Explorez votre style personnel grâce au dernier Vivo S1 Pro

Combinant un style qui lui est propre et de superbes fonctionnalités d’appareil photo avec la technologie de lecture des empreintes digitales sous l’écran, le S1 Pro est conçu spécialement pour que les utilisateurs explorent leur propre style

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 31 janvier 2020 /PRNewswire/ — Vivo, la société de technologie leader a une fois de plus impressionné le monde en combinant les technologies de photographie emblématiques de vivo avec son puissant logiciel pour proposer le S1 Pro. Le smartphone est plus qu’un ensemble de technologies de pointe, c’est un concept de smartphone remarquable qui repousse les limites de la technologie futuriste permettant aux utilisateurs d’explorer leur propre style.

Le design en diamant du S1 Pro est un style en lui-même. Il est inspiré par des images de bijoux et de palais royaux qui évoquent un regard particulier conférant un sentiment unique et dynamique à ce nouveau smartphone. Par exemple, l’appareil photo Quad de 48 MP avec IA est savamment agencé pour former un diamant, un design unique invitant les fans à explorer leur style.

« Le S1 Pro combine des fonctionnalités de pointe au sein de l’industrie qui mettent en évidence notre engagement à offrir de superbes modèles de smartphone de haute qualité tout en étant visuellement stupéfiants qui permettent aux consommateurs d’explorer leur propre style », a déclaré Jet Xu, président de vivo pour le Moyen-Orient et l’Afrique. « Le S1 Pro est un véritable exemple de la façon dont nous concevons des smartphones à la pointe de l’industrie pour répondre aux besoins de nos consommateurs sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique. »

Des fonctionnalités supérieures de photographie qui permettent aux utilisateurs de prendre des clichés avec style

Vivo comprend intimement les besoins des consommateurs dans leur recherche de prendre des selfies nets et de bonne qualité. L’appareil photo avant de 32 MP tend à permettre aux utilisateurs d’explorer et de montrer leur style. L’appareil photo avant est également équipé d’AI Face Beauty (IA pour la beauté du visage) qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur apparence souhaitée en un seul clic.

Grâce à l’appareil photo Quad 48 MP à IA, prendre des photos comme un professionnel n’a jamais été aussi facile. Il s’agit d’un appareil photo principal assisté d’objectifs grand angle, macro et bokeh. Avec des algorithmes d’IA intégrés, il apporte une nouvelle expérience de photographie en capturant encore mieux la clarté des photos.

Le S1 Pro élargit l’angle de vue de l’utilisateur à 120 degrés avec l’appareil photo 8 MP à super grand angle qui contribue à élargir les frontières de la photographie. Pour affiner son apparence, le S1 Pro est également livré avec des fonctionnalités superbes, telles que Pose Master qui peut ajuster l’angle de l’utilisateur et guider le sujet afin d’obtenir un look digne d’une couverture de magazine.

Ces superbes fonctions de l’appareil photo sont destinées à s’assurer que les utilisateurs sont constamment inspirés pour explorer et saisir leur style.

Déverrouiller une expérience visuelle cinématique avec la lecture des empreintes digitales sous l’écran

À l’aide d’une simple pression sur l’affichage du S1 Pro, l’écran peut être déverrouillé instantanément grâce à sa technologie de reconnaissance des empreintes digitales intégrée sous l’écran. Le design mis à jour et les animations modernes de déverrouillage de l’icône ajoutent une touche d’amusement qui accueille les utilisateurs dans un environnement nouveau et branché.

Le S1 Pro est présenté avec un affichage Super AMOLED 6,38 pouces d’un ratio écran/corps de 90 %. La magnifique harmonisation des couleurs accueille les utilisateurs dans une expérience visuelle cinématographique et une vision résolument magique.

Des performances exceptionnelles pour une expérience sans accrocs

Le S1 Pro s’accompagne du Multi-Turbo emblématique qui augmente la vitesse d’exécution du smartphone afin de s’assurer que les utilisateurs peuvent profiter d’une performance de jeu optimale. Le smartphone comprend également un Game Center (centre de jeu) permettant aux utilisateurs de vérifier rapidement les performances de leur téléphone pour s’assurer une expérience de jeu impeccable. Le smartphone inclut également Voice Changer (changeur de voix) qui protège la confidentialité de l’utilisateur en y mêlant l’amusement de transformer la voix choisie par l’utilisateur.

