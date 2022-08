AOP Health commence la recherche d’un traitement pour la leucémie

AOP Health a signé un accord avec Leukos Biotech pour la poursuite du développement d’une substance chimique récemment découverte. Avec cet accord, AOP Health élargit encore davantage le domaine de la recherche sur l’hémato-oncologie et propose des options de traitement supplémentaires à certains patients atteints de leucémie sur le long terme.

VIENNE, Autriche, 01 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — AOP Health Group (AOP Health) est un pionnier européen des thérapies intégrées pour les maladies rares et les soins intensifs basé à Vienne, en Autriche. La société se concentre sur la recherche, le développement et la vente mondiale de solutions de traitement innovantes et se spécialise dans les thérapies pour les maladies rares et les soins intensifs. Début juillet, AOP Health a signé un accord avec Leukos Biotech, une société dérivée fondée par l’institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras, basé à Barcelone. L’accord signé par AOP Health couvre l’option de développement de la substance chimique récemment découverte dans le cadre de toute indication traitable, non limitée aux maladies oncologiques ou rares.

L’accord établit la base de nouveaux domaines thérapeutiques

Dans un premier temps, AOP Health se concentrera sur le développement d’options de traitement pour la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et le syndrome myélodysplasique (SMD). Les deux sont des types particuliers de leucémie qui commencent souvent dans la moelle osseuse. Agnes Kohl, directrice commerciale d’AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, membre du groupe AOP Health, explique : « Sur la base de données positives, notre plan est d’étendre le développement d’autres indications orphelines même en dehors de la LMA et du SMD à un stade ultérieur. Grâce à cet accord, nous pourrons peut-être élargir le portefeuille de nos domaines thérapeutiques en offrant encore plus d’options de traitement aux patients. »

Développement en coopération avec Leukos

Comme AOP Health se concentre sur les cancers hémato-oncologiques rares et possède de nombreuses années d’expérience dans le développement et la commercialisation de traitements hémato-oncologiques, la société pilotera le développement ultérieur de la substance en coopération avec Leukos sur la base d’un nouveau mode d’action. Cela pourrait potentiellement devenir une étape importante dans le traitement de nombreux cancers du sang et autres patients atteints de cancer. Luis Ruiz-Avila, PDG de Leukos Biotech : « Nous nous concentrons sur le développement de nouveaux traitements pour une grande variété de tumeurs. Nous sommes nés pour transformer l’excellente science de l’Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras en produits précieux pour les patients atteints de cancer dans le besoin, et cet accord est une étape très importante dans cette direction. Nous sommes convaincus qu’AOP Health est le bon partenaire pour transformer ce nouveau mécanisme d’action prometteur en une réalité clinique au profit des patients présentant une grande variété de besoins médicaux non satisfaits. »

À propos d’AOP Health

Le groupe AOP Health comprend plusieurs sociétés, dont AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, dont le siège se trouve à Vienne, en Autriche (« AOP Health »). Le groupe AOP Health est le pionnier européen des thérapies intégrées pour les maladies rares et les soins critiques. Au cours des 25 dernières années, le groupe est devenu un fournisseur établi de solutions de thérapie intégrées opérant depuis son siège social à Vienne, ses filiales et ses bureaux de représentation à travers l’Europe et le Moyen-Orient, ainsi que par l’intermédiaire de partenaires dans le monde entier. Ce développement a été rendu possible par un niveau d’investissement continu élevé dans la recherche et le développement, d’une part, et par une orientation très cohérente et pragmatique vis-à-vis des besoins de toutes ses parties prenantes, d’autre part, en particulier les patients et leurs familles, ainsi que les professionnels de la santé qui les prennent en charge.

À propos de Leukos

Leukos Biotech, SL (Leukos) est une société dérivée de l’Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras, créée à Barcelone en 2015. La société développe de nouveaux traitements et outils de diagnostic pour une large variété de tumeurs ciblant le récepteur de la sérotonine HTR1B, dont le potentiel antitumoral a été décrit pour la première fois et breveté par le Dr Ruth Risueño, fondateur de Leukos dans son laboratoire à l’Institut de recherche Josep Carreras. Le principal soutien financier de Leukos provient d’investisseurs privés et institutionnels. Les principaux actionnaires sont Inveready, CDTI Innvierte et la Fondation Josep Carreras. Outre le soutien des investisseurs, Leukos a reçu des subventions et des prêts non dilutifs du gouvernement catalan, du gouvernement espagnol et de l’Union européenne dans le cadre de divers programmes.

À propos de la Fondation Josep Carreras

La Fondation Josep Carreras Leukaemia a été créée en 1988 dans le but de contribuer à la recherche d’un remède définitif pour cette maladie. Ses efforts se concentrent sur quatre domaines fondamentaux : l’administration du Registre espagnol de donneurs de moelle osseuse (REDMO), la recherche scientifique menée par l’Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras, l’orientation des patients via un canal de consultation des patients en ligne et des appartements d’accueil pour les patients qui ont besoin de subir un traitement et doivent passer beaucoup de temps loin de chez eux.

À propos de l’Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras

L’Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras, centre public appartenant au réseau CERCA de la Generalitat de Catalunya, a été créé en 2010 dans le but de promouvoir la recherche biomédicale et la médecine personnalisée dans le domaine de la leucémie et d’autres maladies onco-hématologiques. Il s’agit du premier centre de recherche européen exclusivement dédié à la leucémie et aux hémopathies malignes, et l’un des rares au monde. Les Instituts Josep Carreras disposent de trois campus scientifiques coordonnés mais indépendants : le Campus clinique de l’Hôpital de l’Université de Barcelone, le Campus de l’Institut catalan d’oncologie/allemands Trias i Pujol et le Campus de Sant Pau – Autonomous University of Barcelona (UAB).

À propos d’Inveready

Inveready est un gestionnaire d’actifs alternatifs de premier plan en Espagne ; il investit dans le capital-risque en phase de démarrage, le capital-risque de croissance, la dette à risque, les actions stratégiques dans des sociétés cotées, les infrastructures et le capital-investissement privé. Il fournit des solutions de financement aux entreprises tout au long de leur cycle de vie. Fondée en 2008, Inveready compte sur 200 sociétés actives et plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion. Inveready investit dans des entreprises du secteur des sciences de la vie depuis 2008. Les investissements notables dans ce secteur sont Atrys Health (cotée sur le marché espagnol), EDESA Biotech (cotée au Nasdaq), AVX Pharma (vendue à Aerie Biotech) et PaloBiofarma (accord de licence avec Novartis). Le siège social de la société se situe à San Sebastian et elle possède d’autres bureaux à Barcelone et Madrid. La société a été reconnue à plusieurs reprises par l’ASCRI et Preqin pour le rendement de ses fonds et de ses transactions (Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.inveready.com ).

Mag Nina Roth, MAS

nina.roth@aop-health.com

AOP Health

Besoins. Science. Confiance.

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

Membre du groupe AOP Health

Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienne, Autriche

aop-health.com

Des photographies accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ f096650f-dbfc-4165-854b- 63345d24a713