ATP Electronics lance les disques SSD industriels 176 couches PCIe® Gén. 4 x4 U.2 et M.2 qui offrent d’excellentes performance en lecture/écriture et une capacité pouvant aller jusqu’à 7,68 To

La génération PCIe la plus rapide offre un débit de données doublé par rapport à celui de la 3e génération, réduit la latence et offre d’excellentes performances en matière de lecture/écriture

ATP_Gen 4 M.2 2280 NVMe

TAIPEI, Taïwan, 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — ATP Electronics, le leader mondial des solutions de stockage et de mémoire spécialisées, lance ses tout derniers disques SSD U.2 et M.2 2280 à haute vitesse de la série N600 dotés de l’interface PCIe® de 4e génération et prenant en charge le protocole NVMe . Le débit de données de 16 GT/s des nouveaux SSD PCIe de 4e génération d’ATP équivaut au double de celui de la génération précédente, ce qui se traduit par une bande passante de 2 Go/s pour chaque voie PCIe.

ATP_Gen 4 M.2 2280 NVMe_pic3

Utilisant des voies x4, ces disques SSD ont une bande passante maximale de 8 Go/s, ce qui répond au besoin croissant de transferts de données à grande vitesse dans les applications exigeantes d’aujourd’hui et les rend adaptés aux applications industrielles critiques intensives en lecture/écriture, telles que les réseaux/serveurs, la 5G, la journalisation de données, la surveillance et l’imagerie, avec des performances égales, voire supérieures, à celles des disques SSD PCIe de 4e génération grand public disponibles sur le marché.

La flash NAND 176 couches et la DRAM intégrée offrent une qualité de service (QdS) exceptionnelle,

et un coût par Go inférieur grâce à l’excellent jeu de puces de 512 Go

La série N600 repose sur l’innovante technologie flash 3D NAND 176 couches et utilise un excellent jeu de puces de 512 Go pour offrir non seulement des performances supérieures à celles de la technologie à 64 couches, mais aussi des améliorations de prix qui se traduisent par une baisse du coût par Go.

ATP-Gen4-U.2-NVMe_N601Sc

Les SSD M.2 2280 sont disponibles dans des capacités allant de 240 Go à 3,84 To, tandis que les SSD U.2 sont disponibles dans des capacités allant de 960 Go à 7,68 To, pour des options plus rentables répondant à des besoins de stockage divers.

Avec une évaluation exceptionnelle de sa qualité de service par rapport à la génération précédente, la série N600 offre une constance et une prévisibilité optimales de par des performances de lecture/écriture plus élevées, un fort taux d’IOPS, un faible indice d’amplification de l’écriture (WAI) et une faible latence, grâce à sa DRAM intégrée. La DRAM intégrée offre de meilleures performances soutenues sur de longues périodes de fonctionnement que les solutions sans DRAM.

ATP_M.2-NVMe_2021_Fin-Type

Une prise en charge de l’approvisionnement à long terme et préparée pour l’avenir

L’optimisation de la durée de vie des disques SSD, ainsi que la disponibilité d’unités de remplacement longtemps après l’arrêt de la production de leurs homologues grand public, est importante pour que les entreprises tirent le meilleur parti de leurs investissements. C’est pour cela qu’ATP Electronics s’engage à offrir une longue prise en charge.

ATP-Gen4-U.2-NVMe_N651Si_7. 68TB

« Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle ligne de produits basée sur la flash NAND à triple niveau de cellule (TLC) de 176 couches. Bien que de plus récentes itérations de NAND soient commercialisées dans des couches 2XX+, celles-ci se concentreront sur des densités de 1 Tbit et plus. La NAND 3D TLC 176 couches avec une densité de 512 Gbit reste la densité de puces idéale pour de nombreuses applications intégrées et spécialisées, étant donné leur besoin constant de densités de dispositifs SSD moyennes et inférieures.

Gen-4-x4-M.2_U.2-SSDs

« Outre un prix compétitif, cette génération offrira des améliorations en termes de latence et de fiabilité dans toutes les plages de température. Ce qui est peut-être encore plus important pour notre clientèle, c’est que cette génération offrira la longévité du produit pour l’avenir prévisible. Nous pouvons travailler en toute confiance avec notre clientèle qui a souvent besoin de produits d’une durée de vie de 5 ans ou plus », a déclaré Jeff Hsieh, président et directeur général d’ATP Electronics.

Fonctionnement fiable et sécurisé

La série N600 offre une multitude de fonctions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité des données, telles que :

Protection des données de bout en bout, prise en charge de la fonction TRIM, et correction des erreurs LDPC

et Les résistances anti-soufre évitent les effets néfastes de la contamination par le soufre, garantissant un fonctionnement fiable en continu même dans les environnements à forte teneur en soufre

évitent les effets néfastes de la contamination par le soufre, garantissant un fonctionnement fiable en continu même dans les environnements à forte teneur en soufre Cryptage matériel AES 256 bits et sécurité TCG Opal 2.0/ IEEE 1667 en option pour un disque à chiffrement automatique (SED)

et sécurité en option pour un (SED) La série N600Sc offre un fonctionnement fiable en cas de variations de température avec un indice C-Temp (de 0 ℃ à 70 ℃) . La série N600Si avec un indice en fonctionnement I-Temp (de -40 ℃ à 85 ℃) sera disponible ultérieurement.

