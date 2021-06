BAND Royalty transforme le paysage du NFT

NEW YORK, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — BAND Royalty a annoncé aujourd’hui son placement dans un éditorial publié par NetworkNewsWire (« NNW »), l’une des plus de 50 marques réputées de l’InvestorBrandNetwork (« IBN »), une société de presse et d’édition financière multiforme destinée aux entités privées et publiques.

Pour consulter l’intégralité de la publication, « NFTs Flipping the Script, Bringing Value Back to Music Artists » (Le NFT révolutionne l’ordre établi, réinsufflant de la valeur aux artistes musicaux), veuillez consulter la page : https://nnw.fm/dvON4

Actuellement, les investisseurs de détail ne peuvent être exposés à l’industrie de la musique qu’en achetant des actions dans un label de musique public, en investissant dans des fonds qui achètent/vendent des redevances de musique, ou via des sites Web qui mettent des droits de redevance aux enchères, souvent pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Dans ce que beaucoup perçoivent comme une opportunité idéale, BAND Royalty transforme le paysage et permet aux investisseurs de détail d’y participer en devenant propriétaires de NFT. Après une vente privée de NFT de musique qui a généré près de 1 million de dollars, BAND a lancé sa propre plateforme de vente de NFT sur son site Web, créant la première plateforme exclusivement dédiée aux NFT de musique ce mois-ci. La société a ouvert l’accès à la première série de 3 000 NFT BAND sur sa plateforme, échelonnant l’émission sur la base de la rareté. Le plan de la société est de maintenir le nombre de NFT assez bas, à l’instar d’autres projets de NFT populaires tels que CryptoPunks et Hashmasks, qui ont tous deux enregistré des ventes sur le marché secondaire de plusieurs millions de dollars. Son intention à long terme est de disposer d’un maximum de 12 000 NFT BAND à travers quatre séries différentes à émettre au cours des 18 prochains mois.

À propos de BAND Royalty

BAND Royalty permet aux amateurs et fans de musique de passer à la vitesse supérieure en offrant des NFT BAND sécurisés par la blockchain qui permettent aux détenteurs de gagner des crypto-monnaies provenant de certaines des chansons les plus populaires au monde. Cette occasion unique permet aux individus de partager des flux de revenus à chaque fois qu’une chanson du catalogue musical BAND est interprétée. Le nom BAND est dérivé des initiales de ses cofondateurs, les experts de la blockchain Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND).

Pour en savoir plus sur la société, rendez-vous sur https://BandRoyalty.com

NOTE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS : les dernières actualités et mises à jour concernant BAND sont disponibles dans la salle de presse de la société à l’adresse https://ibn.fm/BAND

