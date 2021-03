A maior parte das compras de baterias está destinada aos Estados Unidos após o financiamento de capital de 42 milhões de dólares garantido pela SEA Electric

LOS ANGELES, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A SEA Electric, empresa global de tecnologia automotiva, juntamente com sua tecnologia proprietária SEA-Drive ®, principal responsável pela liderança da empresa na eletrificação de veículos comerciais, expandiu seu alcance global por meio da compra de 1.000 baterias de veículos elétricos da Soundon New Energy Technology Co, parceira tecnológica de longa data. O acordo recém-fechado acompanha as notícias recentemente anunciadas pela SEA Electric a respeito do financiamento de capital de 42 milhões de dólares. (Contexto completo e imagens: https://www.dropbox. com/sh/dulvd9izcotdfsm/ AACe1q0VJpjuGHNfaWgbFPBpa?dl=0 )

A Soundon, fornecedora exclusiva de baterias da SEA Electric desde 2012, desenvolveu sete soluções de baterias SEA-Drive® ao longo de sua jornada de parceria como as duas maiores empresas no setor de veículos elétricos comerciais. Por meio dessa nova parceria, a SEA Electric está reconhecendo os benefícios econômicos da bateria e da experiência técnica em eletrônicos da Soundon, bem como suas capacidades de produção. Como resultado, a produção da bateria está em andamento, com conclusão prevista para o segundo trimestre de 2021. O acordo também permite que a SEA Electric obtenha uma redução significativa de 36% no custo unitário do quilowatt-hora (kWh).

De acordo com Tony Fairweather, presidente e fundador da SEA Electric, a Soundon é a líder mundial em inovação e tecnologia de bateria, além de ser altamente reconhecida pela qualidade dos seus produtos, a entrega no prazo e os preços competitivos. “Nosso relacionamento de longo prazo com a Soundon tem sido uma jornada comercial muito bem-sucedida, e esperamos continuar compartilhando nossos êxitos globais ao longo do caminho.” Embora a maioria das 1.000 unidades iniciais das baterias esteja destinada aos Estados Unidos, o saldo vai para os inventários da SEA Electric na Austrália, na Nova Zelândia e no Sudeste Asiático, juntamente com a estreia da empresa no mercado europeu.

A tecnologia exclusiva e proprietária da SEA Electric ajusta-se a centenas de plataformas OEM, e a compra em questão é composta por três importantes modelos de sistema de energia:

As operações de fabricação de alto padrão da Soundon estão localizadas em uma área de doze quilômetros quadrados na província de Hunan, na China, com a utilização de uma combinação de robótica, alta inteligência, alta digitalização e alta automação para integrar uma solução de fabricação inteligente e abrangente. Desde a rigorosa produção e gestão ambiental até a garantia da qualidade, a instalação de altíssimo nível é líder na nova indústria de energia.

Wu Peng, vice-presidente de vendas e marketing da Soundon, afirma que “Este é um marco significativo em nossa parceria com a SEA Electric. Receber a encomenda de 1.000 unidades não somente promove o crescimento global substancial da SEA Electric, mas também posiciona a Soundon como líder no mercado de exportação de veículos elétricos comerciais. É uma proposta vencedora para todos”.

Após um crescimento substancial em novos mercados, a SEA Electric anunciou recentemente o financiamento de capital de investimento privado inicial das receitas brutas totais de aproximadamente 42 milhões de dólares. As receitas líquidas do investimento permitirão à SEA Electric solidificar sua posição como líder de mercado na eletrificação de veículos comerciais, ao mesmo tempo em que investe seu considerável acúmulo, facilitando mais programas-piloto com os operadores.

Com sede global e principal liderança em Los Angeles, a SEA Electric tem, no momento, operações em cinco países e conta com mais de um milhão de quilômetros de testes como fabricante de equipamento original (OEM) e operações em serviço em todos os mercados.

A SEA Electric faz parceria com OEMs de veículos comerciais, revendedores, operadores e empresas de montagem para oferecer uma nova linha de caminhões com zero emissão, e fornecerá mais de 1.000 veículos comerciais elétricos este ano. A previsão da empresa é colocar mais de 15.000 veículos na estrada até o final de 2023.

Sobre a SEA Electric

A SEA Electric, empresa global de tecnologia automotiva, foi fundada na Austrália, em 2012, e criou sua tecnologia de sistema de energia elétrica proprietária (conhecida como SEA-Drive®) para as frotas de distribuição e entrega urbana do mundo.

Amplamente reconhecida como líder de mercado na eletrificação de veículos comerciais no mundo todo, a SEA Electric comanda uma presença global, implantando produtos em sete países, incluindo EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Indonésia e África do Sul, totalizando mais de um milhão de quilômetros de operação internacional em serviço e testada por OEM independente.

As vendas globais, pós-vendas e engenharia da empresa estão presentes em todas as subsidiárias, entretanto, a América do Norte tem a maior capacidade de adaptação da SEA Electric em mais de 30.000 unidades por ano.

Sobre a Soundon New Energy Technology Co.

A Soundon New Energy Technology Co., Ltd. é de propriedade majoritária da Sound Group, empresa líder no setor de proteção ambiental na China. A Soundon é uma provedora de serviços abrangente e especializada em pesquisa e desenvolvimento de energia de bateria de íons de lítio e soluções integradas. Localizada em Xiangtan, Hunan, China, a Soundon New Energy está comprometida com a pesquisa e a produção de energia de bateria de lítio e soluções de sistemas de energia.

