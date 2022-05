‫لتحقيق انتشار سريع للمقاطع الصوتية الأصلية… Lomotif تُطلق ميزة جديدة عبر حملة #OGSounds

تتيح ميزة Original Sound الجديدة لمستخدمي تطبيق Lomotif العالمي لمشاركة الفيديوهات القصيرة إنشاء مقاطع صوتية أصلية، كما تتيح لهم إنشاء فيديوهات عن طريق إعادة مزج مقاطعهم الصوتية الأصلية مع مقاطع صوتية أصلية لمستخدمين آخرين

نيويورك، 4 مايو 2022 / PRNewswire / — أطلقت منصة Lomotif (لوموتيف)، وهي منصة عالمية لمشاركة الفيديوهات القصيرة توفر لمستخدميها إمكانية إنشاء الفيديوهات بطريقة سهلة وبسيطة، ميزة Original Sound ، وهي ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من إنشاء مقاطع صوتية أصلية، من خلال حملة تسويقية تحمل شعار “ # OGSounds – Go viral with your original sound” (انتشار سريع لمقاطعك الصوتية الأصلية). وتتيح هذه الميزة الجديدة لمستخدمي Lomotif إنشاء مقاطع صوتية أصلية خاصة بهم، كما تتيح لهم إنشاء فيديوهات عن طريق إعادة مزج مقاطعهم الصوتية الأصلية مع مقاطع صوتية أصلية لمستخدمين آخرين.

Lomotif هي منصة تمكّن صانعي المحتوى اليومي من إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية وتطويرها من خلال مجموعة كبيرة من الأدوات الإبداعية سهلة الاستخدام، ومجموعة متنوّعة من القنوات الجذابة، ومجتمع نشط من صانعي المحتوى اليومي الذين لديهم ميول مشتركة؛ وهو ما يسهم في تحفيز المستخدمين على الإبداع. ومن خلال دعم التطبيق بميزة Original Sound الجديدة، فسيتيح تحدي # OGSounds لمجتمع Lomotif الفرصة للمستخدمين لإنشاء مقاطع صوتية أصلية، والتعاون الموسيقي فيما بينهم.

ولتشجيع المستخدمين على استكشاف قدراتهم الإبداعية ومشاركتها، فإنّ الميزة الجديدة لإنشاء مقاطع صوتية أصلية لا تقتصر على مجرد الغناء أو إنتاج أغانٍ عن طريق إضافة أصوات مختلفة (مثل هدير بحر أو شعر ملقى أو مواء قطط) فحسب؛ بل تتيح لصانعي المحتوى اليومي إنشاء مقاطع صوتية أصلية باستخدام الأصوات المختلفة التي تُسمع في الحياة اليومية. ويمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع صوتية أصلية لمدّة تصل إلى 30 ثانية من خلال تسجيل مقطع صوتي على Lomotif ونشره. وفي حالة عدم اختيار المستخدم -أثناء إنشائه للمقطع- لموسيقى من مجموعة Lomotif الموسيقية، فسيتم إنشاء مقطع صوتي أصلي فورًا ونسبته إلى المستخدم. كما يمكن للمستخدمين ذوي الميول المشتركة التعاون فيما بينهم عن طريق مزج مقاطعهم الصوتية الأصلية التي قاموا بإنشائها على Lomotif .

وفي تعليقه على هذه الميزة الجديدة، قال بول يانغ، الرئيس التنفيذي لمنصة Lomotif : “إنّ منصة Lomotif هي منصة مفضلة لعدد كبير من صانعي المحتوى اليومي ومستخدمين عالمين متخصّصين من دول مختلفة تمتد من آسيا إلى أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أطلقت Lomotif ميزة Original Sound بوصفها طريقة جديدة تحفز المستخدمين على الإبداع وتشجعهم على التعاون فيما بينهم من خلال أدوات سهلة الاستخدام. ويتشارك مجتمع Lomotif مقاطع فيديو أصلية قصيرة يعبر فيها المستخدمون عن مشاعرهم وأفكارهم بحرية، وإنّ إتاحة فرصة للمستخدمين لإنشاء مقاطع صوتية أصلية ونسبتها إليهم هي مجرد خطوة طبيعية في تطوير منصتنا. ويسعدنا إطلاق هذه الميزة الجديدة التي ستحسّن من تجربة المستخدمين على Lomotif وتضع المزيد من الأدوات القوية بين أيديهم. ونحن متحمسون للغاية لمشاهدة الإبداعات على # OGSounds “.

لاستكشاف ميزة Original Sound (إنشاء مقاطع صوتية أصلية) على Lomotif ، يمكن تنزيل تطبيق Lomotif من: https://lomotif.app.link/ LomotifOGSounds

عن Lomotif

Lomotif هي منصة تواصل اجتماعي عالمية رائدة تتيح لمستخدميها إنشاء الفيديوهات ومشاركتها. وقد أصبحت Lomotif منصة مفضلة لعدد كبير من صانعي المحتوى اليومي منذ إنشائها في عام 2014، وتُعدّ المنصة واحدة من أسرع منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديوهات نموًا، وتمتلك المنصة قاعدة كبيرة من المستخدمين المتخصّصين من عدة دول تمتد من آسيا إلى أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر Lomotif منصات مثل LiveXLive و Snapchat و Universal Music Group (UMG) شركاء رسميين لها. وتمتلك شركة ZVV Media Partners المحدودة، وهي مشروع مشترك بين شركة ZASH Global Media and Entertainment وشركة Vinco Ventures (رمز التداول في بورصة ناسداك: BBIG) ، أغلبية الأسهم في منصة Lomotif . يمكن تنزيل تطبيق Lomotif من متجري Apple و Google ، أو عن طريق زيارة موقع Lomotif الإلكتروني: www.lomotif.com .

رابط الفيديو الأول: https://mma.prnewswire.com/ media/1808682/Remixing_OG_ Sound___Watermark___English. mp4

رابط الفيديو الثاني: https://mma.prnewswire.com/ media/1808681/Creating_OG_ Sound___Watermark___English. mp4