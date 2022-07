EXCEL et Petróleos Internacionales del Caribe annoncent la signature d’un partenariat stratégique EPC pour PIC Americas

HOUSTON, 15 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — EXCEL (« EXCEL »™) Petróleos Internacionales del Caribe (« PIC ») et sa division d’exploitation au Mexique, Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México (« PICMEX ») ont conjointement annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat d’ingénierie stratégique, d’approvisionnement et de construction, « Accord exclusif » avec PIC pour l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction des principales installations d’exportation de PIC à Houston, TX, et des systèmes de stockage comprimés GLM pour divers combustibles, ainsi que des positions avancées de gazoducs clés pour les éléments de ravitaillement requis pour ses opérations maritimes et terrestres. Les opérations seront cruciales pour les États-Unis, les Amériques et les États unis du Mexique avec des solutions uniques de PIC et ses autres partenariats clés.

Le partenariat stratégique EPC entre PIC et EXCEL représente une étape d’investissement importante dans la commercialisation des installations d’exportation et des terminaux de réception, car il signale le lancement par PIC d’études de pre-FEED (Front End Engineering Design) spécifiques au projet pour la livraison de ses opérations maritimes et terrestres qui garantiront des expéditions ininterrompues par PIC et ses autres partenariats mondiaux pour les décennies à venir.

Ces études couvriront la conception des terminaux de production et d’exportation, des terminaux de réception et les usines, ainsi que la flotte qui sera construite pour transporter et livrer le carburant aux marchés de PIC au Mexique et dans l’ensemble des Amériques. À l’issue des études pre-FEED et de la décision finale d’investissement (FID) par PIC et EXCEL, PIC et ses partenaires du consortium entreprendront le FEED pour la conception finale et la construction des projets au Mexique que PIC a positionnés jusqu’à présent avec ses partenaires du consortium.

« EXCEL est très fière d’être partenaire d’une organisation aussi formidable que PIC et d’être l’EPC choisi pour les installations et les pipelines de pointe de PIC », a déclaré Jason Hardwick, président d’EXCEL Midstream Solutions.

« EXCEL est ravie de conclure ce partenariat et fournira les meilleurs services possibles en matière d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction », a commenté Dave Roberts, président-directeur général d’EXCEL USA.

« Ces projets fourniront au Mexique, et à d’autres pays d’Amérique centrale et du Sud, et aux Amériques, des carburants et de l’électricité abordables, ainsi que des réductions significatives des émissions de carbone ; un élément clé pour parvenir à la durabilité et à l’équilibre pour PIC et son partenaire. Nous sommes ravis de franchir cette étape importante avec EXCEL », a affirmé Michael Hood, PDG de PIC. « Grâce à ce partenariat opérationnel exclusif, PIC et EXCEL accéléreront la commercialisation des installations d’exportation pour aider à répondre aux besoins en carburant et en électricité des clients de PIC au Mexique et dans les Amériques, ainsi qu’à l’étranger, tout en remplaçant les carburants à émission plus élevée afin de continuer à réduire les émissions pour un avenir plus écologique et plus brillant. En plus des milliers de nouvelles opportunités d’emploi, cette opération d’exportation apportera beaucoup au grand État du Texas au cours de la prochaine décennie. »

À propos de Petróleos Internacionales del Caribe et Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México

Petróleos Internacionales del Caribe (« PIC ») est une société mondiale basée aux États-Unis. La société développe et exploite une variété d’opérations stratégiques connexes avec ses partenariats clés. Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México (« PICMEX ») est une filiale de PIC et son siège social est basé au Mexique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.pic-sas.com .

À propos d’EXCEL

EXCEL est un fournisseur de premier plan de services complets d’ingénierie civile, structurelle, mécanique, de fabrication, d’ingénierie électrique et d’instrumentation, de construction et de maintenance, ainsi que de services de reprise après sinistre. EXCEL est forte d’une longue et fructueuse histoire de gestion et de respect des calendriers et budgets difficiles de projets de toutes tailles, et nous sommes constamment reconnus pour notre bilan de sécurité exemplaire et notre qualité de travail. Notre expérience, l’étendue de nos projets, notre dévouement à la sécurité et notre excellente culture d’entreprise nous aident à attirer et à retenir l’équipe d’artisans et de superviseurs la plus qualifiée disponible pour répondre aux besoins de nos clients. Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.excelusa.com et www.excelmidstream.com .

