‫يقدم مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility منحًا لدعم كهربة الشبكات الصغيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

فيينا، 30 نونبر/تشرين الثاني 2022 /PRNewswire/ — ستساعد مبادرة جديدة أُطلقت في جمهورية الكونغو الديمقراطية على تحسين الوصول إلى الكهرباء وتمكين آلاف الأشخاص والشركات.

فتح مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility نافذة تمويل جديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقدم منحًا للشركات التي تربط الناس بشبكات صغيرة. يوفر المرفق “تمويلًا قائمًا على النتائج” لهذه الشركات من خلال منح المنح بمجرد إنشاء التوصيلات الكهربائية والتحقق منها.

الشبكات الصغيرة ضرورية لتحسين الوصول إلى الكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يقدر أن 19.1 بالمائة من سكان البلاد يتوفرون كهرباء حاليًا. توفر الشبكات الصغيرة وسيلة سريعة وفعالة لربط ملايين المنازل والشركات بكهرباء نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.

قال السيد أيدسبالد تشاينامولا، المدير العام للوكالة الوطنية للكهرباء وخدمات الطاقة: “إن برنامج الشبكة المصغرة التابع لمرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility يدعم بشكل مباشر جهود حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والتزامها بتحقيق الوصول الشامل للطاقة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن مصادر الطاقة التقليدية بما في ذلك مولدات الوقود وخشب الطاقة الناتج عن إزالة الغابات بشكل كبير”.

من خلال تزويد شركات الطاقة المتجددة بـ 592 دولارًا أمريكيًا لكل اتصال، يقدم مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility التمويل الذي سيقلل من المخاطر المالية لمشاريع الشبكات الصغيرة، مما سيساعد الشركات على جذب تمويل إضافي لمشاريعها. في المقابل، سيدعم هذا النمو الإجمالي لقطاع الشبكة المصغرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما سيساعد على تعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.

قال داميلولا أوغونبيي، المدير التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع والرئيس المشارك لشبكة الأمم المتحدة للطاقة: “سيساعد مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility في تحسين الوصول إلى الكهرباء في المجتمعات في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية”. “الشبكات الصغيرة التي يدعمها المرفق ستعمل على توفير الطاقة للمنازل والشركات، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي داخل هذه المجتمعات”

تأسس مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility في عام 2020 وتديره منظمة الطاقة المستدامة للجميع، وهي منظمة دولية يقع مقرها الرئيسي في فيينا بالنمسا. جمهورية الكونغو الديمقراطية هي خامس دولة لديها برنامج مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility ، بالإضافة إلى الدول الأخرى، وهي بنين ومدغشقر وسيراليون ونيجيريا.

في شتنبر/أيلول 2022، أعلن مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility https://www.seforall.org/news/ mini-grids-supported-by- universal-energy-facility- deliver-first-electricity- connections-in أنه قد تحقق من أول مجموعة من توصيلات الكهرباء الخاصة به ودفع أول منحة له مقابل 542 اتصالًا بشبكات صغيرة عبر ثمانية مجتمعات في مدغشقر.

من المتوقع أن تكتمل مشاريع الشبكات الصغيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم من مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility بحلول نهاية عام 2023 وأوائل عام 2024.

يمكن للشركات التي لديها عمليات شبكات صغيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتهتم بالتقدم للحصول على تمويل قائم على النتائج من مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility التقدم هنا قبل 9 دجنبر/كانون الأول 2022.

حول مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility

مرفق الطاقة العالمي Universal Energy Facility هو مرفق تمويل قائم على النتائج متعدد المانحين تم إنشاؤه لتسريع وزيادة الوصول إلى الطاقة بشكل كبير عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما يتماشى مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس. تطمح المنشأة إلى أن تكون منشأة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، توفر ما يقرب من 1.3 مليون توصيلة كهرباء و 300 ألف حل للطهي النظيف، مع تقليل 4.8 مليون طن من انبعاثات الكربون بحلول عام 2023. يدار من قبل الطاقة المستدامة للجميع ويدعمه تحالف الطاقة العالمي للناس والكوكب، مؤسسة شل Shell ، مؤسسة روكفلر Rockefeller ، ورابطة مطوري الشبكات الصغيرة الأفريقية Africa Minigrid Developers ، وشركة باور أفريكا Power Africa ، وطاقات جيدة Good Energies ، ووكالة المملكة المتحدة للتنمية الدولية UKaid ، وصندوق الكربون الاستئماني Carbon Trust ، ومؤسسة إيكيا IKEA ، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ألمانيا ( BMZ ) ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ).

فيديو: https://www.youtube.com/watch? v=K6NaXEzCeOk

الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1957498/Sustainable_ Energy_for_All_mini_grid_1.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1957501/Sustainable_ Energy_for_All_Mini_Grid_2.jpg