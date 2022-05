A LeddarTech anuncia a grande inauguração do Sensor Fusion and Perception Development Center (Centro de Desenvolvimento de Fusão e Percepção de Sensores) em Tel Aviv, Israel, no dia 9 de junho de 2022

QUEBEC e TEL AVIV, Israel, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, líder global no fornecimento de tecnologia de detecção ADAS (Advanced Driver-Assistance System – Sistemas Avançados de Assistência à Condução) e AD (Autonomous Driving – Condução Autônoma) mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar a grande inauguração oficial do Sensor Fusion and Perception Development Center da LeddarTech em Tel Aviv, Israel, em 9 de junho às 15h. (IST).

O evento será apresentado por Charles Boulanger, CEO da LeddarTech e Ronny Cohen, Vice-Presidente e Gerente Geral de ADAS e AD Sensor Fusion and Perception. Além de receber os convidados e as personalidades no centro, este evento também é uma celebração de nossos engenheiros altamente qualificados e profissionais e suas contribuições para nosso desenvolvimento tecnológico.

O evento será realizado como uma festa casual com comidas, bebidas e brindes. Também haverá uma apresentação do palestrante convidado pelo Dr. Ami Appelbaum, Presidente da Innovation Authority e Cientista-Chefe do Ministério da Economia e Indústria em Israel, que irá discutir o tema “Smart Mobility – Israel’s Potential, Opportunities and Risks” (Mobilidade Inteligente – O potencial, as oportunidades e os riscos de Israel). Além disso, os convidados terão a oportunidade de conhecer a equipe, fazer networking e ver demonstrações da plataforma de fusão e percepção de sensores LeddarVision ™. Esta plataforma permite veículos on-road e off-road ADAS e AD de nível 2-5. A LeddarVision combina tecnologia de Inteligência Artificial e visão de computador e redes neurais profundas com eficiência computacional para aumentar o desempenho dos sensores ADAS/AD e hardware essenciais para o planejamento do caminho para condução, proporcionando uma condução autônoma mais segura com melhor detecção.

“Estou muito orgulhoso por sediar este evento em Israel”, declarou o Sr. Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “Nossa equipe em Israel, apoiada por nossas instalações de P&D em Quebec e Ontário, realizou um trabalho extraordinário ao desenvolver tecnologia inovadora de fusão e percepção de dados brutos”. Sr. Boulanger continua: “O Sensor Fusion and Perception Development Center em Tel Aviv marca uma conquista real para a LeddarTech à medida que continuamos a expandir e nos comprometer com alguns de nossos melhores talentos no mundo”, concluiu o Sr. Boulanger.

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa de percepção ambiental integral e abrangente que permite que os clientes resultam desafios de percepção e fusão críticos em toda a cadeia de valor. A LeddarTech oferece soluções de percepção econômicas escaláveis de ADAS Nível 2 para Nível 5 com autonomia total com a LeddarVision™, uma plataforma de fusão e percepção do sensor de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente a partir de uma grande variedade de tipos e configurações de sensores. A LeddarTech também oferece suporte aos fabricantes de LiDAR e fornecedores automotivos Categoria 1-2 com os principais blocos de construção tecnológica, como a direção por feixe digital LeddarSteer™ e o LeddarEngine™, que é fabricado com a tecnologia LeddarTech’s Leddar™, empregando técnicas patenteadas de aquisição e processamento de sinais para gerar um sinal de retorno mais rico e limpo a um custo menor. O LeddarEngine compreende um LiDAR SoC altamente integrado e escalável e uma combinação de softwares que permite que os desenvolvedores da LiDAR e os fornecedores automotivos de Categoria 1-2 projetem suas soluções LiDAR. A empresa é responsável por diversas inovações em avançados aplicativos automotivos e de mobilidade com detecção remota, oferecendo mais de 120 tecnologias patenteadas (incluindo patentes concedidas e em aprovação) para aprimorar o ADAS e os recursos de condução.

Informações adicionais sobre a LeddarTech estão acessíveis em www.leddartech.com e no LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube .

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing Global, Comunicações e Relações com Investidores, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@leddartech.com

Contato de Relações com Investidores: InvestorRelations @leddartech.com

https://investors.leddartech. com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator e logotipos relacionados são marcas comerciais ou registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.