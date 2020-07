5G + Cloud + IA : Huawei travaille avec les opérateurs pour alimenter les nouvelles infrastructures TIC

SHENZHEN, Chine, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ — Lors du Sommet pour un monde meilleur (Better World Summit) 2020, Huawei a annoncé qu’elle allait travailler sans relâche avec les opérateurs mondiaux à la construction d’une nouvelle infrastructure pour les TIC, qui fonctionne avec des technologies innovantes de 5G, de cloud et d’IA, afin de faciliter la transformation intelligente dans de nombreux secteurs d’activité. China Telecom a expliqué comment elle développe des capacités de services 5G + cloud + IA différenciés, qui reposent sur la synergie entre le cloud et le réseau.

Jacqueline Shi, présidente du département International Cloud & AI Business de Huawei, a prononcé une allocution intitulée « 5G + Cloud + IA : alimenter la nouvelle infrastructure des TIC ». Mme Shi a déclaré : « Les clients de l’industrie ont des besoins bien déterminés en matière de systèmes de bureautique et de production intelligents qui se fondent sur le cloud. Les opérateurs doivent construire leurs propres systèmes ou collaborer avec d’autres pour proposer des capacités de cloud et d’IA dès que possible. Cela les aidera à bien préparer leurs opérations et leurs activités 5G à la réussite commerciale de la 5G ».

Hu Zhiqiang, directeur général de la branche Cloud computing de China Telecom, a déclaré : « Le partenariat de Huawei avec China Telecom dure depuis plusieurs années. Nous avons accompli bon nombre de réussites en utilisant des produits innovants de la 5G, du cloud computing et de l’IA qui ont permis à nos clients d’obtenir des résultats gagnants-gagnants. China Telecom sait que la synergie entre le cloud et le réseau est au cœur de la nouvelle infrastructure des TIC, et l’opérateur a mis au point un e-cloud doté de capacités de premier plan ».

Le succès commercial de la 5G exige non seulement des investissements dans les réseaux, mais aussi une bonne préparation opérationnelle et commerciale de la 5G.

En termes de préparation opérationnelle de la 5G, cette dernière s’accompagne de nouveaux défis pour les plateformes traditionnelles d’aide à l’exploitation et pour les plateformes de services internes des opérateurs. Non seulement la quantité et la complexité des enregistrements des détails des appels et de la gestion des réseaux et des services vont considérablement augmenter, mais la capacité de traitement requise par les services va, elle aussi, croître de manière spectaculaire. Par ailleurs, la plate-forme d’aide à l’exploitation doit être en parfaite adéquation avec les processus de services des différents secteurs. La plate-forme qui offre principalement ses services au client final doit être améliorée de manière à prendre en charge tous les scénarios des consommateurs et des entreprises clientes.

En termes de préparation commerciale de la 5G, des solutions de bout en bout sont nécessaires pour permettre la transformation numérique dans de nombreux secteurs. En plus de la connectivité, il faut tenir compte des exigences des clients industriels en matière de systèmes de bureautique et de production intelligents, qui reposent sur le cloud. Les opérateurs doivent construire leurs propres réseaux ou collaborer avec des partenaires à la mise en place de capacités exhaustives de connectivité, de cloud et d’IA afin de faciliter le succès commercial de la 5G.

Huawei va travailler avec les opérateurs à la construction d’une nouvelle infrastructure TIC qui fonctionne avec les technologies de la 5G, du cloud et de l’IA, ainsi qu’à l’innovation de l’architecture.

Cloud : HUAWEI CLOUD a lancé un programme de partenariat avec les opérateurs. Une collaboration étroite est essentielle pour fournir rapidement et efficacement aux clients de nouvelles technologies, capacités et applications sur le cloud, ainsi que pour améliorer la compétitivité des opérateurs au service de la transformation numérique des entreprises. Par ailleurs, HUAWEI CLOUD partage l’écosystème du marché du cloud pour examiner les pratiques de mise en œuvre de la 5G, du cloud et de l’IA dans l’industrie.

IA : Huawei fournit des solutions d'IA « full-stack » et pour tous les scénarios qui comprennent le matériel que cela implique, les outils de développement des opérateurs, les cadres de développement des applications d'IA, les plateformes de développement et l'activation des applications. Les opérateurs peuvent développer des capacités d'IA à l'aide des produits de la série Atlas de Huawei ou utiliser directement les services d'IA sur HUAWEI CLOUD.

Infrastructure informatique : le serveur FusionServer Pro de Huawei apporte aux opérateurs une architecture de niveau système plus rapide, plus solide et plus intelligente, qui répond aux exigences de la croissance exponentielle de la puissance de calcul. Grâce à l'algorithme innovant FlashLink et à l'architecture SmartMatrix, les séries OceanStor Dorado, OceanStor Pacific et FusionCube de Huawei aident les opérateurs à relever les nouveaux défis se présentant dans différents scénarios de données et favorisent l'amélioration de l'infrastructure de données dans tous les scénarios de service.

