة، حيث قمنا بتعيين وتطوير العديد من الخرجين، وهم يعدون اليوم من المساهمين الرئيسيين في تطوير أعمالنا وإداراتنا.” وأضاف أن هذه المبادرة والعديد من المبادرات الأخرى هي مثال على التعاون والجهود المبذولة لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتنمية الشراكة إلى أعلى مستوى.

تطمح مجموعة الزاهد لإنجاح هذا التعاون المثمر عبر توفير خدمات تدريبية لمنسوبي الكلية في تخصصات مختلفة، وتبنِّي مشاريع تخرج طلابها، بالإضافة إلى توفير الفرص الوظيفية المناسبة للخريجين.

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Mrouj Barefah

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