Le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core du S1 Pro est soutenu par 8 Go de RAM et 128 Go de ROM pour assurer des performances rapides et fluides pour les besoins multitâches et de jeu de l’utilisateur. Il contient également une batterie 4500 mAh de plus longue durée avec la technologie de charge rapide Dual-Engine qui recharge à une vitesse effrénée pour améliorer davantage l’expérience mobile.

Le S1 Pro est disponible en deux options de couleurs tendances qui correspondent au style unique et personnel de l’utilisateur : Glowing Night (lueur nocturne) et Nebula Blue (bleu nébulaire).

Disponibilité

Le S1 Pro dans les versions Glowing Night et Nebula Blue est maintenant disponible aux EAU pour 1099 AED.

À propos de vivo

vivo est une société technologique mondiale de premier plan qui s’engage à créer des services et des produits mobiles intelligents et avant-gardistes. vivo se consacre à la formation d’un écosystème Internet mobile dynamique et la société possède et exploite actuellement un vaste réseau d’opérations de recherche, avec des centres de R. et D. situés à San Diego, Shenzhen, Nanjing, Pékin, Hangzhou et Taipei. Ces centres se concentrent sur le développement de technologies de pointe pour les consommateurs, et notamment la 5G, l’IA, la photographie mobile et les modèles de smartphones de prochaine génération. vivo détient aussi 5 sites de production dans le monde en Chine en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est.

vivo compte plus de deux cents millions d’utilisateurs profitant de ses produits et services mobiles à travers le monde. vivo dispose de magasins de détail hors ligne dans plus de 1 000 villes à travers le monde.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Chloe Wang – Vivo Moyen-Orient et Asie Lisa Guo – Edelman pour Vivo chloe.wang@vivo.com lisa.guo@edelman.com

Caractéristiques techniques du S1 Pro

Éléments de base Processeur Qualcomm Snapdragon 665 RAM 8 Go RAM Stockage 128 Go ROM Batterie 4500mAh avec Dual-Engine à charge rapide Système d’exploitation Funtouch OS 9.2 (basé sur Android 9.0) Corps Dimensions 159,25 × 75,19 × 8,68 mm Poids 186,7 g Affichage Écran 6,38” FHD + (1080 × 2340) Type Super AMOLED Écran tactile Capacitif Multi-Touch Reconnaissance biométrique Technologie de reconnaissance d’empreintes digitales sous l’écran Appareil photo Appareil photo Avant : 32 MP (f/2.0) Arrière : Appareil photo IA Quad 48 MP (f/1,8) + appareil photo 8 MP (f/2,2) super grand angle + appareil photo macro 2 MP (f/2,4) + appareil photo bokeh 2 MP (f/2,4) Modes de photographie Avant : Palm Capture (lancement d’une prise de vue avec la paume de la main), Voice Control (contrôle vocal), Selfie Frontlight (lumière avant pour selfie), HDR, Panorama, Video Face Beauty (beauté du visage en vidéo), Time Watermark (filigrane heure), Model Watermark (filigrane modèle), Gender Detection (détection de genre), Camera Filters (filtres d’appareil photo), AI Face Beauty (beauté du visage assistée par IA), Pose Master (maître de poses), Portrait Light Effects (effets de lumière pour portraits), Selfie Frontlight + Face Beauty + Multi Frame (cadres multiples), Filtres (mis à jour), Portrait Framing (cadrage de portraits) Arrière : Palm Capture (lancement d’une prise de vue avec la paume de la main), Voice Control (contrôle vocal), PRO (réglages professionnels), SLO-MO (ralenti), HDR, Bokeh, Panorama, Video Face Beauty (beauté du visage en vidéo), Time Watermark (filigrane heure), Model Watermark (filigrane modèle), Gender Detection (détection de genre), Camera Filters (filtres d’appareil photo), AI Face Beauty (beauté du visage assistée par IA), Super Wide-Angle (super grand angle), Super Macro, Burst (rafale), Pose Master (maître de poses), Portrait Framing (cadrage de portraits), Filtres (mis à jour), PDAF (autofocus), Portrait Light Effects (effets de lumière pour portraits) Connectivité USB (Type-C), Wifi, Bluetooth (Bluetooth 5.0), GPS, OTG, FM Capteurs Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole électronique Contenu de l’emballage S1 Pro, écouteurs, documentation, câble USB, adaptateur secteur USB, outil d’éjection de la carte SIM, housse de protection, film protecteur (appliqué)

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1084174/S1_Pro.jpg