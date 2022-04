Delphix voit sa croissance et sa rentabilité s’accélerer pour la deuxième année consécutive à grande échelle

La sécurité des données et la conformité favorisent l’adoption urgente de la plateforme de gestion des données de test DevOps de Delphix

REDWOOD CITY, Californie, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Delphix, le leader du secteur de la gestion des données de test (TDM) pour DevOps, a annoncé aujourd’hui la clôture de l’exercice 2022 avec une deuxième année consécutive de croissance accélérée des revenus et de la rentabilité à une échelle bien supérieure à 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR).

Avec une activité croissante des États-nations hostiles et des gangs de ransomware, les entreprises du monde entier ont besoin d’une solution pour automatiser et sécuriser les données de test pour les applications d’entreprise. En conséquence, la société a également enregistré une croissance en glissement annuel plus rapide de 36 % de sa vaste clientèle d’entreprise, stimulée par l’augmentation des risques liés aux données.

La croissance de Delphix s’explique par le fait que les entreprises du monde entier continuent d’investir dans des solutions DevOps innovantes pour accélérer la mise à disposition des applications, moderniser l’infrastructure existante et déplacer des applications à travers le multicloud. Delphix propose la seule plateforme TDM DevOps qui automatise la livraison de données sécurisées et conformes pour les tests et le développement, permettant ainsi une innovation jusqu’à 10 fois plus rapide.

« Les applications d’entreprise ont toutes besoin de données de test pour des versions rapides et de qualité », a déclaré Jedidiah Yueh, fondateur et PDG de Delphix. « Mais les données de test sont traditionnellement lentes, complexes et risquées. Delphix aide des entreprises telles que Banco Carrefour, l’université de Manchester et BNP Paribas à lancer rapidement des applications tout en améliorant la sécurité et la conformité des données. »

Banco Carrefour au Brésil utilise la plateforme de données DevOps de Delphix pour accélérer les lancements d’applications tout en garantissant la sécurité et la conformité des données avec les réglementations en matière de confidentialité telles que la loi générale brésilienne sur la protection des données (LGPD). Delphix fournit aux équipes de développement une disponibilité des données 320 fois plus rapide pour les rapports financiers et les analyses, permet des lancements d’applications plus rapides et permet d’économiser 70 % sur le stockage.

Delphix fournit une plateforme de données API-first innovante qui transforme la livraison d’applications avec des contrôles de données complets. En automatisant la transmission des données dans des environnements de test, Delphix aide les développeurs de logiciels à innover plus rapidement tout en réduisant les risques liés à la conformité et à la sécurité.

Delphix aide également les entreprises à se remettre plus rapidement des attaques de ransomware en protégeant en permanence les données et en rendant les données historiques immuables.

« Nous avons choisi Delphix, parce que nous aimons la technologie en tant qu’outil permettant de déplacer efficacement les données d’un endroit à l’autre, de reconstruire, de voyager vers le passé », a déclaré Yves Caseau, directeur du groupe chargé du numérique et de l’information chez Michelin. « Si nous examinons ce que nous avons fait, nous avons utilisé Delphix pour transférer les données de notre héritage de serveurs Exadata vers des serveurs Linux communautaires afin d’obtenir une plus grande évolutivité et un moindre coût. »

« Nous utilisons également Delphix comme moyen d’accélérer l’innovation et de mettre en place de nouveaux environnements de test et de développement plus rapidement. Nous pouvons obtenir toutes les données appropriées très rapidement avec quelques pointeurs et quelques clics et disposer d’un transfert virtuel des données par rapport à une donnée physique », a ajouté M. Caseau.

La gestion des données de test est un élément essentiel du développement des applications, mais elle est souvent lente et manuelle. La plateforme de données DevOps de Delphix permet aux équipes de créer, gérer et automatiser des environnements de données hybrides basés sur le cloud afin de prendre en charge les pipelines CI/CD et de former des algorithmes IA/ML.

« Les données de test conformes constituent la pierre angulaire de DevOps et il est essentiel de garantir aux entreprises un accès continu à celles-ci afin d’accélérer le lancement des applications », a déclaré Jim Mercer, directeur de la recherche DevOps et DevSecOps chez IDC. « Alors que la transformation numérique devient de plus en plus essentielle pour que les entreprises soient compétitives sur les marchés actuels, nous continuons de constater le besoin de solutions TDM modernes dans de nombreux secteurs. »

Faits marquants de la croissance de Delphix

Delphix a également introduit plusieurs innovations dans les offres de produits de la société au cours de l’exercice précédent, notamment :

Continuous Vault, une capacité spécifique à ransomware qui stimule les capacités d’isolation des données de la plateforme Delphix et renforce la protection des données pour les entreprises.

Les capacités de conformité des données pour les clients deSalesforce, ce qui aide les clients de Salesforce à protéger la confidentialité et la sécurité des données, tout en libérant la valeur des données Salesforce dans les clouds et les centres de données sur site.

Data Control Tower, qui fournit un point de contrôle unique pour l’automatisation des données de test pilotée par API à travers les pipelines de développement à grande échelle.

Les algorithmes de masquage pour une conformité continue, qui fournissent de nouveaux algorithmes à la pointe de l’industrie pour le masquage de données sensibles, ainsi qu’un SDK permettant le développement et l’automatisation d’algorithmes personnalisés.

Intégration certifiée SAP avec SAP NetWeaver® et SAP S/4HANA, qui permet aux entreprises d’utiliser Delphix pour masquer et fournir automatiquement des données SAP virtualisées efficaces via des API.

À propos de Delphix

Delphix est le leader du secteur de la gestion des données de test DevOps.

Les entreprises doivent transformer la mise à disposition des applications mais ont du mal à équilibrer la rapidité avec la sécurité et la conformité des données. Notre plateforme de données DevOps automatise la sécurité des données, tout en déployant rapidement les données de test pour accélérer les lancements d’applications. Avec Delphix, les clients modernisent les applications, adoptent le multi-cloud, appliquent le CI/CD et rebondissent après des événements d’indisponibilité tels que le ransomware jusqu’à 2 fois plus rapidement.

Des sociétés de premier plan, dont Choice Hotels, Banco Carrefour et Fannie Mae, font appel à Delphix pour accélérer leur transformation numérique et activer la gestion des données Zero Trust. Rendez-nous visite sur www.delphix.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter et Facebook.

