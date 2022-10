Henry Hui nomeado Vice-Presidente Corporativo de Estratégia de Hidrogênio e Infraestrutura de Energia do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Califórnia, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a promoção de Henry Hui para Vice-Presidente Corporativo de Estratégia de Hidrogênio e Infraestrutura de Energia em 1 de outubro de 2022.

Henry continuará a inspirar uma visão estratégica para o Grupo na sua nova função e estabelecer planos de ação para acelerar a implantação das tecnologias criogênicas, de processo e de turbomáquinas da Nikkiso. Seus esforços irão aprimorar o crescimento do cliente no mercado global de energia limpa e irão promover colaborações com agências governamentais, associações comerciais, consórcios, parcerias e todas as unidades funcionais e empresas regionais da CE&IG. Além disso, Henry será responsável por liderar toda a equipe de engenharia em Houston, TX, da recém-criada unidade funcional de Infraestrutura de Energia e Projetos Estratégicos (NESP) para atender melhor os clientes com equipamentos, serviços e soluções de categoria internacional da Nikkiso.

“Henry tem vasta experiência com desenvolvimento de negócios, engenharia de valor e entrega de projetos e 25 anos de conhecimento da indústria, além das conquistas nos setores de energia e gás industrial. Ele proporcionará o equilíbrio entre as capacidades de planejamento e execução estratégica para o Grupo e a NESP”, disse Emile Bado, Vice-Presidente Executivo de Vendas e Desenvolvimento de Negócios do Grupo. “A função de Henry irá dar suporte também à nossa missão de fornecer equipamentos, tecnologias e serviços inovadores através do nosso grupo global de empresas para ajudar nossos clientes a fazer a diferença.”

Henry ingressou na unidade funcional de Soluções Criogênicas Integradas há mais de um ano e tem sido fundamental para o sucesso recente da linha de negócios da Estação de Reabastecimento de Hidrogênio da Nikkiso. Henry é formado em Engenharia Química e fez mestrado em Engenharia na North Carolina State University. Ele também é um Engenheiro Profissional registrado e é certificado em Gerenciamento de Projetos.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processamento de Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com