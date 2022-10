Cong Thanh Nguyen nommé responsable du développement commercial pour le Vietnam pour Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Californie, 28 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d’annoncer que Cong Thanh Nguyen a été nommé responsable du développement commercial pour son marché des équipements et solutions cryogéniques au Vietnam.

Basé à Hanoï, au Vietnam, Cong Thanh Nguyen sera en première ligne de l’activité croissante de gaz industriel et de GNL dans la région, en fournissant des solutions de notre gamme de produits industriels et en proposant un service solide et une assistance locale. Il sera chargé d’étendre la notoriété de la marque du Groupe à un large éventail de clients locaux. En outre, cela viendra compléter trois grands secteurs d’activité de Nikkiso au Vietnam, en plus des divisions aérospatiale et médicale.

Cong Thanh Nguyen était auparavant responsable du développement commercial pour Vietnam Industrial Gas. Ses responsabilités comprenaient la collaboration avec de nombreux services pour le développement et la mise en œuvre de stratégies d’amélioration. Il est titulaire d’un Master en Commerce international de l’université de Greenwich, en Angleterre (Campus de Singapour).

« L’expérience de Cong Thanh Nguyen dans l’industrie et le commerce international, combinée à ses connaissances du marché local, sera extrêmement bénéfique alors que nous travaillons à développer les opportunités dans cette région », a déclaré Tim Born, vice-président de l’Asie du Sud-Est.

Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement à apporter un soutien direct et à avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l’hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et w ww.nikkiso.com .