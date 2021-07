– Il sera construit par Grifols Engineering, une référence mondiale dans le développement et la construction d’installations de production avancées pour les industries de la santé et de la biotechnologie

– L’usine sera opérationnelle en 2024 et produira 5,5 millions de poches de solutions intraveineuses (IV) par an pour le propriétaire de l’usine, Dozie and Dozie’s Pharma Nig Ltd, un important distributeur de produits de santé au Nigeria et dans les pays voisins

– Grifols a récemment marqué une étape importante en Afrique grâce à un partenariat stratégique clé avec le gouvernement égyptien pour développer des médicaments dérivés du plasma et améliorer l’autosuffisance de la région dans ces traitements

BARCELONE, Espagne, le 19 juillet 2021 /PRNewswire/ — Grifols (MCE : GRF, MCE: GRF.P NASDAQ: GRFS), l’un des principaux producteurs mondiaux de médicaments dérivés du plasma et fournisseur de technologies et de services pour les hôpitaux, les cliniques et les centres de préparation, a annoncé aujourd’hui qu’il allait créer une usine de production de solutions intraveineuses (IV) au Nigeria pour Dozie et Dozie’s Pharma Nig Ltd, l’un des principaux fournisseurs de produits de santé dans le pays et la région environnante.

Lorsqu’elle sera achevée en 2024 dans le sud-est du Nigeria, la phase initiale de l’installation de fabrication produira chaque année jusqu’à 5,5 millions de poches de solutions intraveineuses qui seront utilisées dans les hôpitaux et autres établissements de santé du Nigeria et d’autres pays africains.

Grifols Engineering, qui possède une vaste expérience mondiale dans la construction d’installations de production avancées et spécialisées pour les secteurs de la santé et de la biotechnologie, concevra l’usine et fournira les salles blanches et les équipements de traitement. Une capacité suffisante sera incorporée pour permettre le doublement de la production afin de répondre à la croissance prévue de la demande.

« Grifols est extrêmement heureux d’avoir été sélectionné par Dozie et Dozie’s Pharma pour une usine de fabrication de solutions IV à la pointe de la technologie, afin d’améliorer la prestation de soins de santé au Nigeria et en Afrique de l’Ouest », a déclaré Daniel Fleta, directeur industriel de Grifols.

« Cette usine est la dernière démonstration de notre engagement permanent à fournir des médicaments et des solutions de santé de haute qualité pour répondre aux besoins croissants de la région », a déclaré Chidi Dozie, PDG de Dozie and Dozie’s Pharma Nig Ltd, qui distribue actuellement les thérapies dérivées du plasma de Grifols.

Grifols a renforcé sa présence en Afrique lorsqu’en novembre 2020, elle a conclu une alliance stratégique clé avec le gouvernement égyptien pour développer le marché local des thérapies dérivées du plasma, avec notamment l’ouverture de 20 centres de plasma et la construction d’une usine de fractionnement du plasma et d’une usine de purification et de remplissage. L’Afrique bénéficiera de cette infrastructure avancée visant à renforcer l’autosuffisance régionale en matière d’hémodérivés.

La société a également conçu et mis en place un centre de collecte de plasma et des laboratoires modulaires au Liberia dans le cadre de la lutte contre Ebola, et elle achève la construction d’une usine de solutions intraveineuses qu’elle a conçue et équipée au Maroc.

Grifols est une entreprise mondiale de soins de santé fondée à Barcelone en 1909, qui s’est engagée à améliorer la santé et le bien-être des personnes dans le monde entier. Ses quatre divisions – Bioscience, Diagnostic, Hospital et Bio Supplies – développent, produisent et commercialisent des solutions et des services innovants qui sont vendus dans plus de 100 pays.

Pionnière dans le domaine de la science du plasma, Grifols exploite un réseau grandissant de centres de transfusion dans le monde. Elle transforme le plasma collecté en médicaments essentiels utilisés pour traiter des maladies rares, chroniques et parfois mortelles. En tant que leader reconnu en médecine transfusionnelle, Grifols propose également un portefeuille complet de solutions conçues pour améliorer la sécurité des dons de sang jusqu’à la transfusion. La société fournit également des outils, des informations et des services permettant aux hôpitaux, pharmacies et professionnels de santé de prodiguer efficacement des soins médicaux spécialisés.

Grifols, qui compte près de 24 000 employés dans plus de 30 pays et régions, s’engage à appliquer un modèle d’entreprise durable qui établit la norme en matière d’innovation continue, de qualité, de sécurité et de leadership éthique.

En 2020, l’impact économique de Grifols dans les principaux pays où l’entreprise exerce ses activités s’est élevé à 7,5 milliards d’euros. L’entreprise a également généré 140 000 emplois, y compris les emplois indirects et induits.

Les actions de classe A de la société sont cotées à la bourse d’Espagne où elles font partie de l’Ibex-35 (MCE : GRF). Les actions de classe B de Grifols sans droit de vote sont cotées au Mercado Continuo (MCE : GRF.P) et au NASDAQ aux États-Unis via des ADR (NASDAQ : GRFS).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.grifols.com

Avec son siège social à Abuja, au Nigeria, Dozie and Dozie's Pharm Nig. Ltd est une entreprise primée créée en 1990. Elle a été créée avec la mission claire de mettre des médicaments spécialisés issus de la recherche à la disposition des clients au Nigeria et dans d'autres régions d'Afrique. Elle s'est concentrée sur l'importation de médicaments dans divers domaines, dont l'oncologie et l'immunologie, entre autres. En raison de l'énorme succès de cette activité, la société progresse vers l'exclusivité totale de ces médicaments spécialisés dans presque tous les hôpitaux tertiaires, les hôpitaux d'entreprise, les meilleures cliniques privées et les institutions et agences gouvernementales.

