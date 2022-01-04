‫CCTV+: شي يقود الصين نحو تنفيذ تنمية أكثر حفاظًا على البيئة بخطوات راسخة

بكين، 4 يناير 2022 / PRNewswire / — بناءً على توجيه من الرئيس شي جين بينغ، اتخذت الصين خطوات راسخة نحو تنفيذ تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر حفاظًا على البيئة في جميع الجوانب بالإضافة إلى متابعة التحديث الذي يتميز بالتناغم بين الإنسان والطبيعة خلال السنة الأولى من فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

كان قطيع الأفيال الآسيوية الذي عاد إلى موطنه المناسب وسط مرافقين من البشر بعد أكثر من 110 يومًا من التجول في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين في معظم أوقات عام 2021 مجرد مثالاً على جهود الصين في الحماية البيئية.

صرّح شي أثناء إلقائه الكلمة الرئيسية عبر رابط الفيديو خلال قمة القادة بالاجتماع الخامس عشر بمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ( COP15 ) المُنعقد في مدينة كونمينغ بمقاطعة يونان في 12 أكتوبر 2021 “تُظهر قصة التنقل باتجاه الشمال وعودة قطيع من الأفيال في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين النتائج القوية لمساعينا لحماية الحيوانات البرية. وستواصل الصين دفع التقدم البيئي، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ فلسفة التنمية الجديدة التي تؤكد على التنمية المبتكرة والمنسقة والخضراء والمفتوحة للجميع، فضلاً عن إضفاء طابع الجمال على الصين”.

كمّا دعا شي خلال القيمة إلى بذل جهود مشتركة لإقامة مجتمع يضم جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض، وتوفير عالمًا نظيفًا ورائعًا للجميع.

كمّا أصدر شي خلال جولاته التفقدية في جميع أنحاء الصين في عام 2021 تعليمات لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأكثر حفاظًا على البيئة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في إطار الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، والذي يُعد أحد التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية، قدّم شي التزامًا رسميًا بأن تتضع الصين هدفًا نحو تحقيق ذروتها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

في عام 2021، أجرى شي تقييمًا لصناعة الطاقة في البلاد، وأصدر توجيهاته خلال زياراته لإحدى الشركات الكيميائية في مدينة يولين بمقاطعة شنشي الشمالية الغربية ومنصة التنقيب في حقل شنغلي للنفط في مدينة دونغ ينغ بمقاطعة شاندونغ الشرقية.

كمّا حث شي خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في ديسمبر 2021 على إحراز تقدم بخطى ثابته في العمل بشأن حياد الكربون، والذي يقول إنه مطلب طبيعي من أجل تنيمة عالية الجودة.

بلغ معدل تغطية الغابات في الصين أكثر من 23 في المائة في عام 2021، كمّا انخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة سنويًا خلال الأشهر التسعة الأولى.

الرابط: https://youtu.be/mm64TSpkfZI