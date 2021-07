Golden Harvest, nouvelle coqueluche du marché de l’huile de tournesol comestible

DODOMA, Tanzanie, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ — Golden Harvest, une marque d’huile de tournesol comestible pure et produite localement, continue de s’imposer comme un leader du marché en Tanzanie. La marque grand public a été lancée en octobre 2020 et a vendu plus d’un million de litres de produit au cours de ses six premiers mois.

« Nous sommes submergés par l’acceptation de notre huile de tournesol par le marché. La production quotidienne de notre usine de Dodoma est vendue immédiatement, sans aucun stock d’huile en raison de la forte demande pour Golden Harvest », a déclaré Malcolm McGrath, directeur général de Pyxus Agriculture Tanzania Limited.

La Tanzanie importe environ 60 pour cent de son huile de cuisson, ce qui lui coûte plus de 400 milliards de shillings par an. Golden Harvest, en revanche, est fabriquée à Dodoma à partir de tournesols cultivés par des agriculteurs de tout le pays. Par conséquent, Golden Harvest est vendue à un prix attractif tout en améliorant les moyens de subsistance des agriculteurs, en créant des emplois pour les Tanzaniens et en permettant à la Tanzanie d’être compétitive sur les marchés internationaux.

« À l’heure actuelle, il y a une forte demande d’huile de cuisson en Tanzanie mais une faible offre en raison des importations à prix élevé et de la faible production locale de graines de tournesol destinées à la transformation. Notre capacité à fabriquer l’huile Golden Harvest localement nous permet de fournir aux consommateurs tanzaniens une huile de cuisson de qualité constante et en temps voulu, tout en soutenant notre économie locale », a ajouté M. McGrath.

Golden Harvest est produite conformément aux normes nationales de sécurité et de qualité établies par le Bureau des normes de Tanzanie. L’huile est certifiée Halaal, sans cholestérol et entièrement traçable, de la semence à la vente. L’huile de tournesol de la marque est disponible en bidons de trois et cinq litres, en polyéthylène haute densité (PEHD) et en bouteilles d’un, trois et cinq litres de polyéthylène téréphtalate (PET). Golden Harvest est actuellement vendue dans 1 495 magasins en Tanzanie.

À propos de Golden Harvest

Golden Harvest est une marque d’huile de tournesol comestible destinée aux consommateurs. Son huile de tournesol de haute qualité est produite à Dodoma, en Tanzanie, par broyage et pressage des graines de tournesol, qui sont récoltées à partir de tournesols cultivés localement. Avant la mise en bouteille, l’huile subit un processus de raffinage pour éliminer les impuretés, un processus de neutralisation pour garantir la cohérence et un processus d’enrichissement pour stimuler les micro-nutriments. Golden Harvest est produite conformément aux normes nationales de sécurité et de qualité établies par le Bureau des normes de Tanzanie. L’huile est certifiée Halaal, sans cholestérol et entièrement traçable, de la semence à la vente. Golden Harvest peut être acheté à travers la Tanzanie dans le commerce général et moderne.

