Nova empresa leva ‘Katmandu’ proprietário e parceiros de IP para mercados globais por meio de parques temáticos, resorts, longas-metragens, séries episódicas, produtos de consumo e muito mais.

A joint venture com o Meliá Hotels International proporciona acesso a imóveis de primeira linha e presença operacional global nos principais destinos turísticos em 40 países.

ORLANDO Flórida, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Com sucesso comprovado em parques temáticos na Europa, uma equipe criativa premiada, tecnologias patenteadas e acesso a imóveis globais em destinos turísticos privilegiados, a Falcon’s Beyond Global™, LLC foi lançada como uma empresa totalmente integrada para impulsionar o entretenimento experiencial e baseado em histórias em todo o mundo.

Até hoje era quase impossível para a maioria das franquias de IP realizar implantações rápidas em conteúdo de mídia, produtos de consumo e, o mais difícil de todos, em entretenimento temático com base em localização, de uma só vez.

A nova empresa, super apoiada por uma joint venture com o Meliá Hotels International, será a única potência de entretenimento verticalmente integrada capaz de ativar simultaneamente uma propriedade intelectual em todo o espectro de transmídia — com o potencial de transformar a categoria de hospitalidade e entretenimento de US$440 bilhões.

O Meliá, o grupo de hotéis de lazer número1 do mundo, com mais de 390 propriedades em 40 países, muitos em destinos de praia privilegiados, está desenvolvendo em conjunto combinações de parques temáticos + resorts com a Falcon’s Beyond em propriedades emblemáticas em vários continentes.

A Falcon’s Beyond foi formalizada em maio, quando a empresa líder em design e planejamento de atrações Falcon’s Creative Group se uniu à empresa de entretenimento temático Katmandu Group.

Esta união potente criou imediatamente a única fonte totalmente integrada de ativações de IP de entretenimento simultâneo – desde o desenvolvimento de mídia de streaming até a aquisição de sites de parques temáticos; planejamento mestre de projetos físicos; design imersivo de diversões e atrações para criação de mercadorias; através de operações de parques e resorts de classe mundial.

Expansão e Evolução do IP Katmandu

Um primeiro grande foco da Falcon’s Beyond será aplicar seu modelo IP Expander™ à rápida evolução do seu IP “Katmandu” original e de propriedade integral – já popular entre os milhões de europeus que visitaram o Sol Katmandu Park & Resort em Maiorca, Espanha, e uma lista crescente de acampamentos infantis da marca Katmandu nos hotéis Sol de Meliá.

O público vibra com os contos atemporais e entrelaçados do universo Katmandu – onde personagens míticos ganham vida em aventuras incríveis, inspirando maravilhas com reinos imaginativos, imersivos, criaturas míticas evasivas e um elenco multicultural de aventureiros.

Juntamente com os novos personagens, uma série de vídeos em streaming e as mercadorias, o comprovado IP do Katmandu passará por uma expansão física. Com sua capacidade tecnológica única, a Falcon’s Beyond irá estabelecer o Katmandu como o primeiro parque temático de classe mundial a ter cada passeio e atração personalizados com uma história centralizada “como capítulos na mesma lenda” e digitalmente vinculados a experiências individuais dos hóspedes.

O desenvolvimento está avançando nos parques Katmandu adicionais nos terrenos dos resorts do Meliá em Punta Cana, República Dominicana, Tenerife, Espanha e outros destinos turísticos importantes.

Tornando Possível o Impossível

“A Falcon’s Beyond Global representa a combinação definitiva do potencial ilimitado de contar histórias, da escalabilidade imobiliária ágil e flexível, e da expansão imaginativa em uma infinidade de categorias”, disse Cecil D. Magpuri, CEO da Falcon’s Beyond Global e fundador do original Falcon’s Creative Group. “Desenvolvemos experiências inclusivas com base em histórias que podemos levar ao mercado com uma rapidez sem precedentes, removendo todos os enormes desafios que as franquias e os desenvolvedores de IP enfrentam ao tentar esse feito por conta própria.”

“Estamos realmente tornando possível o impossível”, disse Scott Demerau, Presidente Executivo da Falcon’s Beyond Global e cofundador do Katmandu Group. “Através da nossa parceria com o Meliá, criamos um novo manual de “Grande Experiência, Pequena Pegada” para a construção de parques temáticos econômicos em comunidades de resorts de praia até espaços de entretenimento de uso misto. A Falcon’s Beyond Global traz um complemento completo de tecnologia, design e expertise em mídia para o mix. Juntos, oferecemos algo que nunca foi acessível antes para as empresas. Este é um enorme benefício para desenvolvedores, IPs emergentes e até mesmo os gigantes do entretenimento.”

Criação de Parques de “Grande Experiência, Pequena Pegada”

O Meliá Hotels e o Katmandu Group originalmente se uniram em uma joint venture em 2012 para lançar o temático Sol Katmandu Park & Resort em Maiorca e complementar a experiência de férias na praia, fornecendo “entretenimento com quartos”. Sua prova de conceito subiu ao topo do portfólio do Meliá Sol, sendo nomeado no European Hospitality Awards como o hotel número1 na Europa em inovação de serviço, dentre mais de 100.000 hotéis. A Trivago Global nomeou o parque + resort como o #1 Hotel na Espanha para Viagem com Crianças. O TripAdvisor nomeou o Katmandu Park dentre os 3 melhores parques da Espanha três anos seguidos e como o Melhor dos Melhores de 2020 da Travelers’ Choice.

