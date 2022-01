Harris adquire portfólio de produtos i2 da IBM

OTTAWA, Ontário e CAMBRIDGE, Reino Unido, Jan. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Harris, fornecedora de software para mercado vertical global, adquiriu o portfólio de produtos de análise de inteligência i2 da IBM, incluindo as plataformas i2 Analyst’s Notebook, i2 Enterprise Insight Analysis (EIA) e i2 iBase. Com a aquisição a Harris passa a estar capacitada a entregar ainda mais aplicativos de missão crítica para defesa nacional, aplicação da lei estadual e local, segurança marítima, e gerenciamento de provas.

As ferramentas avançadas de análise e análise de inteligência de i2, como o líder do setor i2 Analyst’s Notebook, ajudam os analistas a transformar os dados em decisões em tempo quase real, descobrir conexões ocultas com telas visuais e transformar os dados avassaladores e díspares – independentemente da fonte – em inteligência acionável.

O portfólio de produtos i2, os executivos da i2 e suas equipes globais formarão uma nova unidade de negócios Harris, o i2 Group, que funcionará de forma independente e autônoma. Jean Soucy, Presidente do Grupo Harris, disse: “A aquisição da i2 é importante para a Harris porque, além de ser uma divisão comprovada com uma excelente equipe internacional de especialistas, também fornece à Harris uma plataforma de inteligência rica em recursos amplamente implantada por uma base de clientes influente”, e mais: “Estamos prontos para trabalhar com nossos parceiros e clientes para expandir as capacidades da i2 neste espaço altamente inovador.”

“A resiliência e a colaboração nunca foram tão críticas para as organizações, que enfrentam a crescente complexidade da análise de inteligência. Estamos comprometidos em atender a essas necessidades, oferecendo o portfólio de análise de inteligência mais completo do mercado”, disse Jamie Caffrey, Diretor de Programa do i2 Group. “A convergência de dados e processos está transformando a indústria. Com a integração da i2 nas suas redes existentes, os clientes poderão aproveitar melhor seus dados e poderão revelar insights valiosos que podem resultar no sucesso nos negócios.”

Como parte da empresa de capital aberto Constellation Software Inc. (TSX: CSU), a potência financeira, a experiência na indústria de software e o foco na segurança pública da Harris foram fatores importantes para o encontro de um local eterno para a execução das estratégias de crescimento de longo prazo do Grupo i2.

Sobre a N. Harris Computer Corporation (Harris)

A Harris adquire, gerencia bem e amplia as empresas de software de mercado vertical para o futuro. Por meio de aquisições, a Harris cresceu amplamente das suas raízes nas áreas de serviços públicos, governo local, e educação e saúde para operar mais de 170 empresas em mais de 20 setores em todo o mundo. Somos parte da Constellation Software Inc. (TSX: CSU), um dos adquirentes mais ativos do mundo de negócios de VMS.

Sobre a Constellation Software Inc.

A Constellation Software adquire, gerencia e amplia empresas de software de mercado vertical.