Expereo adquire Breeze Networks, aprimorando ainda mais sua prática e presença na SD-WAN/SASE no mercado do Reino Unido

AMSTERDÃ, Aug. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Expereo, principal provedora mundial de soluções de rede gerenciada, anunciou a aquisição da Breeze Networks, uma provedora de serviços gerenciados de tecnologias SD-WAN/SASE. A aquisição estimula a trajetória de crescimento da Expereo, aprimorando ainda mais sua prática de SD-WAN/SASE, com base na sua gama crescente de serviços de gerenciamento de soluções SD-WAN em escala para parceiros e clientes corporativos multinacionais em todo o mundo.

Esta aquisição solidifica a ambição da Expereo de complementar suas soluções de rede gerenciada com práticas de consultoria internacional, fornecendo orientação às organizações sobre sua transformação global em redes definidas por software e baseadas na Internet. Com o apoio total do investidor majoritário, Vitruvian Partners, e do investidor minoritário, Apax Partners SAS, a Expereo pretende dar continuidade à sua estratégia de aquisições.

A Breeze Networks é provedora de serviços gerenciados de soluções de conectividade e de segurança de rede baseada em nuvem (SD-WAN) para empresas e agências governamentais. Integradora de rede inovadora e flexível, a Breeze fornece e gerencia as melhores soluções de rede e de segurança SD-WAN do mercado.

Como parte da aquisição, Matthew Lea, CTO da Breeze Networks, passará a ser o Líder Técnico de Portfólio da Expereo. A experiência dele será uma grande adição à base de conhecimento da equipe técnica da Expereo, liderada pelo CTO, Kristaps Petrovskis. Na sua nova função na Expereo, Matthew Lea impulsionará os planos de expansão da prática SD-WAN/SASE, solidificando a presença da empresa no mercado do Reino Unido.

“Esta aquisição ocorre em um momento emocionante de expansão dos nossos serviços SD-WAN para atender à crescente necessidade de soluções ágeis e econômicas de acesso à nuvem e de rede global no mercado. Com nossa visão compartilhada de simplificar a conectividade global e de proporcionar experiência de classe mundial ao cliente, a expertise da equipe de profissionais da Breeze Networks contribuirá com grande valor para a nossa união”, comentou Irwin Fouwels, CEO da Expereo.

“Durante o nosso trabalho conjunto com a Expereo em uma implantação global de um de nossos clientes, pudemos observar os valores compartilhados de ambas as empresas e o compromisso de fornecer excelência na entrega e atendimento ao cliente. Estamos entusiasmados em ingressar na família Expereo e temos certeza de que o alcance e a escala globais da Expereo serão um benefício para todos os interessados”, disse George Cowan, Diretor Administrativo da Breeze Networks.

A rápida adoção de aplicativos com base na nuvem e tecnologias SD-WAN coloca as WANs com base na Internet no centro dos modelos de negócios das empresas multinacionais. A Expereo está empenhada em simplificar o fornecimento e a gestão de tais soluções de rede, garantindo ao mesmo tempo uma experiência excepcional do cliente para atender às necessidades dos seus parceiros MSP e clientes multinacionais.

Sobre a Breeze Networks Ltd

A Breeze Networks é fornecedora privada de Serviços Gerenciados de Rede e Segurança SD-WAN do Reino Unido. Fundada em 2016, a empresa projetou e implantou um número significativo de redes globais e regionais SD-WAN para nossos clientes no setor privado e nas agências governamentais do Reino Unido. A equipe da Breeze desenvolveu amplo conhecimento e experiência dos melhores produtos SD-WAN/SASE, o que nos permite ajudar nossos clientes nas suas jornadas de transformação na nuvem.

Sobre a Expereo

A Expereo é a principal provedora de soluções de rede gerenciada, inclusive de conectividade de Internet Global, SD-WAN/SASE e Internet Aprimorada. Com um extenso alcance global, a Expereo é a parceira de confiança de 30% das empresas Fortune 500. Ele capacita sites empresariais e governamentais em mais de 190 países, ajudando os clientes a melhorar a produtividade e capacitar suas redes e serviços em nuvem com a agilidade, flexibilidade e valor da Internet, com desempenho de rede ideal.

A Expereo foi adquirida pela Vitruvian Partners em abril de 2021. A empresa internacional de capital de expansão e de aquisição adquiriu a participação majoritária da Expereo da Apax Partners SAS, empresa líder europeia em patrimônio privado.

