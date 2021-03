Asia Broadband Entra em Operação Hoje com Vendas de Token de Criptomoeda com Fundo em Ouro

LAS VEGAS, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — A ISW Holdings, Inc. (OTC: AABB) (“AABB” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar a emissão do token de criptomoeda AABB Gold (AABBG) da Empresa desenvolvido pela Core State Holdings, Corp. (CSHC). Para comprar tokens, os usuários da AABB Wallet devem atualizar o aplicativo ou fazer o download para instalar a versão mais recente do aplicativo e passar pelo processo Conheça seu Cliente (Know Your Cliente – KYC). Nesta nova versão da AABB Wallet, o token só estará disponível para compra em troca de outras criptomoedas importantes, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Portanto, os compradores deverão manter a criptomoeda existente em qualquer carteira de terceiros, como Coinbase ou Binance. Os compradores deverão depositar criptomoedas da carteira de terceiros na sua AABB Wallet para poder trocar e comprar o token AABB Gold (AABBG) pelo preço atual de 0,1 grama de ouro (aproximadamente US$5,60) mais uma pequena taxa de transação. O suporte para usuários da AABB Wallet está disponível no site www.AABBGoldToken.com e por envio de e-mail para AABBWallet@gmail.com.

A emissão inicial do token é apoiada pelo ouro no valor de US$30 milhões de posse da Empresa no momento. Ao preço de mercado atual do ouro, esta emissão de token inicial disponível para compra é de 5,4 milhões de tokens no preço de um décimo (0,1) grama de ouro (aproximadamente US $ 5,60) para cada token AABBG. O preço do token está vinculado e apoiado pela Empresa ao preço mínimo de mercado do ouro. À medida que o preço do ouro flutua, o preço mínimo apoiado do token AABBG aumentará ou diminuirá, mas o preço potencial ascendente do token será impulsionado pela demanda do mercado.

O token AABB Gold (AABBG) tem cobertura de 100% do ouro de posse da Empresa e emissões adicionais do token continuarão a ter cobertura de 100% do ouro físico adicional adquirido da futura produção de mineração, ouro comprado de reservas de caixa ou crédito.

A versão de lançamento da AABB Wallet permitirá que os compradores transfiram tokens AABBG para terceiros que também tenham a AABB Wallet, mas os tokens não serão inicialmente trocáveis dentro da AABB Wallet por outras criptomoedas. Esta versão inaugural da AABB Wallet permitirá que a Empresa aumente a circulação do token e acumule receitas a serem utilizadas para o suporte e estabilização do preço do token quando a AABBG for livremente permutável no mercado aberto.

A Empresa está atualmente desenvolvendo, juntamente com a CSHC, sua própria Bolsa de criptomoedas proprietária que permitirá que os usuários da AABB Wallet troquem rapidamente seus tokens AABB Gold por principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin. A AABB adota uma filosofia pioneira com sua abordagem operacional de integração vertical de Mine-to-Token verdadeiramente única que tem por objetivo a total independência da moeda FIAT.

O principal objetivo da AABB para o token é se tornar um padrão mundial de troca que seja garantido e confiável com o suporte do ouro, expandindo progressivamente a circulação do token visando uma grande população e mercados de alto crescimento globalmente, incluindo a China e o leste da Ásia. A Empresa está colaborando com a CSHC para dar início a uma campanha de marketing internacional para o token AABB Gold, a AABB Wallet e o desenvolvimento da marca corporativa. A campanha de marketing tem por objetivo disseminar a exposição e a reputação da marca, aumentar o uso do token AABB Gold e da AABB Wallet, e ampliar a conscientização do público em geral e da comunidade de investimento da Empresa.

Sobre a Asia Broadband

A Asia Broadband Inc. (OTC : AABB) é uma empresa de recursos focada na produção, fornecimento e venda de metais preciosos e básicos, principalmente para os mercados asiáticos. A Empresa utiliza sua específica expertise, experiência e contatos geográficos amplos da indústria para facilitar seu processo de distribuição inovador, desde a produção e fornecimento de metais preciosos e básicos no México, até as redes de vendas de clientes na Ásia. Esta abordagem de integração vertical para transações de vendas é a força única da AABB que diferencia a Empresa e cria valor distinto para os acionistas. A Empresa lançou recentemente seu recém-cunhado token AABB Gold token (AABBG) e trabalha para se tornar um padrão mundial de troca garantido e confiável com suporte do ouro, uma qualidade excepcional em relação a outras criptomoedas. Visite www.AsiaBroadbandInc.com e www .AABBGoldToken.com

