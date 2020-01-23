‫مرفق الطاقة التابع لشركة غلوبيليك، آزيتو، يغلق صفقة تمويل لتوسيع قدرة المرفق بـ 253 مليون ميغاواط

لندن، 23 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غلوبيليك، وهي شركة مستقلة منتجة للطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء وآي بي أس (غرب أفريقيا)، وهي شركة مملوكة من قبل صندوق أغاخان للتنمية الاقتصادية، أن الشركة المتفرعة عنها، أزيتو إنيرجي أس أيه قد بلغت مرحلة الإغلاق المالي لمشروع توسعة المرفق القائم حاليا، مرفق أزيتو الذي يعمل بحرق الغاز بالقرب من أبيدجان، بـ 253 ميغاواط.

تولد محطة الطاقة الحالية حاليًا 460 ميغاواط وتلعب دورًا مهمًا في هذا القطاع. إن توسعة المرحلة الرابعة، إلى جانب الانتهاء من الترقية الفنية MXL2 (التي أضافت 30 ميغاواط إلى القدرة الحالية للمرفق خلال العام 2019)، ستشهد تزويد أزيتو بنحو 713 ميغاواط، أو ما يقرب من 30 في المئة من القدرة المركبة للطاقة في كوت ديفوار حاليا. سيسمح تنفيذ أحدث تكنولوجيا لدورة طوربينات الغاز المركبة في المرفق بنشر وتسويق احتياطيات الغاز المحلية في كوت ديفوار بأكثر الطرق كفاءة وفعالية من الناحية البيئية.

يتم تمويل مشروع توسعة الـ 253 ميغاواط على أساس اللجوء المحدود مع حزمة تمويل للديون بقيمة 264 مليون يورو مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية في غرب إفريقيا؛ صندوق الأوبك للتنمية الدوليةومجموعة من المؤسسات الأوروبية لتمويل التنمية بما في ذلكجمعية الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، الشركة البلجيكية للاستثمار للبلدان النامية، الشركة الألمانية للاستثمار، صندوق البنية التحتية الناشئة في أفريقيا – وهو صندوق ديون يركز على إفريقيا وتديره انفستك أسيت مانجمنت، وشركة تمويل التنمية الهولندية.

وعلق مايك شولي، الرئيس التنفيذي لشركةغلوبيليكقائلاً: “إن تحقيق الإغلاق المالي لتوسعة محطة توليد الطاقةأزيتولأمر مثير ومهم للقطاع ويوضح نظرةغلوبيليكوالشراكة طويلة الأجل مع الحكومات. وستكون تعرفة تنفيذ المرحلة الرابعة لأزيتوهي أقل تعرفات التكلفة لمشاريع الطاقة الكهربائية الحرارية في كوت ديفوار ونتطلع إلى تزويد المنطقة بالطاقة المستدامة بيئياً، الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة بالتعاون معسي آي إنيرجيز ودولة جمهورية كوت ديفوار.”

وأضاف محمدو سيلا، الرئيس التنفيذي لشركةآي بي أس(غرب إفريقيا): “إن توسع المرحلة الرابعة في محطةأزيتولتوليد الطاقة هو شهادة على الثقة المتجددة التي قدمت إلى آي بي أس (غرب أفريقيا) من قبل دولة جمهورية كوت ديفوار والمقرضين، حيث تبلغ المساهمة الإجمالية الآن حوالي 750 مليون دولار أميركي. وهي تتيح لشركة آي بي أس (غرب أفريقيا) دعم دورها كمساهم في تطوير كوت ديفوار ومنطقة جنوب الصحراء كلها.”

وقد بدأ البناء بالفعل في المشروع ويتوقع توليد أول قدر من الطاقة منه في العام 2020. وسيتم بيع جميع الكهرباء المولدة من المشروع إلى دولة كوت ديفوار بموجب اتفاقية امتياز مدتها 20 عامًا.

ملاحظات المحرر:

نبذة عن شركة غلوبيليك

شركة غلوبيليك هي شركة رائدة في تطوير وملكية وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في أفريقيا. ومنذ العام 2002، بنى فريقها ذو الخبرة من المهنيين محفظة متنوعة من محطات الطاقة المستقلة، التي تولد ما يصل إلى 1,400 ميغاواط من الطاقة في 13 أماكن في 5 دول. ومع مشاريع تقدر قدرتها 305 ميغاواط إضافية قيد البناء الآن وشاريع توليد طاقة إضافية قيد التطوير تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط، فإن غلوبيليك ملتزمة بقطاع الطاقة في أغريقيا. www.globeleq.com

نبذة عن آي بي أس (غرب أفريقيا)

شركة خدمات الترويج الصناعي (غرب أفريقيا) (آي بي أس) هي مؤسسة تابعة لمؤسسة صندوق أغاخان للتنمية الاقتصادية، تركز على تطوير قطاع الصناعة والبنية التحتية لدعم التنمية الاقتصادية في الدول التي يعمل بها الصندوق.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/612609/GLobeleq_Logo.jpg