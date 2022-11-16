‫طفرة الدراجة البخارية جنوب الصحراء تضع الأرواح في خطر، وتحذر من تقرير جديد

هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التطور في الدراجات النارية جنوب الصحراء الكبرى وتقديم تقرير جديد عن السلامة والاستدامة والمناخ من قبل المنظمة غير الحكومية Amend ، ومؤسسة FIA ، والاتحاد الدولي للدراجات النارية ( FIM ).

نيروبي، كينيا, 16 نوفمبر 2022 /PRNewswire/ — التقرير، “عجلات التغيير: الدراجات النارية الآمنة والمستدامة في أفريقيا جنوب الصحراء” يفحص ازدهار الدراجات النارية في القارة الأفريقية. ويقدم توصيات مع جدول أعمال مقترح لزيادة فوائد الدراجات النارية إلى أقصى حد مع إدارة مخاطرها وتقليلها. ويحدد التقرير ما يلي:

· يمثل راكبو الدراجات النارية أكثر من نصف الوفيات على الطرق، وتصل إلى 70%، في العديد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى؛

· هناك 27 مليون دراجة نارية مسجلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2022، بزيادة من 5 ملايين فقط في عام 2010؛

· أصبحت الدراجات النارية مصادر مهمة للعمالة غير الرسمية مع استخدام 80% منها كسيارات أجرة أو لخدمات التوصيل؛

· الاستخدام الموحد للخوذة هو الطريقة الوحيدة الأكثر فعالية لتقليل إصابات رأس الدراجة النارية بنسبة تصل إلى 72% والوفيات بنسبة تصل إلى 39% (وفقًا لمنظمة الصحة العالمية). هناك حاجة إلى تشريعات وإنفاذ للاستخدام الآمن من قبل السائقين والركاب إلى جانب المعايير المعتمدة، مع مرافق اختبار قوية؛

· يمكن أن تقلل أنظمة الكبح المانع للانغلاق ( ABS ) من الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث. وسيكون لنظام ABS الذي صدر به تكليف من الحكومة بشأن الدراجات النارية الجديدة، كما بدأ العمل به مؤخرًا في الصين والهند، أثر كبير؛

· يجب أن يأخذ تصميم الطريق في الاعتبار سلامة الدراجات النارية، ونشر تقليل السرعة وتصميم البنية التحتية المناسبة أو المصممة لهذا الغرض؛

· يجب أن يكون هناك تركيز عاجل على توفير النقل العام الحضري الآمن والنظيف والميسور التكلفة لتوفير بدائل حقيقية ووقف التشغيل الآلي.

وعلى مدى العقدين الماضيين، نما عدد الدراجات النارية* في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى** بسرعة، مدفوعًا بالواردات المنخفضة التكلفة ونمو المؤسسات التجارية غير الرسمية. وقد استخدمت لمعالجة فجوات التنقل في أنظمة النقل الرسمية والعامة، والوصول إلى المناطق الريفية المعزولة، وتوفير الملاحة عبر الشوارع الحضرية المكتظة، ودعم رحلات الميل الأول والأخير. ويختلف توزيع الدراجات النارية من بلد إلى آخر؛ وتفخر بوركينا فاسو وموريشيوس بأعلى نسبة من السكان في حين أن نيجيريا لديها أكبر عدد من السكان، إذ يقدر مجموعهم بـ 5.1 مليون نسمة. تدعم طفرة الدراجات النارية سبل العيش والاقتصادات من خلال توفير خيارات جديدة للتنقل والتجارة ومن المتوقع أن ينتشر استخدامها وينمو. وقد استفاد الشباب، الذين كثيرًا ما يكافحون من أجل إيجاد فرص اقتصادية رسمية في المنطقة، استفادة خاصة. ويعتمد الملايين من الناس على القطاع من خلال الأدوار الإضافية.

غير أن التقرير يحذر من أن الآثار الصحية للدراجات النارية عميقة. يمثل راكبو الدراجات النارية أكثر من نصف جميع الوفيات على الطرق في بعض البلدان: وتزيد هذه النسبة في توغو عن 70 في المائة. وقد أصيب أكثر من نصف جميع الأطفال من المشاة الذين أصيبوا على الطرق في دار السلام، تنزانيا، بدراجة نارية. ولا تزال معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء أفريقيا. بالإضافة إلى خطر الإصابة، هناك أيضًا آثار بيئية وصحية واجتماعية سلبية أوسع.

