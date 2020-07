Hikvision présente une série dédiée dans sa gamme de caméras DeepinView

Les caméras de cette sous-série sont équipées de plusieurs algorithmes dédiés qui peuvent être sélectionnés et engagés discrètement en fonction des besoins de l’installation, puis commutés en fonction de l’évolution des besoins de sécurité.

HANGZHOU, Chine, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ — Hikvision, un fournisseur de solutions IoT dont la compétence principale est la vidéo, a annoncé aujourd’hui un tout nouvel ajout à sa gamme de caméras DeepinView : la série Dédiée. Ce nouvel ajout sans précédent charge plusieurs algorithmes de Deep Learning basés sur l’IA dans chaque unité, offrant des performances époustouflantes et une tarification rentable.

Capacités IA améliorées

Au cours des dernières années, l’intelligence artificielle (IA) a été appliquée de nombreuses manières sur les marchés de la sécurité. Au fur et à mesure que la technologie progresse, les performances du chipset IA se sont améliorées pour permettre une puissance de calcul massive en utilisant divers algorithmes et en contribuant à la fonctionnalité multi-intelligence et à une plus grande précision. Les nouvelles caméras DeepinView dédiées sont un exemple de ces avancées, intégrant plusieurs algorithmes de Deep Learning alimentés par l’IA dans une seule unité. De plus, ces algorithmes peuvent être commutés en mettant essentiellement 5 ou 6 caméras uniques dans un même boîtier.

“L’intégration d’algorithmes commutables est une étape importante pour Hikvision dans le développement de ses produits d’IA. Dans un monde de technologies et de fonctionnalités en constante évolution, cette approche crée une grande valeur pour les utilisateurs finaux pour essayer de nouvelles technologies pour assurer la sécurité, ainsi que pour mettre en œuvre l’intelligence d’affaires et d’autres applications”, explique Frank Zhang, président de l’International Product and Solution Center chez Hikvision. “Les avantages de nos nouvelles offres sont nombreux, notamment la réduction des coûts, l’amélioration de l’efficacité et la réponse rapide et efficace aux incidents.”

Algorithmes commutables

Les caméras Dédiées DeepinView combinent deux catégories de produits – la première est l’analyse des véhicules où les caméras combinent la reconnaissance automatique de plaque d’immatriculation (ANPR) avec la reconnaissance des attributs du véhicule. Les attributs incluent la marque, la couleur et la direction du mouvement du véhicule. Les utilisations typiques incluent l’installation aux points de contrôle des rues de la ville et aux entrées et sorties des bâtiments ou des parcs industriels.

Les modèles de la deuxième catégorie disposent de six algorithmes de Deep Learning commutables dans un boîtier de caméra, y compris la reconnaissance faciale, le comptage de visages, la détection d’un casque, la protection du périmètre, la gestion de la file d’attente et la détection de type cible multiple (détection de cibles multiples et de types de cibles multiples à une fois que). En conséquence, les utilisateurs peuvent simplement activer manuellement un algorithme pour une utilisation dédiée, puis changer d’algorithme ultérieurement si nécessaire.

Voici un exemple : la détection du port de casques. Cet algorithme peut être utilisé sur les chantiers de construction pour garantir la sécurité et la conformité. Les caméras DeepinView spécialement équipées peuvent distinguer avec précision un travailleur sur le site portant un casque de sécurité de ceux qui n’en ont pas et envoyer automatiquement des alertes lorsque la violation du casque est détectée.

Autre exemple: dans un commerce, une fonction de comptage peut être activée pour compter précisément les clients entrant et sortant du magasin. Les clients réguliers et le personnel du magasin peuvent être automatiquement exclus du processus, ce qui aide les directeurs de magasin à compter les nouveaux clients avec précision.

La flexibilité entre les algorithmes permet également aux utilisateurs de basculer entre:

Protection de Périmètre – pour surveiller les zones extérieures nécessitant une sécurité et émettre des alarmes précises lors d’intrusions.

Reconnaissance Faciale – pour accorder un accès autorisé à des zones réglementées dans diverses organisations, telles que les laboratoires scolaires, les salles d’archives et les pharmacies hospitalières.

Gestion des files d’attente – pour mieux comprendre les temps d’attente des clients, optimiser les niveaux de personnel et améliorer l’expérience client.

Clarté HD, jour et nuit

Équipées des technologies DarkFighter et LightFighter de Hikvision, ces caméras capturent des images vives et en couleur dans des environnements extrêmement peu éclairés ou dans des scènes avec un fort contre-jour où l’équilibre des couleurs et de la luminosité est extrêmement difficile. Le mode Smooth Streaming garantit en outre un flux en direct de haute qualité.

Les caméras DeepinView Dédiées sont disponibles dans les résolutions 2, 4, 8 et 12 MP parmi lesquelles les clients peuvent choisir.

Des fonctionnalités plus pratiques et déployables

En outre, les métadonnées sont prises en charge pour permettre aux plateformes tierces de recevoir des données des caméras Hikvision pour une analyse vidéo en temps réel ou enregistrées dans des archives de séquences pour permettre une recherche rapide de preuves médico-légales.

Enfin, ces modèles de caméras offrent également une détection de vibration pour une utilisation en extérieur, qui détecte et avertit les utilisateurs de vandalisme.

