CGTN：Les promesses de la Chine comptent, car elle tient ses engagements

BEIJING, 17 mai 2021 /PRNewswire/ — Il y a plus de 2 000 ans, Confucius disait “yan bi xin, xing bi guo”, ce qui signifie “il faut être fidèle à sa parole et déterminé dans son travail”.

“La civilisation chinoise souligne que ‘la parole doit être tenue, la promesse doit être tenue’ et que ‘rien n’est fiable avec des gens malhonnêtes’,” a déclaré le président chinois Xi Jinping.

La Chine est restée fidèle à l’expression tout au long de son processus de développement, et le plan quinquennal du pays est un exemple frappant de la manière dont les engagements sont tenus.

Des promesses tenues

Élaboré tous les cinq ans depuis 1953, le plan quinquennal, caractéristique majeure du système de gouvernance chinois, fixe des objectifs de croissance et définit les politiques de développement. Depuis lors, 13 plans au total ont été mis au point, à l’exception de la période allant de 1963 à 1965, et plus important encore, mis en œuvre.

Par exemple, la lutte du pays contre la pauvreté. Sortir tous les résidents ruraux de la pauvreté en 2020 faisait partie du 13e plan quinquennal de la Chine (2016-2020). Après huit ans de travail, les quelque 100 millions de résidents ruraux pauvres de Chine ne vivent plus sous le seuil de pauvreté actuel depuis 2020.

La Chine a également tenu ses engagements dans les affaires mondiales.

Lors du sommet de Copenhague en 2009, la Chine a annoncé deux objectifs qu’elle ambitionnait d’atteindre en 2020 : augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation à 15 % et réduire de 40 à 45 % l’intensité en carbone par rapport à 2005.

Les statistiques pour 2019 étaient respectivement de 15,3 % et 48,1 %, ce qui signifie que le pays a non seulement atteint les objectifs, mais les a dépassés.

Par rapport à 2005, les émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB avaient chuté de 48 % en 2019 en Chine, selon le ministère chinois de l’Écologie et de l’Environnement.

Le 14e plan quinquennal de la Chine, de nouvelles promesses à tenir

Cette année, la Chine se lance dans un nouveau voyage vers la modernisation socialiste via le 14e plan quinquennal (2021-2025).

Les objectifs à atteindre au cours des prochaines années comprennent le maintien du taux de chômage urbain à moins de 5,5 % et une croissance annuelle de 7 % des dépenses de recherche et développement.

Le pays a également promis de réduire la consommation d’énergie par unité de PIB de 13,5 % et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 18 % pour bâtir une économie verte et ouvrir la voie à la réalisation de son objectif d’émissions de carbone d’ici 2030.

“La Chine s’efforcera d’atteindre un pic d’émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et d’atteindre la neutralité carbone avant 2060”, a déclaré M. Xi lors du sommet des dirigeants sur le climat en avril dernier.

Avec des plans aussi ambitieux, la Chine a besoin d’un travail acharné pour tenir la promesse.

“Au cours de la période du 14e Plan quinquennal, nous devons adhérer à une philosophie centrée sur le peuple, qui leur permet de profiter des fruits du développement. Nous devons déployer des efforts solides pour améliorer les conditions de vie des populations tout en favorisant un développement de haute qualité. Et nous devons nous concentrer davantage sur les problèmes de subsistance qui préoccupent généralement les gens en adoptant des mesures plus ciblées, en les mettant en œuvre une à une et en travaillant dur année après année, afin que le peuple ait toujours un sentiment plus fort d’épanouissement, de bonheur et de sécurité, ” dit Xi.

