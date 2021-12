Adagio Therapeutics Relata Redução na Atividade Neutralizante In Vitro do ADG20 Contra a Variante Omicron SARS-CoV-2

Dados in vitro relatados anteriormente que demonstram que as mutações individuais do Omicron não estavam associadas à fuga de ADG20 não se confirmam nos ensaios autênticos de Omicron e de Pseudovírus

WALTHAM, Mass., Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Adagio Therapeutics, Inc., (Nasdaq: ADGI) uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de soluções com base em anticorpos para combate de doenças infecciosas com potencial pandêmico, divulgou novas informações após uma análise in vitro externa da atividade neutralizante do ADG20 da variante Omicron SARS-CoV-2. Os dados in vitro gerados através de testes autênticos e de pseudovírus da variante Omicron mostram uma redução de mais de 300 vezes na atividade neutralizante do ADG20 do Omicron. Análises adicionais estão sendo realizadas e a empresa pretende se envolver com agências reguladoras e governamentais para avaliar o papel que o ADG20 pode desempenhar na prevenção e tratamento da COVID-19, particularmente diante de mais compreensão por parte da indústria quanto à epidemiologia e o impacto doa Omicron e de possíveis novas variantes.

“Devido à natureza altamente conservada e imunorecessiva do epítopo reconhecido pelo ADG20, previmos que o ADG20 reteria a atividade neutralizante do Omicron, de acordo com a atividade observada em modelos in vitro com todas as outras variantes preocupantes conhecidas”, disse Tillman Gerngross, Ph.D., diretor executivo da Adagio. “Embora as mutações individuais presentes no domínio de ligação ao receptor Omicron não tenham sido associadas à fuga do ADG20 no contexto de uma cepa original do vírus, novos dados mostram que a combinação de mutações presentes na proteína de pico do Omicron levou a uma redução na neutralização do ADG20 não indicada pelos dados anteriores. A prevalência contínua da variante Delta nos EUA e em outros países, a evolução das variantes do SARS-CoV-2 e o potencial futuro coronavírus fazem necessárias uma infinidade de terapias e abordagens. Com uma equipe de especialistas comprometida com o avanço das soluções de anticorpos que combatem essa pandemia sem precedentes e um forte balanço patrimonial, estamos realizando análises adicionais para avaliar o caminho ideal a seguir com o ADG20 como uma opção profilática e de tratamento para a COVID-19.”

O ADG20 é um candidato a produto de anticorpo monoclonal (mAb) investigacional criado para fornecer atividade neutralizante ampla e potente do SARS-CoV-2, incluindo das variantes preocupantes, para a prevenção e tratamento da COVID-19. Em estudos in vitro divulgados anteriormente, o ADG20 manteve a atividade contra variantes preocupantes anteriores, incluindo Alfa, Beta, Delta e Gama. Recentes dados in vitro demonstraram a atividade neutralizante retida do ADG20 contra um painel diversificado de variantes circulantes de SARS-CoV-2, incluindo as recém-surgidas variantes Lambda, Mu e Delta plus. A segurança e a eficácia do ADG20 não foram estabelecidas e o ADG20 não está autorizado ou aprovado para uso em nenhum país.

A Adagio está avaliando o ADG20 em estudos clínicos globais de Fase 2/3 para a prevenção e tratamento da COVID-19. Com base nos resultados in vitro relacionadas ao Omicron, a Adagio pretende interromper o recrutamento de pacientes para o seu estudo de tratamento de Fase 2/3 COVID-19 em locais clínicos na África do Sul, onde o Omicron emergiu como a variante dominante. A Adagio está avaliando os próximos passos para seu programa ADG20.

Análises in vitro também foram conduzidas com o ADG10, um segundo mAb em desenvolvimento, que demonstrou atividade neutralizante mínima da variante Omicron em ensaios de neutralização autênticos e de pseudovírus.

A Adagio (Nasdaq: ADGI) é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de soluções com base em anticorpos para o tratamento de doenças infecciosas com potencial pandêmico, inclusive COVID-19 e gripe. O portfólio de anticorpos da empresa foi otimizado com os recursos de engenharia de anticorpos líderes da indústria da Adimab, e foi criado para fornecer aos pacientes e médicos o potencial para uma combinação de potência, amplitude, proteção durável (via extensão de meia-vida), capacidade de fabricação e acessibilidade. O portfólio de anticorpos contra SARS-CoV-2 da Adagio inclui múltiplos anticorpos amplamente neutralizantes não competitivos com epítopos de ligação distintos, liderados por ADG20.

Este comunicado para a imprensa contém declarações consideradas declarações de previsão de acordo com o Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Palavras como “antecipa”, “acredita”, “espera”, “pretende”, “projeta”, e “futura”, e expressões similares são usadas para identificar declarações de previsão. As declarações de previsão incluem declarações sobre, entre outras coisas, a ocasião, progresso e resultados dos nossos estudos pré-clínicos e ensaios clínicos do ADG20, incluindo a ocasião das atualizações futuras do programa e a iniciação, modificação e conclusão de estudos ou ensaios e trabalhos preparatórios relacionados, o período durante o qual os resultados dos ensaios estarão disponíveis, e nossos programas de pesquisa e desenvolvimento; as análises adicionais e contínuas para avaliar a atividade do ADG20 contra a variante Omicron e o potencial do ADG20 de desempenhar um papel como uma opção profilática e de tratamento para a COVID-19; o perfil de risco/benefício dos nossos candidatos a produtos para os pacientes; e a adequação do nosso caixa, equivalentes de caixa e valores mobiliários negociáveis. Podemos não atingir os planos, intenções ou expectativas mencionadas nas nossas declarações de previsão, e você não deve depositar confiança indevida nas nossas declarações de previsão. Essas declarações de previsão envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados descritos ou implícitos nas declarações de previsão, incluindo, sem limitação, os impactos da pandemia de COVID-19 nos nossos negócios, ensaios clínicos e posição financeira, dados inesperados de segurança ou eficácia observados durante estudos pré-clínicos ou ensaios clínicos, taxas de ativação ou inscrição no local de ensaios clínicos inferiores ao esperado, mudanças na concorrência esperada ou existente, mudanças no ambiente regulatório e as incertezas e o momento do processo de aprovação regulatória. Outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados descritos ou implícitos nas declarações de previsão neste comunicado para a imprensa, descritos no título “Fatores de Risco” no prospecto da Adagio arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”) no Formulário 10-Q do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021, e nos relatórios futuros da Adagio a serem arquivados no SEC. Tais riscos podem ser amplificados pelos impactos da pandemia de COVID-19. As declarações de previsão contidas neste comunicado para a imprensa são válidas a partir desta data, e a Adagio não se compromete a atualizar essas informações, exceto se exigido por lei.