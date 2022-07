Delphix lance une protection continue contre les ransomwares, les appareils de données DevOps

Les nouveaux appareils offrent une protection continue des données et une gestion avancée des données de test pour les applications d’entreprise

REDWOOD CITY, Californie, 18 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Delphix, le leader du secteur de la gestion des données de test DevOps (TDM), a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouveaux appareils de données alimentés par Dell Technologies. Ces deux appareils sont des solutions logicielles entièrement conçues, optimisées pour les performances et la fiabilité.

L’appareil CDP de Delphix fournit aux entreprises une protection continue des données, plusieurs niveaux de détection des ransomwares et la possibilité d’automatiser la récupération instantanée de plusieurs applications à un état propre et cohérent avec les données. L’appareil DevOps de Delphix fournit la solution TDM la plus avancée et la plus sécurisée du marché, permettant ainsi aux clients de lancer des logiciels plus rapidement, de manière plus sûre et avec une meilleure qualité.

L’appareil CDP de Delphix synchronise les données des applications d’entreprise en temps quasi réel et crée un enregistrement de données continu et immuable, afin que les applications puissent être récupérées à tout moment, jusqu’à la seconde ou une limite de transaction, pour un objectif de point de récupération (RPO) quasi nul. En comparaison, les sauvegardes traditionnelles ne protègent les données qu’une seule fois par jour, donnant ainsi lieu à l’éventualité de perdre une journée entière de transactions commerciales essentielles.

En outre, l’appareil permet la récupération instantanée de plusieurs applications à l’aide d’API pour un objectif de temps de récupération (RTO) quasi nul. Les processus métier, comme le devis jusqu’à l’encaissement, créent souvent des dépendances à l’égard des données et des problèmes de cohérence entre les applications. Avec ce nouvel appareil, les entreprises peuvent récupérer rapidement plusieurs applications à un état de cohérence des données, même à plusieurs moments dans le temps, afin de déterminer un état de données propre avant une attaque de ransomware.

L’appareil CDP de Delphix est construite sur une architecture Zero Trust. Toutes les données sont immuables, et les instantanés et les politiques de données conservées peuvent être bloqués contre toute falsification ou suppression. En outre, cet appareil constitue un environnement de récupération isolé entièrement confiné qui peut éventuellement inclure des serveurs d’applications et de bases de données.

Aujourd’hui, les entreprises doivent équilibrer sécurité et innovation. Nombre d’entre elles laissent la sécurité et l’approvisionnement des données de test aux équipes d’application et aux administrateurs individuels, souvent en violation de la conformité à la confidentialité et des réglementations du secteur. Les appareils DevOps de Delphix automatisent la découverte, le masquage et la livraison de données sensibles afin de protéger pleinement la confidentialité des données des consommateurs tout au long du cycle de vie de l’application.

De plus, les entreprises agissent comme dans une course où il faut publier des logiciels le plus rapidement possible. Alors qu’elles investissent dans les outils et les processus DevOps, les données de test deviennent souvent un goulot d’étranglement majeur. L’appareil DevOps de Delphix fournit une gamme d’API innovantes et uniques pour permettre des tests supérieurs, y compris des API pour l’actualisation des données, le retour en arrière, le signet, le déclassement et l’intégration entre les applications. Grâce à ces API, les clients de Delphix ont atteint des taux élevés d’innovation—bien plus d’un million de lancements CI/CD par mois pour chaque client.

« Grâce à la portée de Dell et à la puissante combinaison de nos technologies, nous pouvons aider les entreprises du monde entier à innover plus rapidement, tout en protégeant la confidentialité des données des consommateurs contre les attaques de ransomwares et autres », a déclaré Jedidiah Yueh, PDG de Delphix. « Nous aidons les entreprises à atteindre des opérations de données Zero Trust et friction. »

Pour en savoir plus sur l’appareil CDP Delphix ou l’appareil DevOps Delphix et sur la manière dont ils peuvent accélérer l’innovation, veuillez contacter dell@delphix.com .

À propos de Delphix

Delphix est le leader du secteur de la gestion des données de test DevOps.

Les entreprises doivent transformer la mise à disposition des applications mais ont du mal à équilibrer la rapidité avec la sécurité et la conformité des données. Notre plateforme de données DevOps automatise la sécurité des données, tout en déployant rapidement les données de test pour accélérer les lancements d’applications. Avec Delphix, les clients modernisent les applications, adoptent le multicloud, appliquent le CI/CD et rebondissent après des événements d’indisponibilité tels que le ransomware jusqu’à 2 fois plus rapidement.

Des sociétés de premier plan, dont Choice Hotels, Banco Carrefour et Fannie Mae, font appel à Delphix pour accélérer leur transformation numérique et activer la gestion des données Zero Trust. Rendez-nous visite sur www.delphix.com . Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .