Expereo entra para a lista de empresas 5G for Enterprise Branch Specialization da Cradlepoint

AMSTERDÃ, Holanda, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Expereo, principal provedora mundial de serviços de Internet Global, Otimização de Acesso à Nuvem, SASE e SD-WAN, tem o orgulho de anunciar hoje que entrou para a lista de empresas 5G for Enterprise Branch Specialization da Cradlepoint , líder mundial em soluções de borda de rede sem fio LTE e 5G entregues na nuvem. O título 5G for Enterprise Branch Specialization identifica e reconhece as empresas parceiras líderes no posicionamento e na venda de 5G da Cradlepoint para soluções de empresas, atendendo a uma série de critérios de vendas, técnicos e de proficiência nos negócios.

Com a especialização, a Expereo passará a apoiar os esforços da Cradlepoint de vender o portfólio mais abrangente do setor de soluções 5G para atender aos imperativos de disponibilidade, interoperabilidade, segurança e gerenciabilidade das empresas.

Com o uso a solução Netcloud da Cradlepoint, a Expereo oferece conexões de rede portáteis que podem ser usadas como links primários, de failover ou subjacentes. A não necessidade de meio físico de transmissão facilita a implantação com somente um roteador habilitado para 4G/5G e cartões sim de dados das operadoras móveis prontos para serem usados. Isso permite que as instalações de backup ou de escritórios temporários se conectem com a Internet instantaneamente e garante a conexão da rede corporativa em caso de interrupções causadas por desastres ou planejamento de contingência. A Banda Larga Móvel também pode ser usada para aprimorar a redundância na SD-WAN e otimizar o desempenho do aplicativo, adicionando mais opções à camada subjacente, diversificando ainda mais os componentes atuais de MPLS e Internet no ambiente SD-WAN.

“O título 5G for Enterprise Branch Specialization demonstra o compromisso da Expereo em usar a melhor tecnologia como parte do seu conjunto de serviços, bem como para levar o nosso cliente ao caminho certo para 5G para empresas”, explica Catherine Lee, Diretora de Desenvolvimento de Serviços da Expereo. “Nossos clientes obtêm o equipamento de ponto de extremidade móvel mais avançado que existe, acesso a suporte extra-mile e a garantia de que os produtos e serviços que fornecemos em conjunto com a Cradlepoint atenderão às necessidades da rede corporativa”, continua ele.

Ao combinar sua plataforma NetCloud com um design completamente atualizado nos novos modems e sistemas de antena 5G, a Cradlepoint é a primeira a fornecer soluções 5G abrangentes para empresas. Os recursos específicos incluem a união de LTE, LTE de Classe Gigabit e 5G em uma única WAN sem fio; oferta de suporte a todos os espectros 5G, interoperação com as infraestruturas existentes de cliente SD-WAN e roteador; e simplificação de todo o ciclo de vida do gerenciamento de rede.

“A Cradlepoint tem por objetivo liderar a evolução da WAN sem fio e do 5G, sendo a primeira e a melhor opção para os clientes neste espaço”, disse Eric Purcell, vice-presidente sênior de vendas globais de parceiros da Cradlepoint. “Nossos revendedores, provedores de serviços e parceiros de tecnologia desempenham um papel essencial nesta missão. A inclusão da Expereo no nosso programa 5G for Enterprise Branch Specialization é outro passo importante na liderança no caminho para a 5G para as empresas.”

Sobre a Expereo

Expereo é a principal provedora de soluções de rede gerenciada, inclusive de conectividade de Internet global, SD- WAN, WAN, e serviços de Cloud Access Otimization. A Expereo é a parceira de confiança de 30% das empresas Fortune 500, capacitando sites empresariais e governamentais em todo o mundo, ajudando a aumentar a produtividade de todas as empresas com desempenho flexível e ideal na Internet. Em fevereiro de 2021, a Vitruvian Partners, empresa internacional de capital de crescimento e aquisição, adquiriu a participação majoritária na Expereo, juntamente com a Apax Partners sas, empresa líder europeia em patrimônio privado, e gestão de empresas.

Sobre a Cradlepoint

Cradlepoint é líder global em soluções de borda de rede sem fio LTE e 5G entregues em nuvem para redes de filial, móveis e IoT. A Cradlepoint NetCloud, a personificação da visão Elastic Edge da empresa, é um serviço com base em assinatura, com pontos de extremidade específicos que oferece uma borda WAN sem fio abrangente, segura e definida por software para a conexão de pessoas, lugares e coisas em redes celulares LTE e 5G. Mais de 22.000 empresas e agências governamentais em todo o mundo confiam na Cradlepoint para manter sites, pontos de comércio, equipes de campo, veículos e dispositivos de IoT essenciais sempre conectados e protegidos, incluindo 75% dos principais varejistas do mundo, 50% da Fortune 100 e agências de socorro em 25 das maiores cidades dos EUA. Os principais provedores de serviços usam as soluções Cradlepoint como a base para serviços gerenciados inovadores. Fundada em 2006, a Cradlepoint é uma empresa privada com sede em Boise, Idaho, com um centro de desenvolvimento no Vale do Silício e escritórios internacionais no Reino Unido e na Austrália.