وقالت الدكتورة أوليف كوبينسي، الزميلة المتميزة في معهد جورج للصحة العالمية: “فشلت نظم النقل، وعجزت عن تلبية احتياجات الملايين من الناس الذين يحاولون الدخول إلى المراكز الحضرية الكثيفة في القارة وعبرها والخروج منها. وتعاني المستشفيات في جميع أنحاء أفريقيا من الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق، ولا سيما الإصابات الناجمة عن الدراجات النارية. ويتعين على البلدان الأفريقية أن تولي اهتمامًا عاجلًا للنقل الحضري. إن التخطيط والتنفيذ الجريئين والحاسمين ضروريان لتغيير التنقل العام لمدننا”.

هذا ما قاله سول بيلينغسلي، المدير التنفيذي لمؤسسة FIA وأكمل: “في النمو السريع لاستخدام الدراجات النارية نرى التوازن بين الحياة وسبل العيش في الشوارع. توفر الدراجات النارية وسائل نقل رخيصة نسبيًا، ولكنها مكلفة للمجتمع في حالة الإصابة والضرر البيئي. ومع توقع تضاعف حجم بعض المدن الأفريقية في العقد المقبل، هناك حاجة ملحة إلى برنامج عمل يخفف من هذه الآثار السلبية، مع التركيز على خوذات الدراجات النارية، ونظام ABS والكهربة في الوقت الذي يخطط فيه لمستقبل منخفض الكربون يقوم على وسائل النقل العام النظيفة المتاحة على نطاق واسع”.

هذا ما قاله توم بيشوب، مدير البرنامج في شركة Amend والمؤلف الرئيسي للتقرير: “إنني أؤيد تأييدًا تامًا الجهود الرامية إلى تطوير نظم النقل الجماعي في المدن الأفريقية، والحد من الاعتماد على المركبات الخاصة، وتعزيز المشي وركوب الدراجات، ولكن مهما كان حجم الاستثمار والنجاح في هذه المجالات، فإن الدراجات النارية ستظل تؤدي دورًا في العقود المقبلة. وتوفر الدراجات النارية التنقل والعمالة والدخل. يجب على الحكومات ورابطات الركاب والشركات الخاصة والمنظمات الدولية العمل معًا لتطوير وتنفيذ اللوائح والتدريب الفعال والمناسب، وتعزيز توافر واستخدام معدات الوقاية الجيدة وتكنولوجيا السلامة، والنظر في الدراجات النارية في تصميم الطرق، ودعم الانتقال من محركات البنزين إلى الدراجات النارية الكهربائية”.

وأضاف خورخي فيغاس، رئيس FIM : “تحتاج أفريقيا إلى التنقل وذلك توفره الدراجات النارية. نتيجة لذلك، تعد إفريقيا واحدة من أسرع المناطق نموًا في الدراجات النارية. يسلط هذا التقرير الممتاز الضوء على العديد من الحلول للتحديات الحتمية التي يجلبها هذا النمو، ولكنه يشير أيضًا إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي تجلبها ركوب الدراجات النارية للركاب ومجتمعاتهم في كل من المناطق الحضرية والريفية. كما يسعدنا للغاية أن نرى أن العمل الحالي لتحسين السلامة الذي يقوم به سائقو الدراجات النارية أنفسهم في المنطقة، مثل جمعيات بودا بودا، التي تم الاعتراف بها. الآن ينتقل التركيز بحق إلى الحكومات لمواجهة التحدي لجعل ركوب الدراجات النارية في أفريقيا أكثر نظافة وأمانًا وسهولة.”

ملاحظات للمحررين

* يشير مصطلح “الدراجات النارية” إلى كل من الدراجات ذات العجلتين والعجلات الثلاث.

** تعرف بأنها جميع البلدان الـ 49 المعترف بها دوليًا التي تقع كليًا أو جزئيًا جنوب الصحراء الكبرى، والمشار إليها في التقرير باسم ‘أفريقيا’.

www.fiafoundation.org

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1947542/FIA_Foundation. jpg