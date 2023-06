Floship devient le deuxième bénéficiaire de l’investissement de FedEx Innovation Lab

Cet investissement constitue un jalon important et signale une nouvelle ère dans le développement des futurs services d’exécution circulaire du commerce en ligne à l’échelle mondiale.

HONG KONG, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Floship, fournisseur de premier plan dans le domaine des solutions de chaîne d’approvisionnement circulaire à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui avoir reçu un investissement de la part de FedEx Innovation Lab (FIL). Cet investissement de FIL renforcera les capacités de Floship pour étendre son offre de services à de nouveaux marchés. Floship est en voie de collaborer avec FedEx afin de créer une solution d’exécution et de retour numérisée de bout en bout qui créera une logistique intelligente pour tous.

Ce partenariat permettra aux clients de FedEx opérant dans l’ e-commerce d’accéder au réseau mondial d’entrepôts de Floship et aux puissantes capacités de sa plateforme logistique afin de rationaliser leurs opérations d’exécution du commerce en ligne. Dans le même temps, les clients de Floship seront en mesure de tirer parti des réseaux FedEx mondiaux ainsi que de toute une gamme d’options de transport FedEx étendues afin d’optimiser leurs opérations.

FedEx Innovation Lab réalise des investissements au stade précoce dans des start-ups florissantes afin de leur apporter une valeur supplémentaire en termes de capacités et de vitesse de mise sur le marché à travers la base de clients, les ressources et le réseau de FedEx à l’échelle mondiale.

Josh Tsui, PDG de Floship, a ainsi commenté l’investissement : « C’est un honneur pour Floship de collaborer avec FedEx. Il s’agit d’un jalon important dans le voyage de Floship pour devenir le plus grand fournisseur de solutions de chaîne d’approvisionnement et d’exécution circulaires à travers le monde. Pour nos clients opérant dans le commerce en ligne, cela témoigne de la direction stratégique future de Floship et des améliorations apportées à notre offre de services », a déclaré M. Tsui.

Les solutions d’écosystème de chaîne d’approvisionnement circulaire mondiales de Floship couvrent tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement mondiale, assurant des efforts opérationnels minimaux pour les entreprises d’e-commerce et permettant aux propriétaires d’entreprises de se concentrer sur la stimulation de la croissance avec de la flexibilité en termes d’investissements, tout en gagnant en tranquillité d’esprit.

