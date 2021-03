LAS VEGAS, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire – Asia Broadband Inc. (OTC : AABB) (« AABB » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer aujourd’hui le lancement commercial du jeton de cryptomonnaie AABB Gold (AABBG) de la Société développé par Core State Holdings, Corp. (CSHC). Pour acheter des jetons, les utilisateurs du portefeuille AABB doivent mettre à jour l’application ou télécharger la dernière version de l’application et compléter le processus Know Your Client (KYC). Dans le cadre de cette nouvelle version du portefeuille AABB, le jeton sera uniquement disponible à l’achat en échange d’autres cryptomonnaies majeures telles que le Bitcoin, l’Ethereum et le Litecoin.

Ainsi, les acheteurs devront détenir la cryptomonnaie existante dans n’importe quel portefeuille tiers tel que Coinbase ou Binance. Les acheteurs déposeront ensuite la cryptomonnaie de leur portefeuille tiers dans leur portefeuille AABB afin d’échanger et d’acheter le jeton AABB Gold (AABBG) au cours actuel de 0,1 gramme de l’or (environ 5,60 USD) plus des frais de transaction réduits. Une aide pour les utilisateurs du portefeuille AABB est disponible sur le site Internet www.AABBGoldToken.com et par e-mail à l’adresse AABBWallet@gmail.com.

La version initiale du jeton est soutenue par 30 millions de dollars d’or physique que la Société détient actuellement. Au cours de l’or sur le marché aujourd’hui, cette version initiale du jeton disponible à l’achat est de 5,4 millions de jetons à un dixième (0,1) de gramme du cours de l’or (environ 5,60 USD) pour chaque jeton AABBG. Le prix du jeton est lié et soutenu par la Société au prix de l’or sur le marché au minimum. À mesure que le cours de l’or fluctue, le prix minimum pris en charge du jeton AABBG augmentera ou diminuera, mais le prix potentiel à la hausse du jeton sera stimulé par la demande du marché.

Le jeton AABB Gold (AABBG) est soutenu à 100 % par de l’or physique détenu par la Société et les émissions supplémentaires du jeton continueront d’être soutenues à 100 % par de l’or physique supplémentaire acquis à partir de la future production minière, de l’or acheté auprès de réserves au comptant ou à crédit.

La version de lancement du portefeuille AABB permettra aux acheteurs de transférer des jetons AABBG à d’autres personnes qui disposent également d’un portefeuille AABB, mais les jetons ne seront pas initialement échangeables dans le portefeuille AABB avec d’autres cryptomonnaies. Cette version initiale du portefeuille AABB permettra à la Société d’augmenter le nombre de jetons en circulation et de générer des revenus pour soutenir et stabiliser le prix des jetons lorsque l’AABBG sera librement échangeable sur le marché ouvert.

La Société développe actuellement, avec CSHC, sa propre bourse de cryptomonnaies exclusive qui permettra aux utilisateurs du portefeuille AABB d’échanger rapidement leurs jetons AABB Gold contre les principales cryptomonnaies telles que le Bitcoin, l’Ethereum et le Litecoin. AABB adopte une philosophie novatrice grâce à son approche opérationnelle véritablement unique d’intégration verticale de la mine au jeton qui œuvre à atteindre une indépendance totale par rapport aux devises fiduciaires.

L’objectif principal d’AABB est que son jeton devienne une norme mondiale d’échange sécurisée et fiable adossé à l’or, en élargissant progressivement la circulation des jetons ciblant une population vaste et des marchés à forte croissance dans le monde entier, y compris la Chine et l’Asie de l’est. La Société collabore avec CSHC pour déployer une campagne de marketing internationale pour le jeton AABB Gold, le portefeuille AABB et le développement de la marque d’entreprise. Les efforts marketing visent à améliorer l’exposition et la réputation de la marque, à accroître l’utilisation du jeton AABB Gold et du portefeuille AABB, et à mieux faire connaître la Société auprès du grand public et de la communauté des investisseurs.

Asia Broadband Inc. (OTC : AABB) est une société du secteur des ressources axée sur la production, l’approvisionnement et la vente de métaux précieux et de métaux de base, principalement sur les marchés asiatiques. La Société utilise son expertise géographique spécifique, son expérience et ses nombreux contacts industriels pour faciliter son processus de distribution innovant, de la production et la fourniture de métaux précieux et de base au Mexique aux réseaux de vente aux clients en Asie. Cette approche d’intégration verticale à l’égard des transactions de vente est la force unique d’AABB qui différencie la Société et crée une valeur distinctive pour les actionnaires. La Société a récemment émis son jeton AABB Gold (AABBG), une cryptomonnaie adossée à l’or de la mine au jeton, et s’efforce de devenir une norme d’échange mondiale sécurisée et fiable avec le soutien de l’or, une qualité exceptionnelle par rapport aux autres cryptomonnaies. Rendez-vous sur www.AsiaBroadbandInc.com et www.AABBGoldToken.com

