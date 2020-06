Eco Cat, le guide de prix pour les recycleurs de catalyseurs auto !

PARIS, 25 Juin 2020 /PRNewswire/ — Ecotrade Group a récemment reconnu la popularité croissante de son guide de prix numérique pour catalyseurs automobiles usagés. Compatible avec tous les appareils iOs et Android, l’application Eco Cat sert de moteur de recherche avancé pour connaitre la valeur résiduelle d’un pot catalytique usagé issue de n’importe quel modèle de véhicule.

Avec 20 000 pots catalytiques uniques référencés et tarifés à ce jour, l’application Eco Cat est une base de données en constante évolution qui devient rapidement le moteur de recherche de référence pour l’industrie. Depuis plus de 15 ans, Ecotrade Group est un leader respecté du recyclage des pots catalytiques en Asie, qui s’appuie sur une technologie de pointe et un vaste réseau de partenaires industriels.

« L’industrie du recyclage de catalyseur avait cruellement besoin d’un référentiel d’achat numérique », reconnait Maxime Le Breton, Managing Partner à Ecotrade Group.

“Il y a longtemps eu un déséquilibre entre les vendeurs et les acheteurs (recycleurs) dans cette industrie, surtout si l’on considère les nombreux catalogues de pots catalytiques disponibles. »

« Avec les fluctuations quotidiennes du cours des métaux, identifier et déterminer le prix d’un catalyseur peut être un casse-tête. Le fait de disposer d’une application complète et mise à jour quotidiennement est devenu un outil inestimable pour la négoce »

L’application Eco Cat : Responsabilité environnementale

Le recyclage de catalyseurs est une industrie à part entière, qui s’étend à l’échelle mondiale et implique une forte expertise technique et des connaissances technologiques singulières. Les métaux précieux injectés à l’intérieur des pots catalytiques sont rares et coûteux, ce qui rends leur recyclage primordial.

Les pots catalytiques ont été introduits au début des années 80 pour réduire la quantité d’émissions d’échappement nocives des moteurs à essence et diesel. Au vu des obstacles techniques et des considérations environnementales pour puiser encore et toujours dans les mines, le marché du recyclage des métaux précieux est sur le point de passer à plus de 28 milliards d’euros annuel d’ici 2026.

À propos d’Ecotrade Group

Créé en 2006, Ecotrade Group est un des leaders mondiaux du recyclage de pots catalytiques. L’entreprise s’est forgé une solide réputation d’intégrité, de professionnalisme et de transparence, avec des méthodes d’échantillonnage entièrement approuvées par les principales autorités du secteur. La société offre une gamme complète de services comprenant le traitement, l’échantillonnage et l’analyse. Avec des bureaux dans plus de 10 pays dont un en France, Ecotrade Group est devenu un leader mondial dans la technologie de recyclage des métaux précieux.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1195114/Mock_up_app.jpg