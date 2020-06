De Havilland Canada livre le premier avion Dash 8-400 à TAAG Angola Airlines

• La mise en place de la flotte de Dash 8-400 contribuera à la croissance du réseau de TAAG

• Des images et une vidéo liés à ce communiqué seront disponibles à l’adresse https://dehavilland.com/en/ media

TORONTO, 27 juin 2020 /PRNewswire/ — De Havilland Aircraft of Canada Limited (« De Havilland Canada ») a livré aujourd’hui à TAAG Angola Airlines E.P (« TAAG »), la compagnie aérienne nationale angolaise, le premier d’un lot de six avions Dash 8-400. La commande a été rendue publique le 18 juin 2019 lors d’une cérémonie de signature qui s’est tenue au salon du Bourget et à laquelle ont participé M. Ricardo Viegas D’Abreu, ministre des Transports de l’Angola, David Curtis, président de Longview Aviation Capital et Todd Young, directeur d’exploitation de De Havilland Canada.

« Nous avons choisi le Dash 8-400 pour renforcer le développement de notre réseau national et pour soutenir la croissance de nos réseaux régionaux et internationaux. », a déclaré Rui Carreira, président et chef de la direction de TAAG Angola Airlines, « La réception de ce premier Dash 8-400 nous permet de poursuivre notre stratégie de restructuration et d’étendre nos services aux petites collectivités. Le Dash 8-400 est connu pour son confort passager, sa polyvalence opérationnelle et sa rentabilité exceptionnelle, un élément essentiel au fonctionnement de TAAG, pour qui les gros avions ne sont pas rentables. Nous sommes impatients de l’ajouter à notre flotte et comptons sur le soutien résolu et continu des équipes de De Havilland Canada tout au long de la création de notre réseau. »

« Nous sommes ravis d’annoncer que TAAG a reçu son premier Dash 8-400 au terme d’un processus de livraison délégué. », a déclaré M. Young, « Compte tenu des restrictions sanitaires auxquelles sont actuellement soumis de nombreux pays et de la nécessité de disposer d’avions régionaux efficaces pour reprendre le service aérien, nous avons mis en place un processus de livraison à distance afin de soutenir les efforts de reprise de nos clients. Il se trouve que les avions régionaux sont les outils les plus importants pour soutenir la reprise du marché ; les équipes de De Havilland Canada sont par conséquent prêtes à fournir des solutions de service continues pour contribuer au succès de TAAG. »

« La fiabilité et la flexibilité du Dash 8-400 ont fait leurs preuves dans les environnements les plus difficiles d’Afrique, y compris les régions chaudes et sablonneuses de l’Afrique du Nord et des hauts plateaux éthiopiens. Les capacités opérationnelles de l’avion en altitude et à des températures élevées, ainsi que son confort et sa vitesse comparables à celles d’un jet – tout en préservant la rentabilité d’un avion à turbopropulseur – sont particulièrement adaptées à l’Afrique et permettent d’accueillir une clientèle diversifiée. Nous sommes convaincus que le Dash 8-400 est idéal pour satisfaire et dépasser les exigences de TAAG, et nous souhaitons la bienvenue à la compagnie aérienne au sein de notre famille de plus de 70 clients et opérateurs – dont beaucoup font actuellement appel au Dash 8-400 pour reprendre les vols et livrer des marchandises et effectuer des transports essentiels pendant la pandémie de COVID-19. », a ajouté M. Young.

À propos de De Havilland Aircraft of Canada Limited

En faisant l’acquisition du programme d’avions Dash 8, Longview Aviation Capital a fièrement relancé De Havilland Canada, l’une des marques les plus emblématiques du Canada. Le portefeuille de De Havilland Canada comprend les services de la flotte mondiale de Dash 8-100/200/300/400, ainsi que la production et la vente de Dash 8-400. Avec une empreinte carbone et des coûts d’exploitation faibles, une expérience passager à la pointe de l’industrie et des performances comparables à celles d’un jet, le Dash 8-400, qui peut accueillir jusqu’à 90 passagers, est l’option respectueuse de l’environnement idéale pour les opérateurs à la recherche de performances optimales sur des liaisons régionales. https://dehavilland.com

De Havilland, Dash 8, Dash 8-100/200/300 et Dash 8-400 sont des marques de commerce de De Havilland Aircraft of Canada Limited.

