Crurated s’associe à plus de 50 viticulteurs européens de renommée mondiale pour lever des fonds au profit des opérations de secours en Ukraine

Des producteurs prestigieux, dont Louis Roederer Cristal, Domaine Meo-Camuzet et Domaine Dujac, proposent de nombreux vins avec une valeur initiale s’élevant à 100 000 $ préalablement aux enchères

Chaque bouteille vendue comprend l’accès à un NFT exclusif qui vérifie l’authenticité, l’historique de propriété, la cuvée, la localisation du vignoble, le cépage et bien plus encore

LONDRES, 14 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Les plus grands producteurs de vin au monde répondent de manière innovante à la crise humanitaire en Ukraine. Crurated , la communauté viticole basée à Londres conçue pour mettre en relation les connaisseurs et les producteurs de classe mondiale, a annoncé qu’elle consacrait la semaine du 14 au 20 mars 2022 à la vente aux enchères « The All Heart Auction », un événement en ligne qui met aux enchères des vins rares de renommée mondiale pour répondre aux besoins humanitaires du peuple ukrainien. Les producteurs sélectionnés faisant don de vins aux enchères comprennent Louis Roederer Cristal, Domaine Meo-Camuzet et Domaine Dujac, entre autres. La valeur initiale des plus de 250 bouteilles de vin s’élève à 100 000 $ préalablement aux enchères. Une liste complète de tous les producteurs participant est présentée ci-dessous.

Les membres et les non-membres sont encouragés à participer et à faire une offre. Les enchérisseurs intéressés sont invités à créer un compte à l’adresse www.crurated.com . Les non-membres peuvent souscrire un abonnement Explorer gratuit, leur permettant de faire des offres sur la plateforme Crurated et de participer à l’événement de collecte de fonds.

100 % des fonds collectés lors de la vente aux enchères seront distribués à la Croix-Rouge, à Save the Children, au HCR et à l’UNICEF.

L’équipe de Crurated a également développé une plateforme unique qui offre aux clients un NFT accompagnant chaque achat. Enregistré à jamais sur la blockchain, le NFT vérifie l’authenticité de la bouteille et fournit d’autres détails importants tels que l’historique de propriété, la cuvée, la localisation du vignoble, le cépage et d’autres informations clés. Les NFT sont facilement accessibles depuis un téléphone prenant en charge les NFC ou la RFID. L’historique des bouteilles est également mis à jour via un nouvel enregistrement sur la blockchain à chaque fois que le vin est revendu et que le jeton passe d’un client à un autre. La société utilise la technologie Polygon pour les NFT et la blockchain.

« Il a été incroyable de voir le monde s’unir pour aider le peuple ukrainien. Notre initiative d’enchères illustre mon sentiment à l’égard du vin et sa capacité à offrir un cadeau aussi généreux au monde », a déclaré Alfonso de Gaetano, fondateur de Crurated. « Notre plateforme est également parfaitement adaptée à cette initiative car nous attribuons automatiquement un NFT pour chaque bouteille qui est introduite dans notre entrepôt et chargée sur la plateforme. Nous prévoyons des enchères passionnantes avec de généreux donateurs qui s’affrontent pour aider à répondre à la crise humanitaire. »

« Nous entretenons un lien spécial avec l’Ukraine depuis plus de 20 ans et avons parrainé un événement caritatif pour aider les jeunes danseurs et leurs familles à Lviv. Nous avons également levé des fonds pour l’hôpital pédiatrique de Lviv », a déclaré Jean-Nicolas et Nathalie Méo, de Meo-Camuzet. « Certains des enfants que nous avions reçus pour les vacances d’été sont probablement assez âgés pour se battre maintenant, et nous redoutons qu’ils soient impliqués dans cette guerre. Nous espérons que les vins très spéciaux que nous avons donnés pour la vente aux enchères recevront un accueil approprié et contribueront à répondre aux besoins des civils ukrainiens. »

Les autres vignerons de classe mondiale participant à la vente aux enchères comprennent : Larmandier-Bernier, Pascal Agrapart, Pierre Péters, Suenen, Bérêche & Fils, Doyard, Moussé Fils, Salon, Vilmart & Cie, Billecart-Salmon, Geoffroy, Pierre-Yves Colin-Morey, Caroline Colin-Morey, Robert Groffier, Père & Fils, Pierre-Yves Colin-Morey, Caroline Colin-Morey, Robert Groffier Père & Fils, Georges Mugneret-Gibourg, Arnaud Baillot, Duroché, Fourrier, Denis Mortet, Dujac, Chateau Pavie, Tenuta Sette Ponti, Ceretto, Massolino, Poderi Aldo Conterno, Grattamacco, Casanova di Neri, Ciacci Piccolomini d’Aragona, Bartolo Mascarello, Biondi Santi, Argiano, Mascarello Giuseppe e Figlio, Il Marroneto, Giacomo Conterno, Montevertine, Tenuta di Trinoro, Elio Altare, Fontanafredda, Borgogno, et Roberto Voerzio.

À propos de Crurated

Lancée en 2021 en mettant un accent particulier sur la France et l’Italie, Crurated est une communauté de vignerons basée sur l’adhésion conçue pour mettre en relation les connaisseurs et les producteurs de classe mondiale. Une équipe de spécialistes fournit des services personnalisés et des expériences authentiques, tandis que le service logistique transparent de Crurated garantit la qualité et l’origine grâce à un stockage sécurisé de caves à vin et une technologie de blockchain innovante. Pour en savoir plus sur Crurated, veuillez consulter le site crurated.com.

Contact :

Michael Volpatt

(415) 994-8864

michael@larkinvolpatt.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles sur :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 55b86cad-5691-4932-825d- 2db421ba1005

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 4144ffac-f7ef-4b74-bcd0- cd2e5bb5ef78