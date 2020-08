CNBM organise une journée portes ouvertes au parc industriel de Zambie

LUSAKA, Zambie, 31 août 2020 /PRNewswire/ — China National Building Material Group Co., Ltd. (CNBM) a organisé sa première journée portes ouvertes en ligne portant sur la bonne utilisation des ressources au parc industriel de Zambie (Zambia Industrial Park) à Lusaka, capitale de la Zambie, le 26 août.

Au cours de l’événement, Lulu Wood, une hôtesse locale, a fait visiter le parc industriel de matériaux de construction très complet, mettant en avant sa cimenterie moderne. Elle a expliqué au groupe comment l’usine contribue à la croissance économique et à la construction d’infrastructures ainsi qu’aux soins de santé locaux et à une bonne qualité de vie quotidienne.

Selon les membres du personnel de la cimenterie, il a fallu trois ans à CNBM pour construire ce parc, qui emploie des technologies de production automatisée, de protection contre la poussière et de protection de l’environnement de pointe afin de garantir la santé des travailleurs et protéger l’environnement.

Plus tard, Lulu a accompagné les invités dans un village voisin pour y rencontrer le chef du village. Il a déclaré que CNBM avait également rempli ses responsabilités sociales lors de la construction et de l’exploitation du parc. L’entreprise a amélioré la vie des villageois en aidant à construire une route desservant Lusaka ainsi qu’une école et un hôpital.

L’entreprise a également fait le nécessaire pour assurer l’approvisionnement du village en eau douce en quantité suffisante.

La construction du parc industriel de Zambie a débuté le 15 octobre 2016 et le parc a commencé à fonctionner le 26 juillet 2018.

Il dispose désormais de quatre lignes de production pouvant produire 2500 tonnes de clinker par jour, ainsi que 200 000 mètres cubes de béton, 700 000 tonnes de granulats et 60 millions de briques frittées par an.

Jusqu’à présent, le parc industriel a versé plus de 70 millions de yuans (10,13 millions de dollars) d’impôts au gouvernement local et créé 326 emplois locaux.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch? v=Id_cXh_6vDM&t=106s

Vidéo – https://mma.prnewswire.com/ media/1244815/CNBM_video.mp4

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1244809/The_Golden_CNBM_ Zamia_Industrial_Park.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1244810/The_dancing_ CNBMer.jpg