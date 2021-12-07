‫صني فاركي يطلق منصة Tmrw الرائدة لتوفير تعليم عالي الجودة لكل طفل حول العالم

– المنصة ستكون متاحة للمدارس الممولة من الحكومات في الدول المتقدمة والنامية بتكلفة مقبولة

– المنصة صممت من قبل معليمن متمرسين وتستهدف المعلمين بشكل رئيسي

– Tmrw هي وليدة “جيمس للتعليم” وخبرة 62 عاماً في مجال التعليم حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — أعلن مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم صني فاركي عن إطلاق منصة Tmrw الرائدة التي سيتولى رئاسة مجلس إدارتها، وهي عبارة عن نظام تشغيل تعليمي يهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة لكل طفل حول العالم.

وتم تصميم المنصة كي تصبح قابلة للتشغيل المتبادل مع المدارس الممولة من الحكومات في الدول المتقدمة والنامية ضمن نظام موحد ومتكامل بشكل سلس وتكلفة مقبولة. وتهدف إلى استقطاب جميع الطلاب من كافة الأعمار دون استثناء، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، فيما تسعى إلى تلبية احتياجات مختلف المناهج الدراسية والمخرجات التعليمية وأساليب التعليم سواء كانت في الفصول أو عبر اتباع نموذجي التعليم عن بعد أو التعليم الهجين، وجعلها أكثر كفاءة.

وأكد صني فاركي، وهو أيضاً مؤسس جائزة المعلم العالمية، بأن Tmrw هي نتيجة عمل دؤوب لمجموعة من المعلمين المتمرسين بدءاً من مرحلة التصميم وصولاً إلى التطوير والتنفيذ، مستفيدين من خبرة زملائهم الذين يبلغ عددهم 20 ألفاً ويقدمون سبعة مناهج تعليمية مختلفة للطلاب في 16 دولة حول العالم.

ومع استمرار أزمة كوفيد-19، هناك حاجة ماسة إلى توفير حل متكامل قائم على التكنولوجيا وقابل للتشغيل المتبادل وتوظيف البيانات في خدمة التعليم. وتمثلت هذه الرؤية في تطوير منصة Tmrw التي ستسهم في الارتقاء بتجربة الطلاب التعليمية ومنح كل متعلم الفرصة للمشاركة في بناء المستقبل.

وتتضمن Tmrw لتكنولوجيا التعليم مجموعة متكاملة من البرامج المخصصة لإدارة المناهج الدراسية وعمليات التقييم ومتابعة مستوى تقدم الطلاب وآلية التواصل معهم وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من الخاصيات المتعلقة بالرياضة والخدمات الاستشارية وجودة الحياة وصحة الطفل وسلامته، وخاصيات إدارية أخرى مثل الشؤون اللوجستية والمالية والموارد البشرية وغيرها.

وتسعى Tmrw إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم عبر توفير خدمات تعليمية شاملة مثل أكاديمية Tmrw التي تركز على التطوير المهني بما في ذلك تدريب المعلمين، ومركز قيادة التعليم الذي يزود صناع السياسات بالمعلومات الآنية والبيانات لدعمهم في عملية اتخاذ القرارات على المستوى الوطني، و Tech-In-A-Box وهو النظام التشغيلي الموحد الذي يشمل المنظومة المدرسية المتكاملة، و Tmrw للخدمات الاستشارية التي تدعم المؤسسات التعليمية في مجال تصميم المناهج والتحول الرقمي وتحسين المدراس وتطوير الاستراتيجيات التعليمية على مستوى الدولة.

وتم تأسيس Tmrw المنبثقة عن مجموعة جيمس للتعليم كشركة تكنولوجية مستقلة، مما يمنحها الفرصة للاستفادة من خبرة المجموعة العريقة في توفير تعليم عالي الجودة للطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر منذ أكثر من 62 عاماً، فضلاً عن استخدامها الأمثل للتكنولوجيا من خلال توفير منصة تعليمية شاملة وتجربة فريدة من نوعها لأولياء الأمور والطلاب.

وقال صني فاركي، مؤسس Tmrw ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم: “يحقق التعليم عالي الجودة التوازن الأمثل بين الشعوب، فهو يردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويمنح الجميع الفرصة للمساهمة في نهوض العالم. وقد صممت منصة Tmrw خصيصاً لتحقيق هذا الهدف لتصبح متوفرة للمدارس الممولة من الحكومات في كل بقعة من العالم بكلفة مقبولة، وبالتالي جميع الطلاب بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك إيماناً منا بضرورة منح كل طفل حقه الطبيعي في الحصول على تعليم عالي الجودة وتكريس الأمل بمستقبل أفضل. وليس بوسعنا تحقيق هذه المهمة سوى عبر استقاء الدروس من المعلمين الذين يشكلون الخطوط الأمامية في قطاع التعليم، فلطالما همشت تكنولوجيا التعليم صوتهم، أما اليوم فهم القلب النابض لمنصة Tmrw من حيث مراحل التصميم كافة وصناعة المحتوى وإبداء الرأي والنقد البناء لتحقيق التطور المنشود”.

وبدوره قال كريشنان جوبي، الرئيس التنفيذي لـ Tmrw وكبير مسؤولي التحول التقني في مجموعة جيمس للتعليم : “يشهد قطاع التعليم تحولاً سريعاً من مجال تطوير أساليب التعليم والتعلم التقليدية. وأصبح لدى المعلمين وأولياء الأمور قناعة راسخة بضرورة التطوير كركيزة أساسية لمواكبة متطلبات العصر. وبما أن المنصة قد صممت من قبل المعلمين، ستساهم في تعزيز تجربتهم وتجربة الطلاب على حد سواء، إلى جانب تعزيز التواصل مع أولياء الأمور ورفع كفاءة المدارس”.

وتمتاز المنصة بأنها آمنة وقابلة للتعديل والتطوير ومتعددة اللغات لتواكب مختلف احتياجات أنظمة التعليم في العالم، من خلال التقنيات سريعة التطور مثل: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والواقع المعزز والواقع الافتراضي وقواعد البيانات المتسلسلة وإنترنت الأشياء وغيرها.

*لمزيد من المعلومات حول منصة Tmrw وكيفية دعم المدارس في تطوير المخرجات التعليمية وأساليب التعليم، يرجى التواصل معنا على: