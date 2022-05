Chegou a solução para a mineração de criptografia simples

DUAL PREMIUM

HELSÍNQUIA, Finlândia, May 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Dual Miners ( www.dualminers.com/ ) ultrapassou a marca de 45 milhões de dólares norte-americanos em encomendas e pré-vendas. As plataformas de mineração recém-introduzidas pela Dual Miners superaram o que temos atualmente no mercado de criptomoedas. O motivo não é rebuscado. Com esta inovação, tornaram a mineração distinta e simples. O que facilita ainda mais é o manual de instalação que acompanha a máquina. Não precisa de ser perito em tecnologia para entender como a mesma funciona.

Devido aos avanços na tecnologia de chips ASIC, a Dual Miners Ltd desenvolveu três soluções que são pré-configuradas para facilitar a utilização e prometem um retorno do investimento em menos de um mês. A empresa, liderada por alguns dos especialistas mais experientes na indústria de mineração de criptomoedas, está sediada no Reino Unido.

De acordo com uma declaração da mepresa , as ofertas atuais da empresa incluem DualPro, DualPro Max e o mais recente DualPremium, todos concebidos para oferecer apoio a operações lucrativas na cadeia de blocos de sua escolha.

Fundada em Londres, a Dual Miners é uma empresa de design e fabrico de chips com escritórios na Finlândia, Coreia do Sul e Austrália, além da sua sede no Reino Unido. Possui uma série de equipas com profundo conhecimento em diversos tópicos, incluindo tecnologia de cadeia de blocos e design tecnológico, entre outros.

Os consumidores podem adquirir unidades de processamento gráfico da empresa, que também fornece serviços de desenvolvimento de carteira de criptomoedas. A empresa tem escritórios em três continentes diferentes. O facto de a Dual Miners ter acumulado uma quantidade substancial de experiência de mercado rendeu-lhe uma reputação respeitável na área de cadeias de blocos.

Como resultado, a Dual Miners pagará os custos de envio e as tarifas de importação, permitindo que os consumidores não gastem mais do que o custo do dispositivo e ainda recebam tudo o que precisam para começar sem incorrer em custos adicionais.

Sobre a Dual Miners

Fundada em 2015 com a intenção de desenvolver e comercializar os primeiros mineradores de criptomoedas duplos líderes a nível mundial que utilizam a tecnologia SHA-256 ou Scrypt. A empresa afirma ser a primeira empresa de mineração dupla do mundo. Com o DualPro, propusemo-nos fornecer maior potência a um custo menor do que anteriormente era possível no setor. A Dual Miners está sediada em Londres, Reino Unido, e possui escritórios em várias outras cidades do mundo, incluindo nos EUA. O site da empresa, www.dualminers.com, fornece informações adicionais sobre a empresa e os seus produtos.

Para mais informações, visite www.dualminers.com

PR MANAGER

Michael@dualminers.com

(+358) 41 4001034

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 27e1d9ac-62d6-44ce-a80d- 327bde2cd9cb