Appel à candidatures émis pour les Stevie® Awards 2021 pour les grands employeurs

La sixième distinction annuelle pour les employeurs et les professionnels des ressources humaines accepte les candidatures

FAIRFAX, Virginie, 22 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Les Stevie Awards ont lancé l’appel à candidatures pour la sixième édition annuelle des Stevie® Awards pour les grands employeurs, qui récompensent les meilleures entreprises au monde pour lesquelles travailler ainsi que les équipes de ressources humaines, les professionnels, les fournisseurs et les nouveaux produits et services qui aident à créer et à favoriser des lieux de travail exceptionnels.

Toutes les personnes et organisations du monde (publiques et privées, à but lucratif et à but non lucratif, grandes et petites) peuvent soumettre leurs candidatures aux Stevie® Awards pour les grands employeurs. La date limite des premières candidatures, qui bénéficieront de frais d’entrée réduits, est fixée au 28 avril. La date limite des candidatures finales est fixée au 2 juin, mais les candidatures tardives seront acceptées jusqu’au 13 juillet, moyennant le paiement de frais de retard. Les détails des candidatures sont disponibles à l’adresse www.StevieAwards. com/HR.

Un jury international composé de plus de 50 cadres déterminera les lauréats des Stevie Awards. Les finalistes seront annoncés le 19 août. Les lauréats des Stevie Awards d’or, d’argent et de bronze seront dévoilés et leur prix leur sera remis lors d’un gala organisé au Caesars Palace à Las Vegas, le 1er octobre, si les conditions le permettent.

Les Stevie Awards pour les grands employeurs récompensent les réalisations dans de nombreux aspects du lieu de travail. Les catégories comprennent :

Il existe de nombreuses nouvelles catégories en 2021 pour les réalisations en matière de RH, notamment la Réalisation dans la gestion de la main-d’œuvre en télétravail, la Réalisation dans le développement du leadership pour les minorités raciales/ethniques et la Meilleure stratégie de transformation. Deux nouvelles catégories pour les Solutions et les mises en œuvre incluent la Solution de gestion de la main-d’œuvre en télétravail – nouvelle ou nouvelle-version et mise en œuvre. Quatorze des 16 catégories individuelles de RH ne requièrent pas le paiement de droits d’entrée.

Les lauréats des 31 catégories d’employeurs de l’année spécifiques à l’industrie seront décidés par un mélange unique de votes du public et d’évaluations professionnelles. Le vote du public aura lieu du 19 juillet au 9 août.

Les lauréats des prix Stevie en 2020 comprenaient Aflac (États-Unis), AstraZeneca (Russie), Cathay United Bank (Taïwan), DHL Supply Chain U.K. et Ireland, Globe Telecom Inc. (Philippines), HUGO BOSS Textile Ind. Ltd., (Turquie), IBM (États-Unis), McDonald’s (Pologne), Opet (Turquie), Toyota Turkey, Wolters Kluwer’s ELM Solutions (États-Unis), Wingstop Restaurants (États-Unis) et bien d’autres encore.

À propos des Stevie® Awards :

Les Stevie Awards sont décernés dans huit programmes : les Stevie Awards en Asie-Pacifique, les Stevie Awards en Allemagne, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les Stevie Awards pour les femmes entrepreneurs, les Stevie Awards pour les grands employeurs et les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d’entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, rendez-vous sur le site www.StevieAwards.com.

Contact marketing :

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 579d0ebb-cc6a-469d-a41a- 2c4a562fea2f