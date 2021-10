Delphix India dépasse la barre des 100 employés en deux ans

La société continue de recruter pour saisir plusieurs opportunités de leadership

BENGALURU, India, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Delphix, la société de données leader du secteur pour DevOps, a annoncé aujourd’hui avoir franchi la barre des 100 employés en Inde, deux ans seulement après le lancement d’un centre de R&D de pointe dans la région de la capitale nationale. Malgré la pandémie, la société continue de recruter activement et compte actuellement plus de 30 postes immédiatement disponibles aux niveaux directeurs et cadres supérieurs dans les domaines de l’ingénierie, du marketing et de l’informatique.

« Nous avons lancé notre centre indien de R&D spécialisé dans l’ingénierie en 2019 pour soutenir l’innovation et la croissance. Nous avons eu la chance que certains des meilleurs talents du pays rejoignent notre équipe », a déclaré Jedidiah Yueh, PDG de Delphix.

Les employés de Delphix en Inde sont les artisans de certaines des principales innovations de la société, notamment des projets d’ingénierie de premier plan visant à intégrer Oracle, SAP S/4HANA, Salesforce, SQL Server, Postgres, MongoDB, etc.

« Le capital intellectuel de notre équipe d’ingénierie en Inde est incomparable. Je suis ravi de tirer parti de cette dynamique et de continuer à étendre notre présence à travers le pays », a commenté Vijay Anthony Sebastian, directeur général de la société en Inde.

L’équipe des RH de la société a reçu un Stevie® Award de bronze dans la catégorie « Équipe RH de l’année » lors de la 19e édition annuelle des American Business Awards®. Ce prix est venu récompenser les efforts de l’équipe pour faire passer la société de « la survie à la prospérité » pendant la pandémie.

« Lorsque la pandémie a touché près de 40 % de nos collaborateurs en Inde, la charge de travail a été partagée avec d’autres régions, des congés prolongés ont été accordés aux personnes touchées et une équipe spéciale intérimaire a été constituée pour aider et soutenir les collaborateurs en détresse. Nous avons également mis en place une politique de travail à distance pour nos employés basés en Inde », a déclaré Jason Binder, vice-président du personnel chez Delphix.

Delphix a récemment annoncé une augmentation des taux de diversité globaux de ses employés de 29,5 % au 4e trimestre de l’exercice 2021 à 31,7 % au 1er trimestre de l’exercice 2022, soit une croissance de plus de 2 %. Les femmes représentent près d’un quart de sa main-d’œuvre. La société a enregistré une augmentation de ses effectifs féminins de près de 2 % au cours du dernier trimestre, ceux-ci passant de 22,8 % au 4e trimestre de l’exercice 2021 à 24,7 % au 1er trimestre de l’exercice 2022.

Plus tôt cette année, la société a annoncé que son taux de croissance annuel a augmenté de plus de 85 % pour l’exercice clos en janvier 2021 par rapport à l’année dernière, ce qui l’a conduite à une rentabilité non conforme aux PCGR. Les clients de Delphix comprennent désormais 24 des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100, sept des 10 plus grandes banques d’Amérique du Nord, cinq des 10 plus grandes sociétés de télécommunications au monde et plus de 60 compagnies d’assurance et d’assurance maladie.

À propos de Delphix

Delphix est la société de données leader du secteur pour DevOps.

Les données sont essentielles pour tester les versions d’applications, la modernisation, l’adoption du cloud et les programmes d’IA/AM. Nous fournissons une plateforme de données DevOps automatisée pour toutes les applications d’entreprise. Delphix masque les données pour assurer la conformité à la confidentialité, protège les données contre les attaques de type ransomware et fournit des données virtualisées efficaces pour le CI/CD.

Notre plateforme comprend des API DevOps essentielles pour la transmission, l’actualisation, le rembobinage, l’intégration et le contrôle de la version des données. Des sociétés de premier plan, dont Choice Hotels, J.B.Hunt et Fannie Mae, utilisent Delphix pour accélérer leur transformation numérique. Pour tout complément d’information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Faceb ook .

Coordonnées du contact :

Aarthi Rayapura

Directrice, éditoriaux et contenu

aarthi.rayapura@delphix.com