FTC Solar lance Voyager+, une sonde qui prend en charge les modules de plus de 500 Watts 

AUSTIN, Texas, 9 février 2021 /PRNewswire/ – FTC Solar a annoncé aujourd’hui la sortie de Voyager+, la nouvelle génération de sa sonde Voyager à axe unique, conçue pour être compatible avec les nouveaux modules solaires grand format qui arrivent sur le marché.

Les modules qui entrent sur le marché sont construits de manière à incorporer des cellules photovoltaïques plus grandes, qui constituent le cœur producteur d’énergie de chaque panneau solaire. Avec ces cellules de 182 mm et 210 mm, les modules peuvent atteindre une puissance de sortie supérieure à 500 watts. Voyager+ prend en charge ce type de modules et pourra accueillir plusieurs tailles de modules provenant de différents fabricants de panneaux solaires.

« Nous constatons un intérêt croissant pour les modules grand format et nous sommes heureux de présenter cette nouvelle gamme de Voyager pour soutenir nos clients », a déclaré Tony Etnyre, PDG de FTC Solar. « Comme l’industrie se tourne vers de plus grands modules, FTC Solar est prêt à fournir des systèmes de sondes qui sont compatibles avec une variété de tailles et de configurations tout en maintenant notre format deux-en-un et des vitesses d’installation à la pointe de l’industrie », a-t-il ajouté.

FTC Solar effectue actuellement des tests dans son centre de recherche près de Denver, dans le Colorado, et évaluera les performances et les exigences structurelles d’une large variété de modules grand format.

Les grands modules devraient réduire les coûts de développement des projets solaires. Selon une analyse de Wood Mackenzie, les économies de main-d’œuvre pourraient à elles seules atteindre 6 %, et la production d’énergie par demi-hectare devrait augmenter, les gains de production dépendant de la taille du module et de la technologie.

Le passage aux modules grand format est la prochaine étape dans un secteur qui a été aligné sur des tailles de modules standard plus petites depuis plus de dix ans. L’écosystème des composants structurels et électriques a été développé autour de ces modules et la normalisation a simplifié la construction, ce qui a fait baisser le coût global du système.

Les nouveaux modules grand format continueront à améliorer l’efficacité au niveau du système. FTC Solar a collaboré avec des fabricants de modules pour identifier et mettre en place des modifications techniques afin de prendre en charge des modules plus grands comme des barres de torsion renforcées ou des technologies d’amortissement modifiées.

Les fabricants de modules augmentent la production de modules de 500 W à 600 W qui devraient être déployés au deuxième semestre de 2021.