. La série N600Si avec un indice en fonctionnement I-Temp (de -40 ℃ à 85 ℃) sera disponible ultérieurement. La réduction thermique ajuste intelligemment la charge de travail par unité de temps de fonctionnement. Les étapes de réduction sont pré-configurées, ce qui permet au contrôleur de gérer efficacement la production de chaleur afin de maintenir le SSD au frais. Cela garantit des performances stables et durables et empêche la chaleur d’endommager l’appareil. Les options de dissipateur thermique sont disponibles par projet et selon la demande du client.

ajuste intelligemment la charge de travail par unité de temps de fonctionnement. Les étapes de réduction sont pré-configurées, ce qui permet au contrôleur de gérer efficacement la production de chaleur afin de maintenir le SSD au frais. Cela garantit des performances stables et durables et empêche la chaleur d’endommager l’appareil. Les options de dissipateur thermique sont disponibles par projet et selon la demande du client. Mécanisme de protection contre la perte de puissance (PLP). La série N600 U.2 et les prochains disques SSD M.2 2280 classés I-Temp sont dotés d’une fonction PLP matérielle. Les condensateurs intégrés maintiennent l’alimentation suffisamment longtemps pour garantir que la dernière commande de lecture/écriture/effacement soit achevée et que les données soient stockées en toute sécurité dans la mémoire flash non volatile. La conception basée sur un microcontrôleur (MCU) permet à la matrice PLP de fonctionner intelligemment face à différents états de charge, températures et problèmes de courant, afin de protéger à la fois le dispositif et les données. Les disques SSD M.2 2280 classés C-Temp, quant à eux, sont dotés d’une PLP basée sur un micrologiciel, protégeant efficacement les données qui avaient été écrites sur le périphérique avant la coupure de courant.

Applications essentielles : nous construisons avec vous

En fonction de la prise en charge du projet et de la demande du client, ATP peut fournir une personnalisation du matériel/micrologiciel, une personnalisation des solutions thermiques, ainsi qu’une validation et une collaboration conjointes en matière d’ingénierie.

Pour garantir la fiabilité de la conception des applications critiques, ATP effectue des essais approfondis, une caractérisation complète de la conception/du produit et une validation des spécifications, ainsi que des essais personnalisés au stade de la production de masse (MP), tels que le déverminage, les mises hors tension et sous tension successives, les scripts d’essais spécifiques et plus encore.

Points saillants des produits

PCIe® Gén. 4 NVMe M.2 2280 PCIe® Gén. 4 NVMe U.2 Capacités 240 Go à 3,84 To 960 Go à 7,68 To Température en

fonctionnement C-Temp (0 °C à 70 °C) : N600Sc

I-Temp (-40 °C à 85 °C) : N600Si (à venir) Gestion de la chaleur pour

une dissipation thermique

optimale • Dissipateur de chaleur en cuivre nickelé

• Dissipateur thermique à ailerons 4 mm ou 8 mm Dissipateur thermique à ailettes 15 mm Sécurité Cryptage AES 256 bits TCG Opal 2.0 Intégrité des données Protection du chemin des données de bout en bout Performance (vitesse de

lecture/écriture maximale) 6 450/6 050 Mo/s 6 000/5 500 Mo/s Autres Possibilité de permuter à chaud

*Selon la prise en charge du projet

Pour tout complément d’information sur les SSD de la série N600 PCIe Gén. 4 x4 M.2 d’ATP, veuillez consulter la page :

https://www.atpinc.com/ products/industrial-gen4-nvme- M.2-ssd

Pour tout complément d’information sur les SSD de la série N600 PCIe Gén. 4 x4 U.2 d’ATP, veuillez consulter la page :

https://www.atpinc.com/ products/industrial-gen4-U.2- ssd

Contact auprès des médias concernant le communiqué de presse : Kelly Lin (Kellylin@tw.atpinc.com)

Suivez ATP Electronics sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/ company/atp-electronics

À propos d’ATP

ATP Electronics (« ATP ») est forte de 30 ans d’expérience dans la fabrication d’excellence en tant que premier fournisseur de produits de stockage flash NAND et de mémoire pour des applications embarquées/industrielles/ automobiles exigeantes. En tant que « Leader mondial des solutions spécialisées de stockage et de mémoire », ATP est connue pour son expertise dans les solutions thermiques et à haute résistance. ATP s’engage à fournir une valeur ajoutée, une différenciation et un meilleur coût total de possession à ses clients. Fabricant authentique, ATP gère toutes les étapes du processus de fabrication pour assurer la qualité et la longévité. ATP respecte les normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale d’entreprise en assurant une valeur durable pour les travailleurs, l’environnement et les entreprises tout au long de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Pour plus d’informations sur ATP Electronics, rendez-vous sur www.atpinc.com ou contactez-nous via info@atpinc.com.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 56be0635-5027-442b-b9e7- c64c43e353d7

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 3f0e3129-6f53-4366-b5bc- fd0cdc86f5a1

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 63c5d538-09c1-4481-a188- e66cc487ecc9

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 512ea038-214a-4b27-bbf4- adf8fa8a3fac

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 400709dd-4d79-4e2a-ad76- e3bc7266f7a5

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 933e1523-0df5-485d-9a11- e130864b199b

GlobeNewswire Distribution ID 8863001