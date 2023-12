Fortrea Convoca Novo Conselho Consultivo de Locais

Conselho Consultivo de Locais da Fortrea reúne líderes de pesquisa focados na evolução das relações com os locais, patrocinadores e pacientes

DURHAM, N.C., Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Fortrea (Nasdaq: FTRE) (a “Empresa”), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje que convocou na semana passada a reunião inaugural do seu Conselho Consultivo de Locais, uma colaboração entre locais de pesquisa clínica (“locais”) e líderes da indústria para criar uma melhor experiência de ensaio clínico para locais, pacientes e patrocinadores de estudos clínicos (“patrocinadores”), visando mudanças na tecnologia, planejamento e entrega operacional, termos comerciais e envolvimento da comunidade.

A Fortrea coloca as unidades e os investigadores na vanguarda do planejamento de ensaios clínicos, utilizando suas perspectivas para impulsionar mudanças para o aprimoramento da velocidade da execução do ensaio, facilidade do início do estudo e aumento da eficiência do recrutamento. Essas mudanças abordam desafios de longa data para os ensaios clínicos e resultarão em uma melhor experiência do estudo no local, no paciente e no patrocinador. O Conselho Consultivo de Locais será responsável por fornecer informações e feedback sobre estratégias e soluções propostas em relação aos locais, pacientes, operações de teste e tecnologia relevante.

“Os locais e os pesquisadores são fundamentais para a indústria em todas as fases do desenvolvimento clínico, e tradicionalmente enfrentam desafios difíceis de resolver apenas em ensaios clínicos. Damos as boas-vindas aos seus insights sobre o design do protocolo e os convidamos a participarem ativamente das conversas iniciais com nossas equipes operacionais e patrocinadores para o rápido estabelecimento dos planos de estudo mais eficientes e focados no paciente”, disse Mike Clay, vice-presidente de Estratégia de Desenvolvimento e Crescimento da Fortrea. “A formação do Conselho Consultivo de Locais acelera a nossa estratégia focada nos Locais e inclui a representação de líderes incrivelmente impressionantes, criando um think tank para a nossa indústria. O Conselho também servirá como uma pedra angular para a nossa capacidade de responder aos patrocinadores com insights que melhorem a previsibilidade dos seus ensaios, trabalhando juntos para desenvolver planos operacionais eficientes e fornecer aos patrocinadores um alto grau de confiança na velocidade do recrutamento de pacientes e na entrega geral do ensaio.”

Os membros inaugurais do Conselho Consultivo de Locais da Fortrea incluem líderes e especialistas da Circuit Clinical, Elligo Health Research, FutureMeds, Javara, MD Anderson Cancer Center Foundation Spain, ObjectiveHealth, Pratia S.A. e Velocity Clinical Research, representando 440 locais em mais de 25 áreas terapêuticas e nove países, e fornecendo acesso a diversas comunidades de pacientes.

O que os membros do Conselho Consultivo de Locais da Fortrea estão dizendo…

“Acreditamos firmemente que essa abordagem colaborativa, reunindo o CRO e as unidades, permitirá que todas as partes interessadas se alinhem de forma mais eficaz às perspectivas do mercado de ensaios clínicos”, disse Łukasz Bęczkowski, diretor de operações da Pratia. “Isso, sem dúvida, nos capacita a agir juntos de maneira mais eficiente. Iniciativas como essas são essenciais para impulsionar todos nós em direção a mudanças positivas e rápidas.”

“A Fortrea está adotando uma abordagem de “ouvir primeiro”, dando aos locais uma voz igual para as práticas de trabalho mais eficazes para comunidades dinâmicas de pacientes e partes interessadas no local, resultando em um melhor serviço para os patrocinadores de ensaios clínicos”, disse Nick Spittal, diretor de operações da Velocity Clinical Research.

“A Fortrea está liderando o setor para tornar as parcerias mais produtivas e eficientes, desde o processo de teste até as relações comerciais, tudo no esforço de acelerar o lançamento de novos produtos no mercado”, disse Barry Simms, diretor de operações da Elligo Health Research.

“Uma solução de acesso ao paciente apropriada é essencial para determinar o sucesso final de um ensaio clínico. Historicamente, os prestadores de cuidados não participam do desenvolvimento inicial do planejamento e da estratégia da pesquisa”, disse Colleen Hoke, diretora executiva da ObjectiveHealth. “Apoiamos muito a Fortrea no emprego de uma nova abordagem inovadora para envolvimento com os provedores de parcerias de locais de saúde, que são fundamentais para a obtenção de resultados de pesquisa bem-sucedidos, desde o início do processo de planejamento.”

“A FutureMeds tem o prazer de fazer parte do Conselho Consultivo de Locais da Fortrea para criar um melhor entendimento entre as principais partes interessadas no setor de pesquisa clínica”, disse Radek Janiak, diretor executivo da FutureMeds. “Ao ouvir os pacientes, pesquisadores e locais a Fortrea passa a ter uma posição de destaque para a oferta de novas terapias no mercado.”

“O trabalho com o vasto ecossistema de ensaios clínicos é complexo e requer parcerias altamente funcionais centradas na confiança e na competência”, disse Michelle Rule, vice-presidente sênior de otimização empresarial da Javara. “O compromisso genuíno da Fortrea com a criação de um fórum e relações de trabalho por meio do Conselho Consultivo de Locais é um exemplo da dedicação ao progresso de todas as partes interessadas na pesquisa e, acima de tudo, dos pacientes.”

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico e acesso ao paciente para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes que precisam delas. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica, soluções de testes com tecnologia diferenciada e serviços pós-aprovação. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada de aproximadamente 19.000 pessoas que trabalham em mais de 90 países é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes de todo o mundo. Saiba mais sobre como a Fortrea está se tornando uma força transformadora de pipeline para paciente na Fortrea.com e siga-nos no LinkedIn e X (antigo Twitter) @Fortrea.

Contatos da Fortrea:

Fortrea para Mídia: Galen Wilson – 703-298-0802, media@fortrea. com

Fortrea para Mídia: Kate Dillon – 646-818-9115, kdillon@prosek. com

GlobeNewswire Distribution ID 8994772