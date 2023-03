Classic Parade anuncia a sua incorporação como uma empresa LTD

LONDRES, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Depois de 20 anos sob propriedade familiar, a Classic Parade, uma empresa de aluguer de hipercarros em Londres, passará a ser imediatamente uma empresa LTD que conta com apoio financeiro de investidores do Qatar.

Este passo resulta de uma decisão comercial estratégica para se concentrar no crescimento para além do Reino Unido. Atualmente, a Classic Parade presta serviços de aluguer de hipercarros de luxo a clientes em todo o Reino Unido, mas com o investimento revitalizador dos seus novos proprietários, pretende tornar-se na empresa de aluguer de hipercarros premium que presta serviços em toda a Europa. Nenhum outro fornecedor de supercarros de luxo de aluguer serve uma localização geográfica tão grande na área; a Classic Parade será a primeira.

O seu atual portefólio de veículos é vasto, incluindo marcas bem conhecidas na comunidade de veículos de luxo, como Ferrari, McLaren, Rolls Royce, Porsche, Audi e muito mais. Um contrato de aluguer pode ser concluído em apenas 24 horas, tornando possível obter um aluguer de hipercarros no dia seguinte no Reino Unido. Com estes mesmos serviços oferecidos em toda a Europa, a Classic Parade expandirá a sua frota para atender à demanda da sua crescente base de clientes. Todos os veículos disponíveis podem ser encontrados no Website da Classic Parade, mas segue-se um breve instantâneo da frota da Classic Parade:

Ferrari SF90 Stradale: o Ferrari SF90 Stradale tem a potência impressionante de 986 cv. Com uma cor vermelha arrojada, este é um dos veículos mais procurados da atualidade.

McLaren Speedtail: a carroçaria elegante deste veículo oferece aerodinâmica e os seus 1050 cv são um ponto de venda para muitos clientes.

Lamborghini Sian: com uma tarifa diária de 6000 £, este modelo fica no nível superior dos Lamborghini disponíveis. Possui 808 cv e vai das 0 às 60 MPH em 2,8 segundos.

Porsche 918 Spyder: com um preço de 3500 £ por dia, os motoristas podem testar a capacidade do Porsche 918 Spyder para ir das 0 às 60 MPH em 2,2 segundos.

Os alugueres de supercarros têm várias faixas de preços e cada contrato exige um depósito de caução. Se o veículo for devolvido à Classic Parade em boas condições, o depósito de caução será reembolsado aos clientes. Todos os contratos incluem seguro de aluguer de auto-condução para 2 condutores, embora os condutores devam ter, pelo menos, 25 anos de idade para conduzir veículos alugados na Classic Parade.

Expandindo com uma abordagem faseada, a Classic Parade fornecerá atualizações quando o serviço tiver início em localizações por toda a Europa. Uma vez em funcionamento, estas localizações poderão aceder ao serviço e a entregas 24 horas por dia em qualquer dia da semana.

Outro serviço que estará disponível para os clientes em toda a Europa é o programa “Try Before You Buy”, que conecta potenciais compradores com os veículos nos quais estão interessados antes de os comprarem definitivamente. Antes de investir num veículo caro, os clientes da Classic Parade podem conduzir o mesmo veículo de luxo durante qualquer período de tempo. Os termos de contratação flexíveis e os pacotes de preços personalizados tornam-no possível.

Os interessados em alugar um supercarro da Classic Parade no Reino Unido podem contactar rent@classicparade. co.uk ou ligar para o +44 (0) 333 355 3595. Não estão disponíveis aligueres em outras localizações, mas quando tal mudar, as atualizações poderão ser encontradas aqui. A equipa da Classic Parade está disponível 24 horas, 7 dias por semana, para responder a perguntas ou finalizar detalhes de aluguer de supercarros para clientes no Reino Unido.

Uma foto a acompanhar este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ e320844d-7478-4095-83aa- 44c56e95cb84

Contacto

Classic Parade

+44 (0) 333 355 3595

rent@classicparade.co.uk

GlobeNewswire Distribution ID 1000800733