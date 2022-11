CryptoDATA Tech torna-se acionista maioritária e estratégica da RNF MotoGP Team

CryptoDATA Tech becomes RNF MotoGP Team majority and strategic shareholder

BUCARESTE, Roménia, Nov. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A CryptoDATA Tech , pioneira em tecnologias aplicadas à blockchain e no desenvolvimento de soluções de cibersegurança para hardware e software, tem o prazer de anunciar a aquisição de uma participação maioritária na RNF Racing Ltd. Este investimento estratégico constitui um marco importante e o início de uma nova era para a RNF MotoGP Team que nasceu há 15 meses e para a empresa-mãe romena.

Após anunciar que a empresa de segurança cibernética seria a Parceira Oficial Premium para as três últimas corridas da temporada, a CryptoDATA tornou-se numa parceira que partilhava a mesma paixão e valores, reconhecendo o valor potencial de uma equipa de MotoGP a longo prazo.

Com a CryptoDATA como acionista maioritária, a visão e a estratégia é ir além das corridas e expandir os negócios e serviços no desporto motorizado, principalmente no MotoGP, e assumindo o controlo dos aspetos comerciais e da imagem de marca da equipa. A RNF MotoGP Team continuará a participar como equipa independente na primeira categoria do Campeonato Mundial de MotoGP da FIM. O diretor da equipa Razlan Razali continuará aos comandos, centrando-se nos aspetos desportivos e técnicos da equipa.

Juntamente com a última corrida da temporada e para assinalar o início deste marco histórico, a RNF MotoGP Team e a CryptoDATA irão apresentar um novo design exclusivo no dia da corrida, no Grande Prémio de Valência.

Razlan Razali, fundador e diretor da RNF Racing Ltd,

referiu: “Assistimos hoje a um marco histórico para a equipa. Gostaria de agradecer à CryptoDATA por confiar em mim e na equipa para o futuro.”

“Em pouco tempo, as conversações evoluíram para um compromisso a longo prazo. Estendemos a nossa parceria e, como afirmei anteriormente, esta é uma colaboração fantástica. A união das duas empresas permitirá reforçar o rendimento da equipa nas corridas, mas também expandir os aspetos empresariais da mesma, e é aí que ambas as partes unem esforços para partilhar conhecimentos e experiências. O meu principal objetivo é garantir que a equipa luta pelo campeonato, enquanto a equipa da CryptoDATA, composta por indivíduos jovens, inteligentes, inovadores e ambiciosos, desenvolve estratégias para fortalecer a nossa posição para além da pista.”

“Com base nos nossos sucessos anteriores, no mesmo grupo forte e dedicado da nossa oficina MotoGP e uma sólida equipa de pilotos, estamos prontos para um regresso competitivo com a CryptoDATA na próxima temporada.”

Ovidiu TOMA, CEO e fundador da CryptoDATA Tech,

“Temos o prazer de estender a nossa parceria e nos tornarmos acionista maioritário da RNF MotoGP Team. O Campeonato Mundial de MotoGP é uma montra exclusiva e internacional, um universo especial onde a grelha de partida é um palco para heróis em que a CryptoDATA encontrou o seu espaço, partilhando os seus valores e objetivos. Tornámo-nos a primeira empresa romena a patrocinar um Grande Prémio de Motociclismo na pista da Red Bull deste ano. Agora estamos mais entusiasmados e motivados do que nunca por nos tornarmos o acionista maioritário da RNF Team. Isto representa não apenas um marco histórico para a CryptoDATA, mas também um novo começo e um incentivo importante.

“Olhamos para 2023 com otimismo e confiança, pois a nossa equipa é liderada por gestores qualificados, sérios e experientes. Faremos o nosso melhor para apoiar a equipa a atingir os seus objetivos e o seu potencial máximo no MotoGP.”

Bogdan Mărunţiş, Responsável pela Estratégia Global e fundador da CryptoDATA Tech:

“É com grande satisfação que anunciamos a nossa parceria com a RNF Team e estamos confiantes de que podemos ajudar a equipa a definir metas estratégicas para a próxima temporada e metas de desempenho de longo prazo, tanto dentro como fora da pista. Queremos iniciar a transformação da equipa num negócio de sucesso que proporcione experiências únicas aos nossos fãs e parceiros, promovendo os valores da nossa marca na categoria principal do motociclismo.”

“Como representantes da CryptoDATA, seremos responsáveis pela gestão estratégica do negócio e trabalharemos para garantir a estabilidade e fortalecer ainda mais a posição da equipa no mundo do MotoGP e no mundo dos negócios.”

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports S.L:

“O acordo que Razlan Razali celebrou com a CryptoDATA permite-lhe manter a viabilidade e a presença do seu projeto no MotoGP. Estamos muito satisfeitos por ver um novo patrocinador a apoiar uma equipa, especialmente uma que a Dorna trouxe para o campeonato. Ficamos felizes com a associação com a CryptoDATA no Grande Prémio da Áustria. A empresa pretende desenvolver e acertar as agulhas com a Aprilia no próximo ano, que é a estabilidade de que o MotoGP precisa. A CryptoDATA é muito bem-vinda ao MotoGP. O facto de não estarem apenas a limitar a sua participação à área do patrocínio, mas a toda uma equipa, mostra a importância do desporto motorizado e do MotoGP em particular. Sabemos que Razlan tinha muitos pedidos e acreditamos que ele escolheu a melhor opção para o futuro e para consolidar a sua estrutura.”

Sobre a RNF MotoGP Team

Um novo começo, uma colaboração que vai além das corridas. A RNF MotoGP Team estreia-se na primeira categoria da grelha do Campeonato Mundial de MotoGP da FIM de 2023 como a primeira equipa satélite da Aprilia, com o piloto português de MotoGP e vencedor de cinco corridas, Miguel Oliveira, e o promissor jovem espanhol e vice-campeão mundial de Moto2 de 2021, Raul Fernandez.

A união de esforços entre a CryptoDATA e a RNF MotoGP Team traz sustentabilidade dentro e fora da pista, pois dita o ritmo para desenvolver e melhorar ainda mais o desempenho na próxima temporada. A equipa irá colaborar em duas missões, com a equipa da CryptoDATA a conduzir os negócios, enquanto a RNF MotoGP Team se concentra nos desportos em si.

A nossa paixão partilhada em prol do desempenho, inovações e tecnologia trará um valor novo e único ao mundo dos desportos motorizados.

Sobre a CryptoDATA Tech

A CryptoDATA Tech é uma embaixadora global na promoção da importância da segurança dos dados e da privacidade digital em todo o mundo. A empresa foi pioneira no desenvolvimento de serviços e produtos baseados em blockchain que permitem uma comunicação privada e segura, satisfazendo os requisitos dos seus colaboradores e de utilizadores de tecnologia em todo o mundo. A Wispr , um dos seus principais produtos, é uma aplicação de mensagens online que permite aos fãs do desporto motorizado trocarem mensagens sem restrições a partir de qualquer lugar do mundo, alimentando assim a paixão e a determinação da comunidade do desporto motorizado.

