AMAZFIT LANCE LA T-REX 2 : UNE NOUVELLE SMARTWATCH GPS ROBUSTE POUR L’EXTÉRIEUR, CONÇUE POUR AFFRONTER LES GRANDS ESPACES

Doté d’un système de positionnement par 5 satellites à double bande et d’une puissante batterie d’une autonomie de 24 jours[1], ce nouvel accessoire intelligent peut endurer toutes les aventures.

LONDRES, 25 mai 2022 /PRNewswire/ — La marque mondiale de vêtements intelligents Amazfit, appartenant à Zepp Health (NYSE : ZEPP) a créé sa montre la montre la plus robuste et la plus avancée à ce jour avec le lancement de la T-Rex 2. Ayant passé 15 tests de résistance de niveau militaire[2], la nouvelle smartwatch GPS robuste conçue pour l’extérieur peut accompagner les utilisateurs dans des environnements extrêmement difficiles. Combinant la double bande, les 5 satellites et une résistance à l’eau de 10 ATM[3], elle est le compagnon idéal des aventuriers et des sportifs en plein air.

Avec des modes de sport supplémentaires, de nouvelles fonctions de navigation et un suivi complet de la santé, la T-Rex 2 aide les amateurs d’aventure et de fitness en plein air à repousser leurs limites, quels que soient la manière et le lieu de leur exploration.

La T-Rex 2 est la troisième édition de la série Amazfit T-Rex. Les fonctions améliorées de la T-Rex 2 visent à permettre aux aventuriers amateurs de plein air, tels que les surfeurs et les randonneurs, d’enregistrer leurs données de santé personnalisées, quel que soit l’endroit où ils prennent leur dose de fitness.

Ne manquez jamais une aventure

Aucune aventure n’est hors de portée avec la T-Rex 2. Ce nouvel appareil aide les randonneurs, les alpinistes, les coureurs de fond et les aventuriers à explorer des terrains inconnus grâce à ses fonctions de navigation sur la trajectoire de l’itinéraire, de navigation en temps réel et de suivi du voyage[4]. Il utilise également la navigation à retour direct pour indiquer la ligne droite[5] la plus courte pour revenir au point de départ d’un voyage. L’altimètre barométrique et la boussole intégrés sont parfaits pour ceux qui veulent conquérir de nouveaux sommets et découvrir des sentiers inexplorés. Grâce à la nouvelle fonction d’importation d’itinéraires, les utilisateurs peuvent importer des itinéraires présélectionnés et les suivre à l’aide de la montre.

Avec le positionnement à double bande et la prise en charge de cinq systèmes de navigation par satellite, la montre peut réduire plus efficacement les interférences environnementales, et atteindre une vitesse de recherche plus rapide et un positionnement plus précis[6].

Autonomie de la batterie ultra-longue et ajout de modes sportifs permettant d’atteindre de nouvelles profondeurs

Comme pour tous les appareils Amazfit, l’autonomie de la batterie est ultra-longue et suffisamment puissante pour fonctionner pendant 24 jours – ce qui signifie qu’aucune retraite en pleine nature alimentée par l’adrénaline ne devra être écourtée.

La T-Rex 2 propose également plus de 150 modes sportifs – comprenant désormais le triathlon, la chasse, la pêche, le swing de golf et le mode surf[7] – et avec une note de 10 ATM, elle peut résister à une pression d’eau équivalente à une profondeur de 100 m, pour accompagner les porteurs lorsqu’ils surfent ou nagent.

Gestion de la santé 24 heures sur 24 par simple pression d’un bouton

La montre intègre également des fonctions de gestion de la santé 24 heures sur 24[8] grâce à son 6 PD (six photodiodes) BioTracker™ développé par ses soins, afin que les utilisateurs puissent obtenir rapidement et efficacement les données qui comptent. Cela comprend la surveillance de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène du sang et des niveaux de stress, le tout en même temps, afin d’obtenir une évaluation personnalisée. Grâce à la mesure facile d’un seul coup d’Amazfit[9], les utilisateurs peuvent également mesurer quatre paramètres de santé différents[10] – fréquence cardiaque, saturation en oxygène du sang, niveau de stress et fréquence respiratoire – en seulement 45 secondes.

La ténacité de l’intérieur à l’extérieur

La montre est suffisamment robuste pour être utilisée[11] à des températures aussi basses que -30°C et résister à des températures aussi basses que -40°C et élevées que +70°C, prouvant ainsi qu’elle est un compagnon de confiance même dans des conditions extrêmes. L’Amazfit T-Rex 2 est capable de fonctionner à travers les vagues de chaleur, les forêts tropicales humides et les glaciers polaires.

Un design inspiré de la nature

Les quatre palettes de couleurs conviennent parfaitement aux aventuriers du plein air et réunissent style, texture et durabilité. La clarté de l’écran couleur HD AMOLED de 1,39″, la haute résolution et l’affichage permanent signifient également que le porteur n’aura jamais à arrêter son activité pour suivre ses progrès ou toute information importante. Avec un écran plus grand, il n’a jamais été aussi facile de surveiller vos données pendant vos déplacements.

L’Amazfit T-Rex 2 sera lancé mondialement le 24 mai 2022 (GTM+1) à partir de 229,9 € en Europe. Elle sera disponible en prévente sur les boutiques Amazfit Amazon en Italie et en France le 1 juin 2022, et également dans les points de vente Amazefit d’ Italie , de France et d’ Allemagne le 1 juin 2022. L’Amazfit T-Rex 2 sera disponible dans d’autres pays au cours du mois de juin 2022.

Notes de bas de page : 1, L’autonomie de la batterie peut varier en fonction des réglages, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs. 2, Les données pertinentes sur ce sujet proviennent du rapport suivant : H202203154768-01EN. Une exposition prolongée n’est pas recommandée car elle peut endommager la montre et ses composants. 3, Selon la norme ISO 22810:2010, l’Amazfit T-Rex 2 atteint un indice de 10 ATM, soit une étanchéité jusqu’à 100 mètres, et convient donc aux éclaboussures, à la neige, à la douche, à la natation ou à certains sports nautiques à grande vitesse. 4, Ces fonctionnalités seront ajoutées via une mise à jour OTA. 5, La ligne droite indiquée pour revenir au point de départ d’un voyage peut ne pas être un itinéraire pratique à suivre en raison de facteurs environnementaux ; elle est uniquement destinée à vous aider à suivre votre position par rapport au point de départ du voyage. Cette fonctionnalité sera ajoutée via une mise à jour OTA. 6, Les services de positionnement en intérieur ne sont pas pris en charge. La vitesse et la précision de positionnement peuvent être affectées par l’environnement environnant. La montre peut se connecter automatiquement à un maximum de deux systèmes satellites à la fois. Les connexions satellites spécifiques peuvent dépendre de votre emplacement. 7, Le mode sport Surfing sera ajouté via une mise à jour OTA. 8, La surveillance 24 heures sur 24 de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang (SpO2) doit être activée dans l’application Zepp. 9, Pour procéder à la mesure en un coup et à d’autres mesures métriques manuelles, veuillez porter la montre à une distance d’un doigt du poignet et garder le bras immobile pour de meilleurs résultats. Les mouvements et les caractéristiques environnementales et physiques peuvent influer sur la vitesse et la précision de la surveillance et de la mesure. 10, Ce produit et l’application Zepp ne sont pas des dispositifs médicaux et ne peuvent pas être utilisés à des fins médicales, ou comme base de diagnostic d’un état médical. 11, Le mode basse température doit être installé via une mise à jour OTA. Elle est désactivée par défaut et doit être activée dans les paramètres de la montre.

