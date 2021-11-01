‫ Azadea.com، الإمارات العربية المتحدة، تعلن شراكتها مع كيكو ميلانو عبر الإنترنت

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 31 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت Azadea.com– موقع البيع بالتجزئة لنمط الحياة- الموجود في الإمارات العربية المتحدة عن شراكة رائدة أخرى عبر الإنترنت مع مستحضرات التجميل الإيطاليةكيكو ميلانو. يهدف إطلاق العلامة التجارية الإيطالية متعددة الجنسيات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعجيل نموها بالوصول إلى المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومع وجود المتاجر العامل الحالية في 14 مركز تجاري عبر الإمارات العربية المتحدة، تلتزم الشراكة الرقمية الجديدة بالكامل بتوسيع تواجد العلامة التجارية عبر الإنترنت بالتكيف مع المشهد الرقمي العالمي المتطور. ومنذ الطلب المتزايد على الحلول الرقمية، أظهرت Azadea.com دعمها من خلال التوجه نحو رؤية عالمية متجددة مع مزيج قوي من تجارب الشراء من خلال المتجر أو عبر الإنترنت. واتحدت كيكو ميلانو التي تضم ما يزيد عن 770 متجر في 15 دولة مع Azadea.com لتنسيق جهودها بهدف خلق تجربة تسوق مقنعة، وتفاعل معزز مع منتجات الجودة البالغة 1400 منتج والتي تقدمها العلامة التجارية حاليًا.

تفتخر بالفعل Azadea.com بشبكة متعاظمة من العلامات التجارية العالمية خلال الشرق الأوسط وإفريقيا. وإثباتًا لالتزامها بتوفير تجارب فريدة لعملائها عبر الإنترنت، يمثل تاريخها الممتد على مدار 40 عامًا نجاحها الذي لا يمكن إنكاره في تمثيل العلامات التجارية الدولية. وبدءً من الموضة والإكسسوارات وحتى أثاث المنزل، والرياضات، والتكنولوجيا، والجمال، فلا يمكن مضاهاة تفانيها لرؤية إمكانات المفاهيم الرقمية الجديدة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يمكن ملاحظة الدليل على كفاءة الأعمال الاستراتيجية لAzadea.com من خلال تحالفاتها المستمرة مع ما يزيد عن 60 علامة تجارية دولية عبر الإنترنت بما في ذلكUrban Outfitters ، وMango، وميس جايديد، وبوجي ميلانو، وReserved، وVirgin Megastore، والكثير.

وضعت كيكو ميلانو أساسًا لعلامتها التجارية حين تأسست في 1997 بناءً على الإبداع والابتكار، وزادت بسرعة من حضورها في السوق العالمي. ومع المنتجات التي أحدثت ثورة ونم استلهامها بسبب ارتباطها بعاصمة الموضة الإيطالية، ميلان، فإن سمعتها الريادية، ومفاهيمها التجربية، وتقنيات التجميل الأصلية جعلتها بحق فريدة من نوعها. تعمل كيكو ميلانو باستمرار على تحويل صناعة الجمال باستخدام السلع الممتازة بتكلفة معقولة، مع توفير ساحة موثوقة لعملاءها لاستكشاف مساحيق التجميل الملونة، والصبغات المثالية، ومستحضرات العناية بالبشرة الحريرية.

وتحيي الشراكة الحديثة بين Azadea.com وكيكو ميلانو الرؤية الرقمية العالمية الناشئة التي بدأت في السيطرة في أغلب استراتيجيات الأعمال. يأتي التعاون في توقيت جوهري بعد إدراك أهمية دخول التسويق الرقمي إلى التجارة الإلكترونية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتدرك Azadea.com أن هذا المشروع بمثابة خطوة متقدمة نحو إعادة تعريف الأدوات التقليدية للتجارة، وتعميق الارتباط بين العميل والمستهلك.