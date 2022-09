Eidosmedia faz parceria com a Sophi.io para automação da impressão alimentada por IA

A parceria integra a tecnologia de IA da Sophi.io na plataforma editorial da Eidosmedia, para automação de laydown de impressão integrada com ML para os clientes da Eidosmedia

TORONTO, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Eidosmedia, desenvolvedora de soluções de publicação digital para grupos de mídia de notícias de todo o mundo, fechou uma parceria com a Sophi.io, uma plataforma de automação, otimização e previsão alimentada por IA desenvolvida pela The Globe and Mail, para automação de laydown de impressão contínua para os clientes da Eidosmedia.

A solução reduz o tempo do processo de layout da página impressa de horas para apenas minutos, sem o uso de modelos. Os editores podem aprimorar drasticamente a produtividade e reduzir custos, tudo dentro da plataforma Méthode usada atualmente.

“A complexidade dos layouts das páginas impressas até agora tem sido um desafio para a fácil automação que acelera a publicação de formatos online”, disse Marco Cetola, Diretor de Vendas e Programa de Parceiros da Eidosmedia. “Para os nossos clientes, especialmente os grandes grupos regionais e títulos nacionais, as edições impressas continuam a ser uma importante fonte de receita. Existe um grande interesse em maneiras de reduzir o tempo e os custos de produção neste importante canal de publicação.”

“A adequação das nossas rotinas de criação de edição impressa e o mecanismo de IA da Sophi acabou sendo muito boa”, disse Marco. “Rapidamente conseguimos começar a treinar o modelo de paginação dos layouts existentes e, em apenas alguns dias, conseguimos os primeiros resultados”.

“O aumento da produtividade é excepcional”, disse Marco, “especialmente nas publicações diárias em que a operação de design de páginas geralmente é sempre super acelerada”. Na verdade, uma edição impressa típica de 32 páginas pode ser paginada em minutos em comparação com várias horas em uma operação manual.

A automatização de impressão com a tecnologia Sophi é diferente das outras soluções de produção para impressão por ser totalmente isenta de modelos. Ela usa IA inteligente para garantir que as páginas impressas de uma edição pareçam ter sido produzidas por editores e designers de páginas experientes. Cada página é projetada a partir do zero, seguindo o vocabulário de design de cada marca individual. O resultado final é um arquivo PDF ou InDesign pronto para impressão que fica pronto em minutos.

Os designers de páginas são os que se beneficiam mais da nova tecnologia. Eles estão sempre sendo pressionados para aumentar a produtividade, mesmo com os editores tentando cortar os custos. Com um pessoal cada vez menor para distribuir um número cada vez maior de páginas, o trabalho do designer tornou-se, em muitos casos, uma corrida estressante contra o tempo. O mecanismo de automação irá eliminar as tarefas de rotina dos designers para que eles possam dedicar mais tempo às primeiras páginas, recursos e layouts especiais, onde sua criatividade pode realmente agregar valor.

“A automação de páginas é a maior inovação da indústria editorial desde a substituição da máquina de escrever pelo computador”, disse Marco.

Gabe Gonda, vice-presidente da Sophi.io, comentou: “A Sophi está muito contente com essa parceria com a Eidosmedia para o fornecimento da nossa tecnologia de automação de impressão através da plataforma Méthode. A Eidosmedia é fornecedor de CMS de primeira classe e tem profundo conhecimento das necessidades em constante mudança dos seus clientes. Esta parceria viabilizará o fornecimento de uma solução única e de alto valor para algumas das melhores editoras de jornais do mundo.”

Sobre a Eidosmedia

A Eidosmedia (www.eidosmedia.com) é líder global em gerenciamento de conteúdo e publicação digital. As soluções da Eidosmedia são usadas por empresas de mídia de todo o mundo na criação e entrega de portfólios de produtos de notícias que variam de formatos digitais avançados a jornais e revistas tradicionais.

Sobre a Sophi Inc.

A Sophi.io (https://www.sophi.io) foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomar decisões estratégicas e táticas importantes. A empresa oferece um conjunto de soluções de automação, otimização e previsão com base em IA e ML, incluindo Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls e Sophi for First Party Data. A Sophi também capacita o laydown automatizado de um clique para publicação impressa sem modelos. A Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para sua empresa.