A Falcon’s Beyond elevará esse modelo de “Grande Experiência, Pequena Pegada” único e comprovado de parques temáticos para o Katmandu e outros IPs em todo o mundo, alavancando a joint venture com o Meliá, cuja presença operacional global permite o crescimento em qualquer destino turístico nas Américas, Europa, Ásia e outros locais. Os direitos a IPs adicionais importantes já foram garantidos, e a Falcon’s Beyond está em negociações com outros para implantar expressões transmídia completas com uma rapidez inédita. A empresa trabalhou em projetos de planejamento e design mestre com um total de mais de US100 bilhões e conquistou inúmeros prêmios de design por suas atrações e experiências de classe mundial.

Alternativa Revolucionária aos Mega Parques

Os “megaparques temáticos” tradicionais exigem pelo menos 6-8 anos de planejamento, bilhões em investimento, difícil aquisição imobiliária, novas infraestruturas de transporte, planejamento urbano e 5-7 anos de construção.

A Falcon’s Beyond oferece uma alternativa revolucionária.

Os passeios e atrações exclusivos da Falcon são de classe mundial, de ponta, orientados para a história e os primeiros do seu tipo. Suas tecnologias patenteadas são exclusivamente capazes de criar experiências de megaparques no formato “Grande Experiência, Pequena Pegada” — que aproveitam terrenos subutilizadas em resorts existentes em pontos turísticos densos. Os parques da Falcon’s Beyond podem ser implantados em apenas 24 a 36 meses por uma pequena fração do custo de um megaparque, com a Falcon fornecendo operações especializadas e contínuas.

Um Verdadeiro Disruptor

“O Meliá está empenhado em levar experiências extraordinárias aos nossos hóspedes em todo o mundo”, disse André Gerondeau, Diretor de Operações do Meliá Hotels International. “Os parques e resorts temáticos Katmandu serão uma parte vital da nossa história no futuro, e esta iniciativa nos coloca cinco anos à frente do resto da indústria hoteleira em termos de fornecimento de ‘entretenimento com quartos’. Todos no Meliá estão entusiasmados em trabalhar com as mentes criativas e especialistas em desenvolvimento experientes da Falcon’s Beyond.”

“A Falcon’s Beyond e seu modelo de ativação de IP sem precedentes, imaginativo e já implantado mudam completamente o paradigma estabelecido da indústria do entretenimento”, disse o líder da indústria, Ken Faier, fundador da Epic Story Media, uma empresa de entretenimento infantil de serviço completo e orientada por criadores. “Testemunhamos em primeira mão o que a Falcon’s está criando e estamos realmente empolgados em poder explorar uma colaboração épica. Há uma grande demanda por parte das famílias que procuram experiências emocionantes em torno de um ótimo IP.”

Com sua experiência em expansão de propriedade intelectual, licenciamento e experiências imersivas, a Falcon’s Beyond Global tem um poder sem precedentes de transformar mundos imaginados em realidade — uma maravilha inspiradora para o público e para os hóspedes, com memórias que duram a vida toda.

Sobre a Falcon’s Beyond Global LLC

Com sede em Orlando, Flórida, a Falcon’s Beyond Global, LLC é uma empresa de desenvolvimento de entretenimento experiencial de propriedade intelectual de alto nível, totalmente integrada e especializada em expansão. A empresa leva seus próprios IPs proprietários e parceiros para mercados globais por meio de parques temáticos, resorts, atrações, tecnologias patenteadas, longas-metragens, séries episódicas, produtos de consumo, licenciamento e muito mais. A empresa conquistou inúmeros prêmios de design e forneceu serviços de design em 39 países do mundo. Ela é composta por quatro divisões principais: Falcon’s Treehouse (planejamento e design mestre), Falcon’s Digital Media, Falcon’s Licensing e Falcon’s Parks & Resorts. Contar histórias é a força que guia todos os projetos da Falcon’s Beyond – e que transforma mundos imaginados em realidade. Para mais informação, visite www.falconsbeyondglobal.com

Sobre o Meliá Hotels International

Fundado em 1956 em Palma de Maiorca, Espanha, o Meliá Hotels International (MHI) tem mais de 390 hotéis em funcionamento ou em processo de abertura em mais de 40 países. Eles são operados sob as marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá e TRYP by Wyndham. A empresa é líder global em hotéis resort, e sua experiência em resort permitiu que ela se tornasse líder no crescente mercado de hotéis urbanos inspirados no lazer. O Sustainability Yearbook 2020, publicado pela S&P Global, nomeou o Meliá entre as Empresas Hoteleiras Mais Sustentáveis do Mundo (Medalha de Prata), e ele foi incluído entre os Líderes Climáticos da Europa 2021 pelo Financial Times & Statista. O Meliá Hotels International também é membro do IBEX 35 e é a empresa hoteleira espanhola com a melhor reputação corporativa, de acordo com a Ranking Merco. Para mais informação, visite www.meliahotelsinternational. com

