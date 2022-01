Customertimes annonce le lancement de DFG152 sur Salesforce AppExchange, la première place de marché mondiale du cloud d’entreprise 

NEW-YORK, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ — Customertimes a annoncé aujourd’hui le lancement de DFG152 sur Salesforce AppExchange, pour aider les entreprises à se conformer aux lois sur la protection des données au niveau des États et des pays. Solution Lightning Ready entièrement intégrée à Salesforce et à l’API REST, DFG152 élimine toute conjecture des processus de dépersonnalisation de données et de localisation.

Construit sur la plate-forme Salesforce, l’outil CT Vision de Customertimes est actuellement disponible sur AppExchange à l’adresse suivante : https://appexchange. salesforce.com/ appxListingDetail?listingId= a0N3u00000OO32sEAD.

DFG152

DFG152 permet de se mettre en conformité avec la loi FZ-152 portant sur la protection des données personnelles. Entièrement intégré à l’application CT Mobile, il prend en charge toutes les solutions cloud basées sur la plateforme Salesforce et fonctionne sans modifier la logique métier Salesforce existante. DFG152 utilise un proxy inverse pour localiser ou dépersonnaliser des données à partir d’objets standards et personnalisés pour toute instance ou page de destination Salesforce, et il ne nécessite aucun matériel ni logiciel supplémentaire.

Commentaires sur l’actualité

« La conformité en matière de résidence des données personnelles continue d’être une préoccupation importante pour nos clients », a déclaré Alex Patsko, PDG de CT Software. « Après des années à fournir des solutions de mise en conformité en matière de données personnelles à des clients professionnels leaders du marché, nous sommes ravis de nous adresser désormais à une communauté AppExchange plus large afin que tous les clients Salesforce à travers le monde puissent mettre leur CRM en conformité avec les lois nationales et locales. »

« DFG152 de Customertimes est un ajout précieux à AppExchange, car il permet de se mettre en conformité avec les lois sur la protection des données personnelles sur les marchés d’Europe de l’Est, » a déclaré Woodson Martin, directeur général de Salesforce AppExchange. « AppExchange est en constante évolution pour permettre à ses partenaires de créer des solutions de pointe et ainsi stimuler la réussite des clients. »

À propos de Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, la première place de marché mondiale du cloud d’entreprise, permet aux entreprises de vendre, entretenir, commercialiser et se développer de façon totalement innovante. Avec plus de 6 000 solutions, 9 millions d’installations clients et 117 000 évaluations par des pairs, il s’agit de la source la plus complète de technologies cloud, mobiles, sociales, IdO, analytiques et d’intelligence artificielle pour les entreprises.

À propos de Customertimes

Customertimes Corp. est une société internationale de conseil et de génie logiciel qui se consacre à rendre les meilleures technologies informatiques accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 600 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation commerciale et à maximiser leurs investissements technologiques. Précurseur en matière de services-conseils et de mise en œuvre de solutions Salesforce en Europe de l’Est et récompensée pour ses développements de produits, Customertimes Corp. est actuellement basée à New York, avec des antennes régionales à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou. Pour en savoir plus, consultez le site www.customertimes.com .