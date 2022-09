Huawei Cloud Meeting facilite les échanges entre les taïkonautes de Shenzhou-14 et la jeunesse africaine

SHENZHEN, Chine, 9 septembre 2022/PRNewswire/ — Trois astronautes chinois (taïkonautes) de la mission Shenzhou-14, qui sont actuellement dans l’espace, ont participé à un dialogue avec des étudiants de plusieurs pays africains par vidéoconférence le 6 septembre. Derrière le succès de cet événement diffusé en direct à l’international, il y a le soutien indéfectible de Huawei Cloud Meeting, qui a assuré une connexion vidéo fluide entre tous les participants.

Cette année marque le 20e anniversaire du début des relations diplomatiques entre la Chine et l’Union africaine. L’événement, co-organisé par la Mission de la Chine auprès de l’Union africaine, l’Agence chinoise des vols spatiaux habités (CMSA) et la Commission de l’Union africaine (CUA), était l’une des activités organisées pour célébrer cet anniversaire. C’était la première fois que les taïkonautes dialoguaient directement avec des adolescents africains.

Des adolescents d’Algérie, d’Égypte, d’Éthiopie, de Namibie, du Nigeria, du Sénégal, de Somalie et d’Afrique du Sud ont eu l’occasion de poser trois questions aux taïkonautes. Les taïkonautes, Chen Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe, sont actuellement en mission sur la station spatiale de Tiangong, et le trio a répondu aux questions sur la vie dans l’espace, les expériences scientifiques et la croissance qu’ils ont connue.

Le réseau mondial SparkRTC a assuré des connexions vidéo HD en temps réel stables pour les participants aux réunions sur place et en ligne, en Chine et dans les pays africains évoqués ci-dessus. L’interprétation simultanée entre le chinois, l’anglais et le français a permis à chacun d’exprimer ses idées facilement et de mieux se comprendre. Diverses fonctions de contrôle des réunions ont permis de s’assurer que l’événement se déroulait correctement. L’équipe professionnelle d’assurance de bout en bout et de service technique international de Huawei Cloud a fluidifié les connexions vidéo.

Huawei Cloud Meeting garantit un accès stable depuis plus de 170 pays et régions. Il a fait ses preuves lors de plus de 500 conférences internationales et gagné la confiance de plus de 1,5 million de clients des secteurs privé et public. La solution de réunion professionnelle sur le cloud aide les entreprises à passer au numérique et à améliorer leur efficacité.

