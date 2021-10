Communiqué de Presse

Atos devient le partenaire technologique de 01Talent en Afrique pour l’identification, la formation et l’emploi des talents digitaux de demain

Praia (Cap-Vert) et Paris (France) – 6 Octobre 2021 – Atos et 01Talent annoncent le lancement d’un partenariat stratégique dans le but d’accompagner l’accélération de la transformation digitale en Afrique, en permettant la diffusion d’une offre de formation d’excellence, innovante et inclusive sur le continent.

01Talent a l’ambition d’identifier, de former et de connecter au monde professionnel un million de développeurs de haut niveau d’ici 2035. Grâce à ce partenariat, 01Talent pourra s’appuyer sur les ressources technologiques du groupe Atos pour accompagner les nombreux projets en cours de réalisation.

Pour mener à bien la campagne panafricaine d’identification des futurs talents du numérique, 01Talent, en partenariat avec la Fondation Didier Drogba et CGLU Afrique (Cités et Gouvernement Locaux Unis Afrique), s´appuiera sur une plateforme technologique développée par Atos pour abriter des tests cognitifs.

Ces tests en ligne seront des mini-jeux accessibles à tous, ne nécessitant aucune connaissance préalable en informatique. Ils permettent de mesurer les aptitudes cognitives, la créativité et la motivation des candidats, et d’identifier des profils à fort potentiel qui n’auraient pu être repérés par les systèmes éducatifs classiques.

Les étudiants des futures « Zone01 », ainsi sélectionnés par les tests, seront formés pendant 2 ans pour devenir des développeurs « Full Stack » créatifs de haut niveau, avec un emploi à la clé.

Zone01 Cabo-Verde sera la première zone d’intelligence collective « Zone01 » du continent africain, dont l´inauguration est prévue au Techno Park de Praia au Cap-Vert début 2022. Elle accueillera 200 jeunes talents originaires du Cap-Vert et de 26 autres pays africains partenaires qui seront équipés par Atos en ordinateurs portables. Cette première « Zone01 » servira de base au déploiement de l’offre de formation qui vise à créer plus de 200 « Zone01 » sur le continent africain.

Atos mobilisera également ses collaborateurs à travers le monde dans le cadre d’un programme de mentorat afin de permettre le partage de compétences, et l’accompagnement personnel des étudiants. Le groupe aura ainsi l’opportunité de créer des liens privilégiés avec les talents de la Zone01, et de recruter de nombreux étudiants en cours et au terme de leur formation.

Il est également convenu qu’Atos développe au sein de la plateforme pédagogique un cursus de perfectionnement et d’évolution des compétences de ses salariés, en immersion avec les étudiants des futures « Zone01 ».

« Avec ce partenariat, nous réaffirmons l’ambition d’Atos de soutenir la dynamique de transformation économique, sociale et environnementale du continent africain par la formation aux métiers du digital. L’offre pédagogique de 01Talent, particulièrement inclusive et innovante, en est la traduction concrète, et nous sommes fiers de pouvoir accompagner son déploiement. C’est une étape importante pour le développement d’une filière numérique en Afrique » commente Nourdine Bihmane, Vice-Président Exécutif d’Atos en charge des Marchés de Croissance.

« Nous sommes très heureux de donner vie à un partenariat qui nous permettra à terme d’accompagner et d’intégrer les talents digitaux les plus prometteurs au sein des équipes d’Atos. Atos et 01Talent partagent les mêmes valeurs et le même objectif : développer le capital humain par une approche inclusive et durable afin de faciliter la transition digitale et sociale du continent africain » précise David Sultan, Vice-Président de 01Talent en charge des Opérations mondiales.

« Atos en Afrique est pleinement mobilisé pour assurer la pleine réussite de la campagne de sélection des étudiants, et poursuivre cette collaboration sur le long-terme. A l’heure où le continent se digitalise, l’attraction des talents devient un axe stratégique majeur pour notre développement » ajoute Alpha Barry, Directeur Afrique d’Atos.

Après le Cap-Vert, Atos et 01Talent développeront leur partenariat avec l’ouverture de nouvelles « Zone01 » sur le continent Africain, notamment au Sénégal.

Photo : De gauche à droite : David Sultan, Vice-Président de 01Talent en charge des Opérations mondiales ; Nourdine Bihmane, Vice-Président Exécutif d’Atos en charge des Marchés de Croissance ; Deror Sultan, Co-fondateur et Présidént-Directeur Général de 01Talent.

01Talent déploie dans le monde des centres d’intelligence collective, les Zone01, qui regroupent des centres de formation “peer-to-peer” (sans professeur), une agence de talent et des services de re-training et de re-skilling.

Ce modèle pédagogique développe l’esprit entrepreneurial, la créativité et l’intelligence collective et a déjà été déployé par notre co-fondateur Nicolas Sadirac et ses Alumni dans plus de 40 pays dans le monde, formant ainsi plus de 100 000 Talents du numérique ces 10 dernières années.

Note : “01Talent” se prononce “Zéro un talent” et non “Un talent”

