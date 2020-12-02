شركة لوسيد موتورز تُكمل أعمال البناء في أول مصنع جديد للسيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية؛ تجري عملية التشغيل التجريبي لبدء إنتاج لوسيد آير خلال ربيع 2021

مصنع لوسيد إيه إم بي-2 (Lucid AMP-1) المتطور في كازا غراندي، أريزونا، ستبلغ طاقته الأولية 30,000 وحدة، بالإضافة إلى توسع مرحلي جاهز للمستقبل تزيد من ذلك لتبلغ 400,000 وحدة

نيوآرك، كاليفورنيا، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة لوسيد موتورز (Lucid Motors)التي تضع معايير جديدة للتنقل المستدام من خلال سياراتها الكهربائية الفاخرة المتطورة، اليوم عن الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال البناء في مصنع لوسيد إيه إم بي-1 “Lucid AMP-1” الجديد (مصنع التصنيع المتقدم) في كازا غراندي، أريزونا، ويجرى تنفيذ التشغيل التجريبي لمعدات الإنتاج وعملياته قبل بدء إنتاج لوسيد آير “Lucid Air” في ربيع 2021. كأول مصنع جديد مخصص للسيارات الكهربائية تم بناؤه في أمريكا الشمالية، تم تصميم إيه إم بي-1 (AMP-1) المبتكر من لوسيد مع التركيز على الاستعداد للمستقبل الذي يسمح بمراحل إضافية من التوسع في الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التالية في أوائل عام 2021، مما يتيح الإنتاج المستقبلي لأول سيارة رياضية متعددة الأغراض للعلامة التجارية باسم بروجيكت جرافيتي (Project Gravity) في عام 2023.

صرح بيتر رولينسون (Peter Rawlinso)، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا، في شركة لوسيد موتورز قائلًا، “لقد بدأنا العمل في موقع لوسيد إيه إم بي-1 الذي تبلغ مساحته 590 فدانًا في كازا غراندي، أريزونا، في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبعد أقل من عام بقليل، أكملنا أول مصنع للسيارات الكهربائية المصممة لهذا الغرض في أمريكا الشمالية”. “إن الجهد وسرعة الأداء اللذان أظهرهما هذا الفريق مذهلان بحق، حيث إننا نقوم بالفعل بتشغيل معدات متوافقة مع نظام التصنيع لوسيد لبدء إنتاج الجيل التالي من السيارات الكهربائية، ولوسيد آير، في غضون بضعة أشهر فقط”.

كجزء من تشغيل المصنع، والذي يختبر عمليات إنتاج لوسيد المبتكرة والمعدات الحديثة، قامت الشركة بالفعل ببناء أسطول اختبار النموذج الأولي التجريبي الكامل الخاص بها وهي الآن تنتقل إلى إنشاء سلسلة نهائية من الإصدارات التمثيلية للإنتاج من لوسيد آير. يشمل نظام التصنيع لوسيد العمليات المتقدمة مثل هيكل الجسم الأحادي المبرشم والمترابط المستوحى من الطائرات ليحل محل اللحامات الموضعية، مما يمنح لوسيد آير كفاءة هيكلية متطورة. سيبدأ تصنيع السيارات التي طلبها العملاء في الخروج من خط أريزونا في ربيع عام 2021، بسعة أولية تصل إلى 30,000 وحدة سنويًا لتزويد الأسواق العالمية، بدءًا بأمريكا الشمالية. سيتكونوا في البداية من إصدارات لوسيد آير دريم (Lucid Air Dream)، يتبعها طرازات جراند تورينج (Grand Touring) وتورينج (Touring) بشكل سريع. وينضم لوسيد آير بيور (Lucid Air Pure) إلى المجموعة في أوائل عام 2022، ويُتاح بدايةً من مبلغ 69,900 دولارًا أمريكيًا[1].

تم اختيار موقع أريزونا لعدة أسباب – بما في ذلك البنية التحتية، والكفاءات، والموقع الجغرافي، وسلسلة إمدادات السيارات الموجودة مسبقًا – كما وفرت أيضًا مساحة لبصمة كبيرة بالإضافة إلى التوسعات المخطط لها، حيث تم تصميم المناطق الرئيسية للمصنع مع وضع ذلك في الاعتبار. ويتضمن ذلك ورشة طلاء مائي متطورة مصممة لتكون برهانًا للمستقبل مع البصمة اللازمة والبنية التحتية المتخصصة بحيث يمكن توسيعها لتلبية احتياجات جميع المراحل المستقبلية للمصنع نفسه. تم التخطيط لإجمالي أربع مراحل حتى عام 2028، حيث ستزداد مساحة المصنع الحالية التي تبلغ 999,000 قدم مربع إلى 5.1 مليون قدم مربع. في شكله النهائي، ستصل القدرة التصنيعية لـ إيه. إم. بي- 1 إلى 400,000 وحدة سنويًا.

وقال بيتر هوشولدنجر (Peter Hochholdinger)، نائب مدير التصنيع في لوسيد موتورز، “أثناء بناء هذا المصنع، التزمنا بالعديد من فلسفات التصنيع المهمة، بما في ذلك دمج تعاليم ‘الاستعداد للمستقبل’ و’الالتزام بالوقت المحدد’ معًا، والتي سمحت لنا بإدارة استثماراتنا بشكل فعال وبناء مصنع جديد كليًا”. “ومع إضافتنا لمنصات ومركبات جديدة إلى مجموعتنا، يضمن التخطيط الذي تم إدخاله في هذه المنشأة أننا سنكون دائمًا قادرين على مواكبة طلب العملاء المتزايد على سياراتنا الكهربائية المتقدمة”.

نبذة عن شركة لوسيد موتورز

تتمثل مهمة شركة لوسيد في إلهام اعتماد النقل المستدام من خلال تصميم أكثر السيارات الكهربائية جاذبية، والتي تتمحور حول التجربة البشرية. كما أن أول مجموعة طرز للشركة هي لوسيد آير، وهي سيارة سيدان فاخرة على أحدث طراز بتصميم مستوحى من ولاية كاليفورنيا تدعمه تقنية مثبتة في السباق. كما تتميز بمساحة داخلية فاخرة في مساحة خارجية متوسطة الحجم، ويبلغ نطاق بعض طرز آير أكثر من 500 ميل و 0-60 ميل في الساعة في أقل من 2.5 ثانية.

الاتصال الإعلامي

أندرو هوساي

ديفيد بوتشكو

media@lucidmotors.com

]1] بعد ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7500 دولارًا أمريكيًا

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