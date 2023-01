Clean Energy & Industrial Gases Group da Nikkiso Adquire Cryotec Anlagenbau GmbH, Wurzen, Alemanha

TEMECULA, Califórnia, Jan. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy and Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte da Nikkiso Co., Ltd (Japão), celebrou um acordo para a aquisição da Cryotec Anlagenbau GmbH (Wurzen, perto de Leipzig, Saxônia, Alemanha) por um valor não revelado.

Uma empresa global de engenharia e construção de plantas, a Cryotec fornece serviços de planejamento, gerenciamento de projetos, fabricação e engenharia de plantas de separação e liquefação de ar montadas em skid/em contêineres e tecnologias de CO2 que oferecem soluções personalizadas para seus clientes.

A Cryotec será operada como parte das instalações da GmbH do Grupo, com sede em Neuenburg am Rhine, Alemanha. O Grupo é composto por seis unidades funcionais de negócios: Bombas Criogênicas, Sistemas de Troca de Calor, Sistemas de Processo, Abastecimento e Soluções, Infraestrutura de Energia, e Projetos e Serviços Estratégicos.

“Com a nossa aquisição da Cryotec o Grupo poderá expandir a nossa presença na Europa e ampliar nossa experiência em tecnologias de captura de carbono e biogás”, disse Ole Jensen, Vice-Presidente da Europa.

“Estamos preparados para trazer a Cryotec para a nossa família Nikkiso. Essa aquisição é um exemplo da nossa dedicação para com o fornecimento de produtos e serviços eficientes e com base em desempenho ”,disse Peter Wagner, CEO da Cryogenic Industries e Presidente do Grupo.

Esta aquisição é um exemplo do compromisso e do apoio da empresa para com o mercado europeu. A aquisição deverá ser concluída durante o primeiro trimestre de 2023

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processamento de Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informações, visite www.NikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .

